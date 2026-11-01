İDİL DEMİREL

Yapay zekanın saniyeler içinde görsel üretebildiği bir dönemde modaevleri suluboyaya, kurşun kaleme ve geleneksel animasyona yeniden ilgi gösteriyor. Prada'nın yeni reklamında üç fare bir ayakkabıyı kaçırıyor. Loewe'nin 180 yıllık hikayesi 2 binden fazla kağıda tek tek resmediliyor. Hermès'in internet sitesinde ise çantaların arasında çizilmiş deniz canlıları dolaşıyor. Ortak noktaları, bütün bu görüntülerin illüstratörlerin elinden çıkması

Prada, 2026 yılbaşı kampanyasını hazırlamak için deneyimli animatörlerinden John Pomeroy ile çalıştı. 1970'lerde kariyerine başlayan Pomeroy; Pocahontas, Fantasia 2000 ve The Land Before Time gibi yapımlarda da görev almış deneyimli bir isim.

Ekim sonunda tanıtılan Drawing Prada: Animated by Hand kampanyasında Sadie Sink, Maya Hawke, Chen Haoyu, Kelvin Harrison Jr. ve Luther Ford gerçek oyuncular olarak yer alıyor. Ama asıl sürpriz, yanlarına eklenen çizgi film karakterleri. Sink'in karşısına çıkan üç küçük fare puantiyeli bir Prada ayakkabısını götürmeye çalışıyor. Hawke karlı ormanda bir tilkiyle karşılaşıyor. Bir başka sahnede çizilmiş bir vaşak, Prada çantayla kar topu savaşına giriyor.



Hermès, internet sitesini bir deniz yolculuğuna dönüştürdü. Fransız illüstratör Lina Merad'ın hazırladığı çizimlerde bir ayakkabının içine yerleşen pelikanlar, ürünlerin arasında dolaşan balıklar ve deniz canlıları vardı. Marka, yılın deniz yolculuğu temasını anlatmak için ürün fotoğraflarının yanına 12 ayrı illüstrasyon yerleştirdi. Merad'ın resimleri, Hermès'in çantalarını, ayakkabılarını ve aksesuarlarını küçük hikayelerin parçası haline getirdi. Marka Merad'nın ardından Fransız sanatçı Sarah Martinon ile çalıştı. internet sitesinin ana sayfasından ürün sayfalarına uzanan bir dizi resim hazırladı.



Chanel, bu yıl iki farklı illüstratöre iki ayrı şehrin hikayesini çizdirdi. İlkinde Güney Koreli sanatçı Jisu Choi, Seul'ün sokaklarını, parklarını, geleneksel yapılarını ve gökdelenlerini rengarenk bir animasyona dönüştürdü. 26 Mayıs'ta Centre Pompidou Hanwha'da düzenlenen Métiers d'art koleksiyonunun Seul sunumu için hazırlanan film, Gabrielle Chanel'in Kore'ye geldiğini hayal ediyordu. Kıyafetlerden çok şehrin kendisi ön plandaydı. Ardından Chanel, 2026 sonbahar-kış haute couture koleksiyonunu tanıtmak için Alman illüstratör Karlotta Freier'le çalıştı.



Loewe, 180'inci yılını kutladığı 2026'da geçmişini anlatmak için alışılmış bir yıldönümü filmi tercih etmedi. Bunun yerine elle boyanmış resimlerden oluşan bir animasyon hazırlattı. Film için 2 binden fazla suluboya kağıdı kullanıldı. Yönetmen Isabel Garrett'in hazırladığı projede illüstratör Joanna Blémont ve on ressam görev aldı. Londra merkezli Blinkink stüdyosunda çalışan ekip, akrilik boya ve yağlı pastel gibi malzemeler kullanarak görüntüleri tek tek hazırladı. Her kare ayrı ayrı boyandı; resimler bir araya getirilerek hareketli görüntülere dönüştürüldü. Filmin seslendirmesini ise İspanyol oyuncu Antonio Banderas yaptı.



Dior, 1947'de tanıttığı Miss Dior parfümünün hikayesini bu yıl bir çizgi filme dönüştürdü. Fransız animasyon stüdyosu Remembers'ın hazırladığı filmde parfüm, Paris sokaklarında dolaşan genç bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Balonlarla şehrin üzerinde uçuyor, bir arının peşinden gül bahçelerine gidiyor. Filmin sanat yönetmenliğini Ugo Bienvenu üstlendi. Bienvenu, görsel dünya için eski Japon animasyonlarından esinlendi. Arka planları hazırlayan sanatçı Louise Seynhaeve ise 1980'lerin Japon animasyonlarında kullanılan, bugün çok az kişinin uyguladığı bir guaj boyama tekniğiyle çalıştı. Filmde Christian Dior'un kız kardeşi Catherine'e, Grasse'daki güllere ve modaevinin geçmişine göndermeler bulunuyor.

Burberry, haziran ayında İngiliz illüstratör Sir Quentin Blake'in çizimlerini yeni bir koleksiyona taşıdı. Roald Dahl'ın çocuk kitaplarına yaptığı resimlerle tanınan Blake, yaklaşık 70 yıldır kendine özgü çizgi diliyle çalışıyor. Burberry'nin kreatif direktörü Daniel Lee, sanatçının çizimlerini kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinde kullandı. Koleksiyondaki tüy desenlerinin hikayesi 1971'e uzanıyor. Blake, o yıl Aristophanes'in Kuşlar adlı eserinin İngilizce baskısı için mürekkeple resimler hazırlamıştı. Burberry, 55 yıl sonra bu çizimleri yeniden kullandı. Sanatçının daha önce yayımlanmamış, doğayla iç içe oyun oynayan figürleri de koleksiyona eklendi. Çizimler klasik trençkotların astarlarına da basıldı.

YERİNE KİM GELECEK?

Şu sıralar moda dünyasında en çok konuşulan şey kesinlikle Anthony Vaccarello'nun Saint Laurent'den ayrılması. Dünyanın en güçlü modaevlerinden birinin 10 yıl boyunca kreatif direktörü olan Vaccarello, markayı zirveye taşıdıktan sonra ayrılık kararı alarak herkesi şoke etti. Vaccarello'nun yerine kimin geleceği ise en çok tartışılan konular arasında. Şu an Chloe'nin kreatif direktörü olan Chemena Kamali bu pozisyon için adı en çok geçen isim.

HÜSEYİN ÇAĞLAYAN'DAN İŞBİRLİĞİ

Acne Studios, Türk tasarımcı Hüseyin Çağlayan ile özel bir projeye imza atıyor. İşbirliği kapsamında Çağlayan'ın Londra V&A Müzesi'nde korunan arşivinden ilham alan bir kapsül koleksiyon ve tasarımcının moda dünyasına katkılarını anlatan özel bir kitap yayımlanacak.