Türkiye'nin resital odaklı tek uluslararası klasik müzik dizisi olan İstanbul Resitalleri'nin 14. sezonu yine Sabah ve Daily Sabah'ın ana medya sponsorluğunda başlıyor. Pandemi sebebiyle neredeyse 2 yıldır yapılamayan konserler, 10 Aralık itibarıyla dünya salonlarının uluslararası gözde virtüözlerini yeniden müzikseverlerle bir araya getirecek. Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki The Seed'de gerçekleşecek olan İstanbul Restialleri'nin 'Şampiyonlar Sezonu' olarak adlandırdığı 14. sezon açılışını Tchaikovsky Yarışması şampiyonu ve İngiliz Kraliyet madalyası sahibi İrlandalı piyanist Barry Douglas yapacak. Usta sanatçı aslında 2019'un mayısında ülkemize gelecekti ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle uluslararası uçuşlar yapılamadığı için, Douglas bir video göndermiş ve takipçilerine çevrim içi kısa bir dinleti sunmuştu.







HER AY BİR KONSER

Virüs halen etkisini gösteriyor, salgını tamamıyla aşamadık ama aşılanma sayesinde nispeten o korku dolu günleri geride bıraktık. İstanbul'un kültürel hayatına artı bir değer kazandıran İstanbul Resitalleri de her biri ödüllü, uluslararası usta ve genç virtüözleri, İstanbul izleyicisi ile buluşturmaya başlıyor. Piyanodaki yorumculuğu ve sahne ışığı ile "Chopin görse aşık olurdu!" denilen Fransız piyanist Laure Favre-Kahn, İngiliz Kraliyet Nişanı MBE sahibi Christian Blackshaw, dünyaca ünlü İsveçli piyanist Peter Jablonski, Japon piyanist Momo Kodama, son 20 yıldır klasik müziğin uluslararası liginde ismi en üst sıralarda yer alan Alexei Volodin gibi isimleri ağırlayacak. İstanbul Resitalleri, İrlandalı piyano virtüözü John O'Conor'un 10 Haziran'daki konseri ile 14. sezonunu tamamlayacak. Konserlerle ilgili detaylı bilgiler, İstanbul Resitalleri'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Sağlıklı ve keyifli bir sezon olması dileğiyle.







POPÜLER BİR CAZ ŞARKICISININ DRAMI

Toy İstanbul yapımcılığında Erdi Işık'ın yazdığı, Kayhan Berkin'in yönettiği ve Nergis Öztürk'ün tek kişilik performans sergilediği 'Düğün Şarkıcısı', aralık ayında üç oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Bir yarışmada popüler olan ve sonra popülerliğini kaybeden bir caz şarkıcısının düğün şarkıcısı olma hikayesini anlatan oyun, 3 Aralık'ta Zorlu PSM Studio Sahne'de, 4 Aralık'ta Oyun Atölyesi'nde ve 21'inde ise Kadıköy Boa Sahne'de perde açacak.







CEVAHİR SAHNESİ YENİDEN PERDELERİNİ AÇTI

2019'a kadar Devlet Tiyatroları bünyesindeki oyunlara ev sahipliği yapan Cevahir Sahnesi, 2 yıllık bir aranın ardından tekrar seyirciyle buluşuyor. Sahne bu kez, Tiyatro Teras ve Baht Yapım iş birliğiyle yeni oyunlara yer verecek. 256 kişilik salon önceki hafta açılışını 'Adel Seni Seçti' ve 'Esnaflar' adlı oyunlar ile yaptı. 'Adel Seni Seçti', yeni sahnesinde 4 ve 15 Aralık'ta seyirci karşısına çıkacak.







CİHAT AŞKIN'A ALTIN MADALYA

Türk keman ekolünün uluslararası bir temsilcisi olarak, günümüzün önde gelen sanatçılarından biri olan Cihat Aşkın'a bir ödül daha geldi. İKSV tarafından bu yıl 49'uncusu düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nde onur ödülünü alan Aşkın, Sevda-Cenap And (SCA) Müzik Vakfı tarafından '2021

Onur Ödülü Altın Madalyası'na layık görüldü. Bu yıl 35. kez sahibini bulacak ödülü kazanan Aşkın, "Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın altın madalyasına layık görülmekten dolayı büyük onur duydum. Beni bu ödüle layık buldukları için en içten teşekkürlerimi sunarım. Hayatım boyunca gururla taşıyacağım" dedi. Usta sanatçı ödülünü 6 Aralık'ta alacak.







İRAN SİNEMASI'NIN ÖNEMLİ İSMİ GELİYOR

Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali için geri sayım başladı. Festival sinemaseverleri 2-5 Aralık tarihleri arasında sinema salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Balkon Film'in organize ettiği 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor. 50 ülkeden 448 filmin başvurduğu festivalde, 19 aday 'En İyi Film' kategorisinde 30 bin lira para ödülü için yarışacak.







Selda Alkor ve Engin Ayça'ya 'Dostluk Onur Ödülü'nün verileceği festival ayrıca, İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi'yi de ağırlayacak. 1998 yapımı 'Cennetin Çocukları' filmiyle, ülkesi İran adına Oscar'a aday gösterilen ilk filmi çeken ünlü yönetmen Majidi, 4 Aralık'ta sinemaseverlerle bir araya gelecek. Bence bu söyleşi kaçmaz.