İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yağlı ballı lezzetler var. Tatlıların en kolayı, en basiti ve en doğalı olan bu tarifler tamamen gezip gördüğüm köylerde bizzat deneyip tadına doyamadığım lezzetler. Hem yapımları çok basit, hem de güzel bir tereyağı ve güzel bir bal ile lezzetleri zirveye ulaşıyor. 'Yağlı ballı yumurta mı olur?' dediğinizi duyuyor gibiyim. Ben bu yumurtayı bizzat Tokat'ta yedim ve gerçekten tadı o kadar nefisti ki sizlerle paylaşmadan edemedim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilkaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



YAĞLI BALLI TATLISI



MALZEMELER

1 adet yufka ekmek veya bazlama

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı bal

1 su bardağı su

YAPILIŞI: Tereyağını eritip içine şekeri ilave ediyoruz. Biraz karıştırıp suyu ekliyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yedi-sekiz dakika kadar daha kaynatıyoruz, bal ekleyip şireyi ocaktan alıyoruz. Yufka ekmek veya bazlamayı elimizle ufak parçalara bölüp, üzerine şireyi döküyoruz. Birkaç dakika şirenin çekmesini bekleyip servis ediyoruz.





ENFES KATMER



MALZEMELER

1 adet yufka

Toz şeker

Tereyağı

YAPILIŞI: Tereyağı ve şekerin ölçüsünü vermedim çünkü zevke kalmış. İsterseniz az koyun, isterseniz çok, sizin tercihiniz. Tezgahın üzerine yufkayı seriyoruz. Her yerine tereyağından minik minik serpiyoruz. Şekeri avucumuza alıp yufkanın her yerine serpiyoruz. Yufkanın bir ucunu ortasına, diğer ucunu onun üstüne atıyoruz. Orta kısma yine yağ ve şeker serpip yufkanın bir tarafını ortaya atıyoruz. Yine yağ ve şeker serpip diğer ucunu üstüne atıyoruz. Böylelikle zarf şekline gelmiş oluyor. Yufkayı az yağlanmış bir tavaya koyuyoruz, ocağın en büyük gözünde kısık ateşte pişiriyoruz.



YAĞLI BALLI YUMURTA



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: Sahanda tereyağını eritiyoruz. Yumurtaları kırıp dağıtıyoruz. Kapağını kapatıp pişiriyoruz. Pişen yumurtaya bal döküp servis ediyoruz.



YAĞLI BALLI HAVUÇ



MALZEMELER

600 g ince veya bebek havuç

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı taze kekik yaprağı

1 çay kaşığı tane hardal (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz, taze çekilmiş karabiber

YAPILIŞI: Havuçları yıkayıp soyun. Kalın olanları uzunlamasına ikiye bölün. Zeytinyağı, bal, kekik, hardal, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. Havuçları bu karışıma bulayıp yağlı kâğıt serili fırın tepsisine tek sıra halinde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında 25–30 dakika pişirin. Yarı sürede çevirin. Balın yanmamasına dikkat edin. Fırından çıkardıktan sonra limon suyunu ekleyin.