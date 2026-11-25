Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün balık sofralarına alternatif bir bakış açısı getiriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Gönderdiğiniz tarifleri tek tek deniyorum. İdilika yorumu ile zaman içinde yine sizlerle paylaşacağım. Deneyimlerinizi ve yorumlarınızı gönderirseniz çok sevinirim. Bana, idilikaninmutfagi@ sabah. com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile sevgi ve selamlarımla...



TAHİNLİ HAVUÇ SALATASI



MALZEMELER

5 adet havuç

250 gr. tahin

3 diş sarımsak

5 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI: Havuçları rendeleyip 10 dakika dinlendiriyoruz. Malzemelerle karıştırıp üzerine zeytinyağı gezdirip servis ediyoruz.



DAĞ MEYVELİ TATLI



MALZEMELER

1 su bardağı dondurulmuş dağ meyveleri

1 çay bardağı krema

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI: Meyveleri rondoda çekip püre haline getiriyoruz. Diğer malzemelerle bir araya getirip mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Karışımı kuplara paylaştırıyoruz.



PANELENMİŞ BALIK



MALZEMELER

3 adet fileto balık

1/2 su bardağı rendelemiş eski kaşar

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

2 adet çırpılmış yumurta

Yarım kase un

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Eski kaşar rendesi, ekmek kırıntısı ve çok az tuzu rondoda çekiyoruz. Tavada zeytinyağını ısıtıyoruz, yumurtaları çırpıyoruz. Levrek filetoları önce una, sonra yumurtaya sonra da peynirli kıtır karışıma bulayıp kızartıyoruz. Kağıt havlu üzerine çıkartıp fazla yağının süzülmesini bekliyoruz.

PÜF NOKTASI

Eski kaşar yerine dolabınızda varsa rendelenmiş parmesan peyniri de kullanabilirsiniz.



FIRINDA BROKOLİ



MALZEMELER

1 büyük brokoli (yaklaşık 600 gram)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Servis için birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI: Brokoliyi küçük çiçeklerine ayırın. Yıkadıktan sonra iyice kurulayın. Geniş bir kapta zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve limon kabuğu rendesiyle harmanlayın. Brokolileri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine, üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzerlerine rendelenmiş parmesanı serpiştirip 5–10 dakika daha, kenarları kızarana kadar fırınlayın. Fırından çıkarınca birkaç damla limon suyu gezdirerek sıcak servis edin.