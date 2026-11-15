İDİL AÇIKALIN

Gerçek adı 'dulce de leche' olarak bilinen ve İspanyol mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İspanya'da popüler olup tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de sevilerek tüketilen süt reçeli, sadece birkaç malzemeyle yapılıyor olmasıyla kolaylık sağlar. Kendine has özel lezzetinin yanı sıra pek çok da faydası bulunan süt reçeli, özellikle gelişim çağındaki çocuklar tarafından sık sık tüketilmesi gerekir. Kalsiyum açısından oldukça zengin olması, gelişim çağındaki çocukların kemik gelişimi için çok önemli katkı sağlıyor. Uzun saatler kaynatılarak elde edilen süt reçelinin sadece bir kaşığı bile bol miktarda kalsiyum içermektedir. Güçlü bir kalsiyum deposu olarak görülen süt reçeli, kemik erimesi sorunuyla da baş etmek için tüketilmesi uygundur. Sadece sağlıklı olmasından dolayı değil aynı zamanda lezzetli oluşuyla da sık sık tüketilmeye uygun olan süt reçeli, kahvaltı sofralarına farklı bir tat eklemek için doğru bir seçimdir.

Hem sağlıklı hem de lezzetli oluşuyla ön plana çıkan bu lezzetli reçel, zengin mineral ve vitamin kaynağı olmasıyla da dikkat çeker. Sadece birkaç malzemeyle hazırlanan pratik bir tatlı olmasının yanı sıra, hızla hazırlanmasıyla da beğenilir. Özellikle son yıllarda popüler hale gelen süt reçeli, Eskişehir'in geleneksel bir tatlısı olarak biliniyor. Süt içmeyen çocuklar için lezzetli bir alternatif olmakla birlikte kahvaltıda ve birçok tatlıda sos olarak tüketime uygundur. Sütün elde edildiği hayvana göre keçi sütü reçeli ve inek sütü reçeli olarak üretilebilen bu lezzet, neredeyse her damak tadına hitap edebilmektedir. Tek başına tüketebileceğiniz gibi tatlıların içerisinde ya da kahvaltıda atıştırmalık olarak masanızda yer verebilirsiniz. İlk defa deneyecek ya da yeniden süt reçeli sipariş verecek iseniz organik süt reçeli satın alarak içerisindeki besin değerlerinden faydalanabilirsiniz. Süt reçeli faydaları ile öne çıkan bir lezzet olup yüksek besin değerlerine sahiptir. Süt reçeli yapımında süt ağırlıklı bir besin olması sebebiyle vitamin, mineral ve kalsiyum deposu olarak tanımlanabilir. Kalsiyum ile birlikte içerisinde yer alan fosfor, potasyum, sodyum ve magnezyum günlük almanız gereken vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamaktadır. Yine de içerisindeki şeker oranı sebebiyle yüksek kalorili besinler arasında sayılmakta olup, tüketim oranınızı kontrol etmeniz önemlidir. Kalori ve besin değerleri açısından zengin bu üründe tüketim miktarı arttıkça kilo alma potansiyeliniz de artabilir.



KALSİYUM DEPOSU

Süt reçeli kurabiyelerin içerisinde dolgu, brownie, cheesecake gibi keklerin karışımında ve üzerine sos olarak kullanılır. Dondurmanın içeriğinde ve aroma katmak için, kahvaltılarda ekmeğe sürülerek, tatlılarda ise sos ve dolgu olarak kullanılmaktadır. Süt reçelinin içeriği kalsiyum açısından oldukça zengindir. Özellikle çocukların kemik gelişimini destekleyebilmektedir. Bununla birlikte menopoz döneminde kadınlarda kemik erimesini önlemeye de yardımcı olabilmektedir. Ancak içeriğindeki şeker oranından dolayı kalori oranı yüksek olup dikkatli tüketilmesi gerekmektedir. Evde hazırlayabileceğiniz süt reçelini satın da alabilirsiniz. Ancak içeriğine dikkat etmek gerekir ve içerisinde katkı maddesi bulunmamalıdır. Yöresel ürünler satan güvenilir firmalardan, içeriği tamamen doğal olan süt reçellerini temin edebilirsiniz.



FAYDALARI

İçerisinde bulunan yüksek kalsiyum miktarı sayesinde, kemik erimesine karşı savaşır, kemik gelişimi ve güçlendirilmesi açısından son derece etkilidir. Çocukların kalsiyum ile ilgili rahatsızlık yaşamasının önüne geçilir, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudun direncini artırır. Sütün tüm etkilerinden reçel olarak faydalanılmasını sağlar.



SÜT REÇELİ



MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

Vanilya çubuğu

1 kaşık karbonat

YAPILIŞI: Bir tencereye süt, vanilya çubuğu ve şekeri katıp karıştırın. Mümkünse tahta kaşık kullanın. Tenceredeki karışımı yavaş yavaş kaynayana kadar karıştırın. Karışım kaynayınca kabartma tozu ilave edin. Kabartma tozuyla kabarmaya başlayan karışımı karıştırmaya devam edip 1-2 saat pişirin. Üzerinde biriken köpükleri ara ara alın. Kıvamı koyulaştığında ocaktan alıp cam kavanozlara yerleştirin. Soğuduktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Süt reçelini hazırlarken sütünüzün taze olması ve hazırlama aşamasında pürüzsüz olması için karıştırmaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca geniş ve derin bir tencere kullanarak taşmasını önleyebilir ve daha rahat bir şekilde reçelinizi yapabilirsiniz.