Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin açılış resepsiyonu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde düzenlendi.



Festival kapsamında Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagauz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 100'ün üzerinde sinemacı ve oyuncu bir araya geldi.



YERLİ FİLM ÜRETİMİ 20 KAT ARTTI

Geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz'ın yanı sıra Timur Savcı, Cemal Okan, Burak Sağyaşar, Şükrü Avşar, Kerem Çatay, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Serdar Gökhan ve Orhan Gencebay da katıldı.



Gecede konuşan Bakan Ersoy Türkiye'de sinemaya verilen destekle ilgili şunları söyledi: "Sadece son 3 yılda destek verdiğimiz proje sayısı bin 360, destek miktarı ise 284 milyon lira oldu. Yerli film üretim sayımız 20 kat arttı. Yerli yapımlarımızın seyirci sayısı 33 milyona yükseldi. Türk dizi film sektörü ise 152 ülkede yayınlanan yapımlarıyla dünya genelinde 600 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Dünyadaki her 13 kişiden biri Türkiye'de üretilen en az bir diziyi izliyor."

Bu yıl ilk kez yapılan festival, yarın AKM'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



AKM'DEKİ GALA AYAKTA ALKIŞLANDI

Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, ünlü operaların unutulmaz aryalarından oluşan bir repertuvarla Gala Konseri verdi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konser, uzun süre ayakta alkışlandı. Konserde, Giuseppe Verdi'nin; 'La Forza del Destino', 'Atilla', 'La Traviata', 'Aida', 'Don Carlo', Georges Bizet'nin; 'Carmen', Giacomo Puccini'nin 'Tosca', 'Le Villi', 'Turandot', Charles Gounod'nun; 'Faust' operalarından aryalar seslendirildi.



Şef Zdravko Lazarov'un yönettiği İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'na (İDOB) başkemancı Oleksandr Samoylenko eşlik etti.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ile İDOB müdürü ve sanat yönetmeni Suat Arıkan'ın da sahne aldığı konserde Seda Aracı Ayazlı, Bülent Bezdüz, Aykut Çınar, Eylem Demirhan Duru, Evren Ekşi solist olarak sahne aldı.