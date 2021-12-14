Modern sanatımızın başlıca eserlerini korumak ve kamuyla paylaşmak için 1937 yılında Atatürk'ün emriyle kurulan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı bir kurum olarak uzun yıllar Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde hizmet vermişti.







2012 yılında Veliaht Dairesi'nin restorasyonu nedeniyle Tophane'deki Antrepo No 5'e taşınan müze, 10 yıl sonra yeni yerinde yeniden sanatseverlere kapılarını açıyor. Sanat dünyasının açılışını merakla beklediği tarihi ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi açıkladı.







Müzenin 'Serginin Sergisi II'yle 16 Aralık'ta açılacağını duyuran Elçi, "Dolmabahçe'den çıkmadan önce, 1937 yılının ilk koleksiyonunu 'Serginin Sergisi' adıyla Prof. Dr. Semra Germaner küratörlüğünde tekrar sunarak anlamlı bir veda yapmıştık. Şimdi bıraktığımız yerden devam ediyor, müzenin ilk koleksiyonuyla kapılarımızı yeniden sanatseverlere açıyoruz" dedi. Müze, bünyesinde barındırdığı yaklaşık 13 bine yakın eserle Türkiye'nin sanat hafızası niteliği taşıyor.







Yazıcıoğlu 35 yıl önce oynadığı oyunla sahnede

Bu sezon farklı tiyatro toplulukları tarafından sahnelenen Çehov'un 'Vişne Bahçesi' adlı oyunu, son olarak Tiyatro Sahnekarlar yorumuyla seyirciyle buluştu. Volkan Severcan, Gülen Karaman, Özdemir Çiftçioğlu ve Erhan Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı oyunu prömiyerinde izledim. Daha önce de yazdığım gibi en çok Yazıcıoğlu'nun performansını merak ediyordum. Nitekim usta beni şaşırtmadı ve adına yakışır bir performansla seyirciden övgü aldı. Sanatçı, aynı oyunda 35 yıl önce de rol almıştı. O dönem genç uşak Yaaşa'yı oynayan Yazıcıoğlu, bu kez, yaşlanmış, kulakları ağır işiten uşak Firs karakterine hayat veriyor. Ayrı bir paragraf da Volkan Severcan'a açmak lazım. Hep komedi rolleriyle bilinen Severcan, ters köşe bir rolle seyirciyi şaşırtıyor. Deneyimli oyuncu, sonradan görme bir köy ağasını başarıyla canlandırıyor. Bora Severcan'ın yönettiği oyunu klasik severlere tavsiye ederim.







Eğitim yararına müzayede!

Bu yıl 40'ıncı yaşını kutlayan Artam Antik A.Ş., 19 Aralık'ta gerçekleştireceği 368. Modern ve Çağdaş Eserler Müzayedesi'nde 300 eseri satışa sunuyor. Burhan Doğançay'ın 1977 tarihli isimsiz eserinin 870 bin liralık açılış fiyatıyla satışa sunulduğu müzayedede, Türk Eğitim Vakfı (TEV) yararına bağışlanan 25 eserden oluşan özel bir koleksiyon da yer alıyor.

Satış bedeli TEV'e bağışlanacak özel koleksiyonda; Abidin Dino, Avni Arbaş, Fikret Mualla, Albert Bitran, Nuri İyem, Utku Varlık ve Mustafa Ayaz gibi değerli sanatçıların eski dönemlerinden çalışmalar bulunuyor.







Kosova'dan ödül aldılar

Deneyimli sanatçı Tamer Levent'in yönettiği, Burcu Görer ile Dilara Gül'ün birlikte rol aldıkları 'Uyandığımda Sesim Yoktu' adlı oyun, Kosova'da düzenlenen 5. Uluslararası Priştina Tiyatro Festivali'nden ödülle döndü. Baskı ve şiddet gören kadınların hikayesini anlatan oyunun oyuncuları Görek ve Gül, performanslarıyla En İyi Oyuncu ödülünü kazandılar. Gül'ün rolü, oğlu Uzay'la vakit geçiren taze anne Dilşad Çelebi'den devraldığını hatırlatayım.