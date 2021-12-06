Pandemi sebebiyle uzun süre kapalı kalan tiyatro sahneleri bir açıldı pir açıldı. 'Acaba pandemi sonrası ne yaparız, seyirciler yeniden salonları doldurur mu?' diye kara kara düşünen tiyatrocuların endişeleri boşa çıktı. Sahnelenen her oyuna seyircinin ilgisi sanatçıları memnun etti. Örneğin geçtiğimiz hafta sona eren İKSV tarafından düzenlenen yerli ve yabancı 25 oyunu seyirciyle buluşturan 25. İstanbul Tiyatro Festivali'ni yaklaşık 10 bin tiyatro sever takip etti. Devlet Tiyatroları'nın, özellikle AKM'de sahnelediği oyunlar, Das Das Sahne'nin başta 'Deli Bayramı' olmak üzere sahneye koyduğu oyunlar, Tiyatro Keyfi'nin oyunları, Zorlu PSM yapımı 'Evlilikten Sahneler', Tatbikat Sahne'nin hem Ankara'daki hem de İstanbul Fişekhane'deki gösterimleri seyirciden büyük ilgi görüyor. Sadece İstanbul'da değil Anadolu'da da oyunlara fazla rağbet var. Tiyatrocuların şehir dışı turneleri oldukça arttı. Örneğin, Süheyl ve Behzat Uygur, 'Süt Kardeşler' oyunuyla Güneydoğu turnesi kapsamında Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana'da seyircilerle buluştu.







Ekip, gittikleri ilin güzelliklerinden de faydalanmayı ihmal etmedi. Mesela Şanlıurfa'da Göbeklitepe'ye gezdiler. Oyunların tıklım tıklım olduğunu söyleyen Uygur, ilgiden memnun. Uygur, "Talebe yetişemiyoruz. 'Her yerde herkese tiyatro' sloganımız karşılığını buldu. Seyircilerin ilgisi bizi mutlu ediyor" derken Karadeniz turnesine hazırlandıklarını açıkladı. İl il dolaşan bir başka topluluk da Tiyatrokare. 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Ahududu' oyunlarıyla 20 ilden fazla yerde seyirciyle buluşan ekip, ilk kez Sivas'ta oyun sahnelemenin heyecanını yaşadı. Sanatçı Nedim Saban, "İnsanlar sosyalleşmeyi çok özlemiş. Aşı sayesinde kendilerini korunaklı hissediyorlar. Sivas'ta ve Samsun'da biletler 20 gün önceden bitti. Nevra Serezli ve Suna Keskin gibi usta isimler uçağa binemedikleri için uzun yolculuklardan sonra şehre gidiyor. Seyirci de buna büyük saygı duyuyor. Bu ivmenin yazın da devam etmesi gerek" dedi. 'Ölü Ozanlar Derneği' ve 'Kibarlık Budalası'yla sahneye çıkan Hakan Altıner de "Seyircimiz bizi şaşırttı, birbirimizi çok özlemişiz. Tıklım tıklım gidiyor bütün oyunlar. 'Kriz zamanlarında seyirci tiyatroyu bekler ve doldurur' demişti Haldun Dormen. Hiçbir şey tiyatroyu yıldırmıyor" diye konuştu.

Umarım bu sinerji sezon boyunca devam eder.



DÜNYANIN İLK POSTA PULU 75 MİLYON TL'YE SATIŞTA

Dünya iletişim ve posta tarihinin dönüm noktası olarak kabul edilen Black Penny pulu, 7 Aralık'ta Sotheby's müzayede evinde satışa çıkıyor. 1840 tarihli ve bilinen ilk posta pulunun en eski modeli olan pul, Kraliçe Victoria'nın yüzünün profilini taşıyor.







Pul, basıldığı dönemde 1 cent'e satılıyordu. İngiliz Posta Servisi'nde reform yapan İskoç politikacı Robert Wallace'ın arşivinden gelen 10 Nisan 1840 tarihli belgeye yapıştırılmış nadir pul, ilk baskıdan sağlam çıktığına inanılan üç kahverengi siyah puldan biri. Diğer iki pul ise İngiliz Posta Müzesi koleksiyonunda. Müzayedede 4 milyon-6 milyon pound fiyat aralığı ile satışa sunuluyor.



ÇOCUKLARA YARDIM KONSERİ

Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası önceki gün İzmir'de konser verdi. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen çocuklara yardım konserini dünyaca ünlü şef Howard Griffiths yönetti.







Burhan Öçal ile Savaş Özkök'ün de eşlik ettiği konserden elde edilen gelir, çocukların müzik eğitimine aktarılacak.



NASA UZAY SERGİSİ KAPILARINI AÇIYOR

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uz ay Sergisi, 8 Aralık'tan itibaren Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak. Sergi, NASA'nın 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıtıyor.







Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay Taşı'nın da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri yer alıyor.



PROFESYONELLERDEN SANAT EĞİTİMİ

İyilik İçin Sanat Derneği, Artkolik ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğinde, Sanat ve Kültür Disiplinleri Sertifika Programı düzenleniyor. Sanat tarihi, sanat pazarlaması ve iletişim, sanat kültür yönetimi ve kurumları, sanat ve farklı disiplinler başlıklarında eğitim verilmesi amaçlanan sertifika programı, 7 Ocak'ta başlıyor. Profesyonel isimlerin eğitmen olarak yer aldığı programın ikinci dönem kayıtları sürüyor.