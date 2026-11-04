İDİL AÇIKALIN

Son günlerde hepimiz, vücudumuzun bağışıklık sistemi ya zayıflamaya başlarsa diye korkuyoruz. Koronavirüs, grip, nezle gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiyle yaşıyoruz. Vücut direncinin düşmesi yaraların daha yavaş iyileşmesine, doku iltihaplanmalarına, kaslarda zayıflamalara ve kronik yorgunluk sendromu gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Tam bu noktada devreye giren kış çayları, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı etkin bir koruma sistemi sağlar. Her bitki çayı bileşeninin doğal yapısı birbirinden farklıdır. Bazı bitki çayları aşırı demlendiğinde acılaşır ve bazıları da suda beklediğinde fazlaca şişer. Doğru demleme teknikleri ve doğru miktarda karıştırılan bitkiler ile bağışıklık güçlendirici ilaç etkisine sahip kış çayları elde edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



GÜL ÇAYI



MALZEMELER

4 yemek kaşığı gül yaprağı

1 yemek kaşığı limon otu

1 adet tarçın çubuğu

1 yemek kaşığı portakal suyu

1 tatlı kaşığı rezene tohumu

1/2 çay kaşığı limon kabuğu

4 su bardağı su

Buz (eğer soğuk yapacaksanız}

Bal (isteğe bağlı}

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri 4 su bardağı suda kaynatıp servis edin.



OTLU ÇAY



MALZEMELER

2-3 dal ısırgan otu

2 adet taze nane

1 tarçın çubuğu

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri 4-5 dakika boyunca kaynatın.



SOĞUK ALGINLIĞI ÇAYI



MALZEMELER

Yarım elma

Yarım portakal

Yarım limon

Yarım ayva

1 çubuk tarçın

4-5 karanfil

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI: Bal hariç bütün malzemeler, kabuklu bir şekilde iri iri kesilip tarçın ve karanfille birlikte bir miktar suda kaynatılır. Kaynayınca bardağa süzülüp bir tatlı kaşığı balla içilir.



HİBİSKUS ŞERBETİ



MALZEMELER

2 litre su

4 yemek kaşığı kurutulmuş hibiskus

5–6 yemek kaşığı toz şeker (damak tadına göre)

1 çubuk tarçın

4 adet karanfil

1 yıldız anason (isteğe bağlı)

2 ince dilim taze zencefil

2 şerit portakal kabuğu

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI: Suyu tencereye alın. Tarçın, karanfil, yıldız anason, zencefil ve portakal kabuğunu ekleyip 8–10 dakika hafifçe kaynatın. Ocağı kapatın ve hibiskusu ekleyin. Kapağı kapalı şekilde 7–8 dakika demleyin. İnce bir süzgeçten geçirerek çiçekleri ve baharatları ayırın. Şerbet henüz ılıkken şekeri ekleyip karıştırın. Limon suyunu ilave edin ve tamamen soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın. En az 2 saat dinlendirip bol buzla servis edin.