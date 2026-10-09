İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Asya rüzgarları esiyor. Baharatlı bonfile dilimleri, soya soslu sebze sotenin içinde gizlenmiş zencefil ve sarımsağın kokusu ve ananaslı kaju fıstıklı çilavın tropik tadı... Yurt dışından misafir geldiyse, farklı bir kutlama olacaksa ya da misafirler 'Geliyoruz, bize sürpriz bir şeyler hazırla' dediyse; iç malzemelerin çoğunu kendi zevkinize göre değiştirerek çok acele bu yemekleri hazırlayabilirsiniz. Çilav, esasen üzerine et konmuş İran pirinci ile pişirilmiş pilava deniliyor olsa da, artık yasemin pirinci ile yaptığımız çoğu pilava çilav diyebiliyoruz. Dünya üzerinde tam 700 çeşit pilav pişirme tekniği olduğunu biliyor muydunuz? Çilav, lapa, arborio pirincinden risotto ya da basmati pirincinden pilav gibi birçok farklı pirinç çeşidinin olmasının yanında haşlayarak, kavurarak, buharda ya da suya salma yöntemi kullanılarak yapılan birçok pilav pişirme tekniği de mevcut. Bugünlük benden bu kadar.





BONFİLE DİLİMLERİ



MALZEMELER

4 dilim dana bonfile

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı köri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı ince doğranmış biberiye

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Teflon tavayı ya da döküm ızgarayı kızdırıyoruz. Çok sıcakken bonfile dilimlerini atıp arkalı önlü mühürleyerek pişiriyoruz. Tereyağını bir tavada eritiyoruz ve baharatları ekleyip altını kapatıyoruz. Pişen bonfileleri bu sosa bulayarak sebze sote ile beraber servis ediyoruz.



TERİYAKİ SOSLU SEBZE SOTE



MALZEMELER

500 gr. brokoli

2 adet kırmızı kapya biber

1 adet dolmalık sarı biber

200 gr. mantar

1 kahve fincanı teriyaki sos

2 yemek kaşığı susam

1 küçük parça zencefil

2 diş rendelenmiş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Sebzeleri minik minik doğruyoruz ve yüksek ateşte, ayrı ayrı teflon tavada soteliyoruz. Hepsini birleştiriyoruz. Vok tavaya zeytinyağını koyuyoruz, rendelenmiş zencefil ve rendelenmiş sarımsağı soteliyoruz. Teriyaki sosunu da ilave edip bütün sebzeleri üzerine alıyoruz. Susamları döküp servis ediyoruz.



ÇİLAV



MALZEMELER

1 su bardağı yasemin pirinci

1 su bardağı ılık su

200 gr. mantar

1 dilim ananas

1 avuç tuzlu kaju fıstığı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle pirinçleri ılık suda bekletiyoruz. Nişastalarının iyice çıkmasını sağlıyoruz. Bir tavada tereyağını ve sıvı yağı eritiyoruz. Pirinçleri yıkayıp suyunu süzdürüp yağın içine alıp kavuruyoruz ve tuz ilave ediyoruz. Diğer yandan bir su bardağı suyu üzerine döküp kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz. Mantarları dilimleyip teflon tavada yüksek ateşte soteliyoruz. Kaju fıstklarını, küp küp doğradığımız ananasları ve sotelediğimiz mantarları çilav piştikten sonra ilave edip hepsini karıştırarak servis ediyoruz.