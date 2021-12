Deneyimli oyuncu Zerrin Tekindor'un rol aldığı 'Toz' adlı oyunun, bu yıl İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışını yapacağını öğrendiğimde nasıl bir oyun olacağını çok merak etmiştim. Ancak Tekindor ayağını sakatlayınca oyun, açılışta değil kapanışta festival seyircisiyle buluştu. Sahnelendiği ilk günden beri izleyen herkesin öve öve bitiremediği oyunu, nihayet ben de geçtiğimiz gün seyretme imkanı buldum. Gerçekten merak ettiğim kadar vardı, sezonun en iyi oyunlarından biri.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun çok güzel kurguladığı bu kadın hikayesi, Hira Tekindor'un yönetiminde ve Zerrin Tekindor'un güçlü oyunculuğuyla tüm seyirciyi kolayca içine alıyor.







Oyunda 'Handan' karakterini canlandıran Tekindor, oyun boyunca sandalyenin üstünden kalkmıyor bile. Ama Handan'ın çocukluğunu, öğrencilik yaşamını, genç kızlığını, ilk aşkını ve annesiyle kurduğu ilişkiyi, halasını, babaannesini tek nefeste anlatıyor. Oyunda, tek başına 10'dan fazla karaktere bürünüyor Tekindor. Ev kadını annesi 'Feri' ile avukat babasının geçimsiz evliliklerinin bir kız çocuğuna yansımalarını zaman zaman kahkahalarla, çoğu zaman da boğazı düğümlenerek izliyor seyirci. 1960'lı yıllardan günümüze hepimize çok tanıdık gelen 'Handan'ın hikayesini, Tekindor'un muhteşem duygu geçişleriyle sahnelediği oyunu kaçırmayın. Oyun, bu akşam ve yarın akşam sahnelenecek.



ALKAZAR RÜYASI GERÇEK OLDU

50'den fazla ülkede 800 üyesiyle mobil pazarlamanın gelişmesi için çalışan Mobil Pazarlama Derneği'nin düzenlediği Smarties Yaratıcılık ve İnovasyon Günleri, geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Türkiye'nin 2020 yılında dijital reklam ve medya yatırımlarında yaşadığı yüzde 34.8'lik büyümeyle Avrupa'da en fazla büyüyen ülke olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, sanatçı Refik Anadol'un Hopa Alkazar'daki yeni eserinin detayları paylaşıldı.







Anadol, "Beyoğlu'nun kendisi başlı başına ilham kaynağı. Bu tarihi mekanda 1947-2010 yılları arasında oynamış, hafızamızda yeri olan 150 filmi hatırlama biçimi olarak kullandık. Her filmin her sahnesinden 2 kare alarak 300 saatlik veri topladık. Muazzam büyük bir veri. Dünyada ilk defa yapılıyor. 20 kanal projeksiyonla, izleyiciyi çevreleyen, 3 boyutlu 12 dakikalık bir deneyim tasarladık. İzleyici; imge, senaryo ve ses olarak algılayıp rüyaya dönüşmesini izliyor" dedi. Gerçekten Hope Alkazar, teknoloji ve sanat alanında büyük yatırımlardan biri. Spor etkinliklerinden sinema filmi gösterimlerine ve tiyatro oyunlarına pek çok etkinliğin gerçekleşeceği mekanda Anadol'un katılımıyla birkaç atölye de düzenlenecek.



TESTİLİ KIZ 1.6 MİLYON LİRAYA SATILDI

Bu yıl 40'ıncı yaşını kutlayan Artam Antik A.Ş., 368. Modern ve Çağdaş Eserler müzayedesini online olarak önceki gün gerçekleştirdi. 300 eserin satışa sunulduğu müzayedede Neşet Günal'ın 1968 tarihli Testili Kız adlı eseri KDV ve komisyon dahil 1.6 milyon liraya alıcı buldu.







Sanatseverlerin koleksiyonlarına katmak için adeta birbiriyle yarıştığı, 570 bin liradan satışa çıkan 127x54 cm ölçülerine sahip eser, müzayedenin en pahalı satış rakamına ulaşan eseri oldu. Müzayede de ayrıca Burhan Doğançay'ın 1977 tarihli, isimsiz eseri de 1.1 milyon liraya alıcı buldu.



ONE AKARETLER KAPILARINI AÇTI

İstanbul'un önde gelen kültür-sanat merkezlerinden Akaretler; yeni yıla bağımsız sanatçılar ile giriyor. Bağımsız sanatçıları desteklemek için oluşturulan yeni sanat etkinliği One Akaretler; 27 bağımsız sanatçı, yaklaşık 140 sanat eseri ve 3 sanat inisiyatifi ile kapılarını açtı.







Eserler, 5 Ocak tarihine kadar Akaretler No: 37-39'da sanatseverler ile buluşuyor.



ÇAĞRI'NIN FESTİVAL HEYECANI

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı bir yandan kurucusu olduğu Klarnet Festivali'nin 24 Aralık'taki açılış gecesi için hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı kimliğiyle 3. Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nde boy gösterdi. Dört gündür devam eden ve önceki gün sona eren festivalde, özellikle şarkıcı Öykü Gürman'a büyük ilgi vardı.







Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konsere seyirciler akın etti. Öte yandan 24 Aralık'ta Belkıs Özener'e Saygı Gecesi'yle başlayacak olan 10. İstanbul Klarnet Festivali için de geri sayıma başlayan Çağrı, festivalin kapanışını 26 Aralık'ta İncesaz grubuyla yapacak. Bir festivali 10 yıl boyunca sürdürmek gerçekten önemli bir başarı. Çağrı takdiri hak ediyor.