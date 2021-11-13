AKM ilk festivaline ev sahipliği yaptı

29 Ekim tarihinden bu yana sanat etkinliklerinin merkezi haline gelen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), önceki akşam iki önemli etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Bunlardan ilki bu yıl 3'üncü kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'ydi. Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan ve türküleri kuşaktan kuşağa aktarmak, gençlerimize ozanların türkülerini tanıtmak amacıyla düzenlenen festival, aynı zamanda AKM'deki ilk festival olma özelliğini taşıyor. Yavuz Bingöl konseriyle başlayan festivalin ilk yabancı konuğu, caz müziğin en önemli kadın vokallerinden Fas asıllı Fransız caz sanatçı Hindi Zahra idi. "Ben sadece melodiyi, müziği, sazları, enstrümanları, ritmi anlamaya çalışıyorum. Bunu da profesyonel bir vizyon ile yapıyorum" diyen Zahra, performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Tiyatro salonunda Zahra konseri devam ederken gecede, 2 bin 40 kişilik muazzam opera sahnesinde ise 'Uyuyan Güzel' balesi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çaykovski'nin unutulmaz eseri İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Biletlerinin günler öncesinden tükendiği, bale sanatçılarının başarılı performanslarının yanı sıra dekoru ve kostümleriyle de büyük beğeni toplayan eser, uzun süre ayakta alkışlandı.



'ÇOK DUYGULANDIM'

Ayşem Sunal Savaşkurt'un düzenleyerek sahneye koyduğu eserde, Prenses Aurora'yı Büşra Ay, Prens Florimund'u Erhan Güzel, Carabosse'yi İlke Kodal, Leylak Perisi'ni ise Melike Manav canlandırdı. Oleksandır Samoylenko'nun baş kemancı olarak yer aldığı İDOB orkestrasını Roberto Gianola yönetti. 'Uyuyan Güzel'i izleyen isimlerden biri de Çağla Şıkel'di. Kariyerine bale ile başlayan Şıkel, Uyuyan Güzel'i izlerken eski günleri yad etti. Çocukluğunun Atatürk Kültür Merkezi'nde geçtiğini söyleyen Şıkel, "Annem beni buraya otobüsle getirirdi, eski günlere geri döndük. Çocukluğumun geçtiği yerde arkadaşlarımı sahnede görünce farklı duygular hissettim. Bütün dansçı arkadaşlarım, şimdi hoca oldular. Onları sahnede görünce çok duygulandım. Sınıf arkadaşlarım hâlâ dans ediyor, onları izlemek çok güzeldi" dedi. Sabahat Akkiraz, Sibel Can ve Kubat'ın sahne aldığı festival, bu akşam Azeri sanatçı Azerin konseri ile sona erecek.



KADIN SANATÇILAR İSTİKLAL CADDESİ'NİN 'IŞIK'LARINI YAKTI

GALATAPORT'tan AKM'ye, 64 farklı noktada devam eden Beyoğlu Kültür Yolu Festivali yarın sona erecek. Binden fazla sanatçının katıldığı, sergi, konser ve onlarca etkinliğin yapıldığı festival sona ermeden Işık Yolu Tasarım Sergisi'ni de kaçırmayın. Küratörlüğünü Erdem Akan'ın yaptığı sergi, İstiklal Caddesi hattı üzerinde 14 sanatçının 11 ışık tasarımı/yerleştirmesini kapsıyor. Sanat, tasarım, mimarlık gibi farklı alanlardan kadın sanatçıların oluşturduğu sergide, tasarımcılar aydınlığa, karanlığa, ışıkta görünür kılınan renk, form gibi kavramlara, birlikteliğe, farklılıklara ve toleransa dikkat çekiyor.