İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, ismi çok duyulmamış ancak pek çok faydası bulunan hünnap var. Hünnap, cehrigiller ailesinden, sarı çiçekler açan ve baharda güzel kokular yayan dikenli bir ağaç türüdür. Büyük bir zeytine benzeyen hünnap, sert bir çekirdeğe sahiptir. Olgunlaşmadan önce yeşilken, yavaş yavaş kırmızı ve sonra da siyah bir renge bürünür. En dışı ince bir kabuktan oluşur ve içi elma gibi serttir. Fakat kısa sürede rengi sararıp yumuşar. Kabuk kısmı da birkaç günde buruşmaya başlar. Tadı ise son derece lezzetlidir. Olgunlaşmamış bir hünnap, kuru üzüme benzer. 'Hünnapı hiç tanımıyoruz' dediğinizi duyar gibiyim. Hünnap, doğada yabani olarak yetişir. Düşük bir kaloriye sahiptir. Reçeli ve sirkesi yapılan hünnap, bitkisel ilaç olarak da kullanılmaktadır. Yüzyıllar öncesinden beri Çin'de tedavi edici bir bitki olarak kullanılmaya devam etmektedir. Asya ülkelerinin hemen hepsinde aynı amaçla kullanılmaktadır. Bugünlük benden bu kadar...





HÜNNAP KOMPOSTO



MALZEMELER

1/2 kg. hünnap

1 adet çubuk tarçın

7-8 adet karanfil

1 su bardağı toz şeker

8 su bardağı su

YAPILIŞI: Yıkayıp çatalla deldiğimiz hünnapları suya atıp 40 dakika kadar orta ateşte pişiriyoruz. Daha sonra toz şekeri, tarçını ve karanfili koyup karıştırıyoruz. Kısık ateşte 30 dakika daha pişiriyoruz.



HÜNNAP NASIL KURUTULUR?

Hünnap bitkisi, eylül ve ekim aylarında olgunlaşmaya başlar. Yaş olarak tüketebileceğiniz gibi, kuru olarak da kullanabilirsiniz. Peki, hünnap nasıl kurutulur? Hünnabı güneşin altına sererek, bir süre bekletip kendiliğinden kurumasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca hünnabı, nemsiz bir odaya sererek kurutmanızda da hiçbir mahsur yoktur. Kuruttuğunuz hünnabı çerez gibi tüketebilirsiniz.



HÜNNAP REÇELİ



MALZEMELER

1 kilo hünnap

1.5 kilo toz şeker

1 su bardağı su

Yarım yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Hünnapları bol suda yıkayın. (Bu meyveyi kabuklarını soyarak veya kabuklu haliyle de reçel yapabilirsiniz.) Hünnapların hepsini küçük elma dilimleri şeklinde doğrayın. Doğramış olduğunuz hünnapları reçel tenceresi içine koyun ve üzerine toz şeker ilave edin. Bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi sabah buzdolabından çıkarmış olduğunuz reçel tenceresi içerisindeki hünnaplar, şekeri çekerek sulanmış olacaktır. Reçel tenceresini ocağın üzerine alın ve suyu da ilave ederek, orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayan hünnap reçelinizin üzerinde oluşan köpükleri sıyırın ve kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ağır ağır fokurdayan hünnap reçeliniz koyu bir kıvama ulaşınca, içerisine limon suyunu ilave edebilirsiniz. Reçeliniz limon suyu ile yaklaşık beş dakika kadar kaynayınca, ocağın altını kapatarak, reçel tenceresini ocaktan alabilirsiniz. Kaynamış suda beklettiğiniz sterilize kavanozu kurulayın ve reçelinizi dikkatlice içerisine dökün. Reçel kavanozunun ağzını güzelce kapatın ve kavanozu ters çevirdikten sonra, soğuması için mutfağın bir kenarına alın. Bu şekilde bir gün beklettikten sonra, hünnap reçelinizi serin ve kuru bir ortama alarak muhafaza edebilirsiniz.