Bursa denilince herkesin aklına İskender, kebap, kestane şekeri, Ulu Camii, Bursaspor ve ipek böceğinin gelmesi doğal. Ancak bu özelliklerinin yanı sıra Bursa artık Türk dünyası kültür başkenti. 8 bin 500 yıllık tarihiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Baharat Yolu ile İpek Yolu'nun kesiştiği şehir, geçtiğimiz hafta Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı- TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla 1993 yılında, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın kültür bakanlarının imzalamış olduğu anlaşma ile kurulan ve 14 üye ülkeyle faaliyet gösteren TÜRKSOY, Türk dünyasının UNESCO'su olarak da tanımlanıyor.







Nitekim Bursa aynı zamanda Cumalıkızık, Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da bahsettiği gibi Bursa ulusal ve uluslararası arenada kültür ve turizmdeki yükselişini devam ettireceğe benziyor. Şehirde dünya çapında markalaşma yolunda yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.







ETKİNLİKLER VAR

Örneğin Bakan Ersoy, geçtiğimiz ay büyük bir organizasyonla ilki yapılan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ikincisinin Bursa'da yapılacağını açıklamıştı. Yine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş öncülüğünde Türk Bilim İnsanları Projesi, Türk Dünyası Kadın Ressamlar Buluşması, Türk mimarisi sempozyumu gibi çeşitli etkinliklerle dünya sahnesindeki yerini sağlamlaştıracak olan Bursa'nın adını bu yıl her zamankinden daha sık duyacağız...



SANATTA 2021 REKORU

2021, kültür ve sanat dünyası için zor bir seneydi ancak müzayede evleri ve koleksiyonerler açısından da bir o kadar ilginç bir yıl oldu. Koleksiyonerler online müzayedelere yoğun katılım göstererek, sanat piyasasında heyecan verici satışlara imza attı. Örneğin tüm dünyada 2021'in en yüksek satış rakamlı 10 eserinin toplamı 1,2 milyar dolara ulaştı. Pablo Picasso'nun sevgilisi Marie-Therese'i resmettiği tablosu, 55 milyon dolarlık ön satış tahminini ikiye katlayarak 103.4 milyon dolara mayıs ayında Christie's New York'ta satıldı. Bu satış rakamıyla, 2021'in en pahalı eseri oldu.







Türkiye'ye dönecek olursak, maalesef dünya sanat piyasasıyla aramızda adeta uçurum var. Geride bıraktığımız yıl önemli satışlara imza atan Artam Antik A.Ş.'nin müzayedelerine baktığımızda, müzayede evi, yıl içinde düzenlediği 15 müzayedede Türkiye çağdaş sanatının ustalarının yapıtlarını yeni koleksiyonlara kazandırdı. Yılın en yüksek fiyatlı eseri Neşet Günal'a ait oldu.







Sanatçının, Testili Kız adlı eseri 1 milyon 680 bin TL'ye satıldı. İkinci sırada 1 milyon 260 bin TL'ye satılan Mehmet Güleryüz'ün Kızıl Orman isimli yağlıboya eseri yer aldı. Üçüncü ve dördüncü sırada da aynı ismi görüyoruz. Burhan Doğançay'ın Untitled adlı tuval üzerine yağlıboyası 1.1 milyon TL'lik fiyatıyla üçüncü; Kurdeleler Serisi'nden ikonik çalışması ise 1.1 milyon TL ile dördüncü sırada yer aldı. Bakalım bu yılki müzayedelerden rekor bir satış çıkacak mı?



2022 HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI AÇILDI

Sabancı Vakfı'nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif katılımı sağlayabilmeleri hedefiyle sürdürdüğü 2022 Hibe Programı başvuruları açıldı.







Sivil toplum kuruluşlarının eğitim ana başlığı altında gerçekleştireceği projelerin destekleneceği programı için online başvurular 9 Şubat'a kadar devam edecek. 15 yılda 183 projeye 32 milyon TL hibe desteği veren Sabancı Vakfı 2022 yılı Hibe Programı'na başvuracak projelere 100 bin TL ile 300 bin TL arasında, toplamda ise 2 milyon TL destek verilecek.



18'İNCİ KEZ KISA FİLM ZAMANI

Alanında öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında 18'inci kez düzenlenecek. Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jürisi ise Büşra Develi, Nisan Dağ, Okan Bayülgen, Cevahir Şahin ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşuyor.







Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Kısa Film 40 bin TL, Uluslararası Yarışma bölümünde En İyi Uluslararası Film ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek.