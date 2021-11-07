Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, uzman klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak'ın yeni kitabı "Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama" için bir davete ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, D&R Galataport mağazasındaki etkinlikte Beyhan Budak ile yeni kitabı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Söyleşiye katılan konuklarla düşüncelerini paylaşan Budak, "15 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Amacım, Doğan Cüceloğlu Hocamız gibi psikolojiyi halkın içinde, herkesin anlayacağı şekilde anlatabilmek." dedi. Budak'ın Sahi Kitap etiketiyle çıkan kitabı aynı zamanda, ilk kez lansmana özel D&R Galataport'ta satışa sunuldu.



ÖZETLERSEK...

Beyhan Budak kaleme aldığı son kitabında, kimsenin güçsüz olmadığına, her şeyle savaşamayacağımıza, bazen akışına bırakmak gerektiğine değiniyor. "Bu kitapta mutluluğun, kaybettiğin yerde olmadığını anlatmaya çalıştım" diyen yazar, "Eğer yeterince uğraştığınızı düşünüyorsanız ve sonuç alamıyorsanız, yola çıkma zamanı gelmiştir. Buna kabullenme diyorum. Zayıflıklarını, insanları, dünyayı ve duygularını kabullendikçe güçleneceksin. Tek cümleyle özetlemem gerekseydi: şöyle cevap verirdim: "Olan oldu, şimdi ne yapabilirim?" diye ekliyor.



ENKA SANAT'IN YENİ SEZONUNDA 'ÇOK ŞEY VAR'

ENKA Sanat'ın, 9 Kasım'da başlayacak olan yeni programı "Çok şey var" mottosu ile yola çıkıyor. 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 16 Kasım'da Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter anısına düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra, pek çok özel projenin de yer aldığı program, izleyicileri ENKA Oditoryumu'nda yeniden tiyatro ve müzik dolu bir seçki ile buluşturacak. Öne çıkan etkinliklerden bir diğeri ise, günümüzün önde gelen keman virtüözlerinden Cihat Aşkın ile piyanist Cana Gürmen'in, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ndeki resitali olacak.



FAS ASILLI HİNDİ ZAHRA, AKM'DE SAHNEYE ÇIKACAK

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün kurucusu olduğu İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla 11-13 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek. Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festival, Hindi Zahra'nın performansıyla açılıyor. Fas asıllı Fransız sanatçı, 11 Kasım Perşembe akşamı AKM'deki konserinde sevilen albümlerinden şarkılar seslendirecek.



2. ABDÜLHAMİD'E AİT TABAKA İLGİ GÖRÜYOR

Dijitalin sanatla buluştuğu Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı, tarihte iz bırakan antika, NFT ve sanat eserlerini bir araya getirme özelliği taşıyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan birçok eser alıcısıyla buluşuyor. II. Abdülhamid Han'a ait emperyal altın murassa tabaka da fuarda yerini alıyor. Üzerinde elmas ve pırlantaların olduğu eser, görüntüsü ile dikkatleri üzerine topluyor. Ayrıca Atatürk'ün Hüsrev Gerede'ye hediye ettiği gümüş tabaka da görülecek önemli parçalardan...