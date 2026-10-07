İDİL AÇIKALIN

Ruslar, ilk olarak Cengizhan'ın oğlu Kubilay Han Moskova'yı fethettiğinde, Moğollar'dan öğrendikleri bu yemeğe Tatar bifteği adını vermişler. O zamanlar at etiyle yapılırmış.

Ruslarla ticaret yapan Almanlar, 1600'lü yıllarda hamburger köftesini ülkelerine götürmüşler ve 1800'lü yıllarda Amerika'ya göç ederken hamburger kültürünü de yanlarında götürmüşlerdir.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizce'deki Almanca kelimeleri ayıklamak isteyen Amerikalılar ise, hamburgerin ismini Salisbury bifteği olarak değiştirmek istedilerse de başarılı olamamışlar ve hamburger, Hamburg usulü pişen köftenin, yuvarlak sandviç ekmeği arasındaki sunumuyla Hamburglulara ait olmaya devam etmiş.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hamburgerin adının Hamburg'dan geldiğini ve kelime anlamının Hamburglu ya da Hamburg'a ait olan anlamında olduğunu.

Tarihin hiçbir döneminde hamburgerin içindeki köftenin domuz etinden yapılmadığı ve bu nedenle damak tadımıza uygunluğunu.

Bir adet hamburgerin kalorisi 294.9 olduğu için birkaç adet yenilecek hamburgerin çok fazla şişmanlatacağını.

PUFİDİK HAMBURGER EKMEĞİ

MALZEMELER

2.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

2 tatlı kaşığı şeker

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı susam

2 tatlı kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Un, tuz, toz şeker ve kuru mayayı derin bir kasede karıştırıyoruz. Zeytinyağı, yoğurt ve yumurtayı da ekliyoruz. Bir miktar su ilavesiyle yoğurmaya başlıyoruz, bu aşamada tezgahımızı unluyoruz. Yoğurma işlemimiz bitince üzerine bir kase kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra beşaltı parçaya ayırıyoruz ve elimizde yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye top top diziyoruz. Üzerini bir strech film ile kapatıp 45 dakika tepside mayalanmalarını sağlıyoruz. Fırına atmadan önce çörek otu ve susam ile süslüyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pufidik olana dek pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI

İstersek içine zeytin ezmesi, haşhaş ezmesi, ıspanak püresi gibi malzemeler ekleyerek ekmeklerimizi renkli yapabiliriz.

HAMBURGER KÖFTESİ

MALZEMELER

500 gr. dana kıyma (bir defa çektirilmiş ve dananın döş kısmından)

2 tatlı kaşığı toz hardal

2 tatlı kaşığı pekmez

2.5 tatlı kaşığı galeta unu

2 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığından az karabiber ve tuz

3 diş rendelenmiş sarımsak

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz, ancak fazla yoğurmuyoruz. Buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Hamburger köftesi şekli verip döküm ızgaradayüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI

Hamburger köftesi pişirirken ortasını kürdanla delmek cok önemlidir, yoksa içi kırmızı kalır ve pişmez. İkinci bir püf nokta ise, hamburger köftesi şekli vermek istiyorsanız kavanoz kapaklarını kalıp olarak kullanabilirsiniz.

SOĞANLI PATLICANLI BURGER SOSU

MALZEMELER

1 adet közlenmiş patlıcan

2 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Taze kekik

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Soğanları soteliyoruz, sarımsak ve küp küp doğradığımız köz patlıcanları ilave ediyoruz. Kalan malzemeyi de ilave edip sotelemeye devam ediyoruz. Blenderdan çekip sosumuzu sürülebilir bir kıvama getirip kavanozda muhafaza edebiliyoruz.