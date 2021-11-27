Semih Kaplanoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği, 2021 yılı için Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlenen, Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı 'Bağlılık Hasan'ın vizyon tarihi belli oldu.







Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen film, 3 Aralık'ta seyirciyle buluşacak. Çekimleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi'nde yapılan 'Bağlılık Hasan'ın başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer alıyor.







'Bağlılık Hasan'da geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan'ın, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkması işleniyor.



Canlı müzik keyfi dijitale taşındı

Pandemi ile birlikte özellikle eğlence sektöründeki sanatçılar birçok zorlukla karşılaştı. Enstrümanını satanlar, başka meslek yapmak zorunda kalanlar oldu. Bu sıkıntılı süreç farklı ihtiyaçları doğururken yine farklı eğlence anlayışlarını da beraberinde getirdi. Örneğin müzisyenlerin canlı performanslarını gerçekleştirip seyircisine ulaşabildikleri dijital performans platformu Musixen, bu süreçte hem müzisyenlerden hem de müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Sanatçılara uluslararası arenada görünür olma ve performanslarından gelir elde etme fırsatı sunan Musixen'in kurucusu Çağrı Bozay'la bir araya geldik...







Bozay, platformda şu an 600 bin kullanıcı ve 5 bin müzisyen bulunduğunu, ilk günden bu yana 20 bin performans gerçekleştirildiğini, performansların 500 bin kişi tarafından izlendiğini anlattı. Platform, MüzikOnAir ile işbirliği yaparak, yeni sanatçıların kariyerlerine de dokunuyor. Örneğin önceki gün Cenk Tevet'in 'Son Şans' adlı şarkısı ilk kez dinleyiciyle buluştu. Canlı müzik eğlence anlayışını dijitale taşıyan platform, kısa zaman sonra adından daha da bahsettireceğe benziyor.



Çocukların eğitimi için yardım konseri

İmkânı kısıtlı çocukları müzikle buluşturmak için 2017'de kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, çocuklar için yine büyük bir konser düzenliyor.







Bugüne kadar İdil Biret, Borusan Quartet, Gürer Aykal, Gülsin Onay ve Can Çakmur gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşan orkestra, dünyaca ünlü şef Howard Griffiths şefliğinde 4 Aralık'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser verecek. Perküsyonda Burhan Öçal, kanunda da Savaş Özkök'ün yer alacağı konserin geliri de yine çocukların müzik eğitimine aktarılacak.



Güney Koreli grup İstanbul'da

'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olan dünyaca ünlü Güney Koreli müzik grubu A.C.E., Kore Kültür Merkezi'nin 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında konser vermek üzere İstanbul'a geliyor.







Grup, bugün TİM Show Center'da hayranlarıyla buluşacak. Türkiye'deki Kore hayranlarının yakından tanıdığı Koreli ünlü oyuncu Jaemin Park'ın sunuculuğunu üstleneceğini konser, herkese açık ve ücretsiz olacak. Öte yandan Tim Show Center 3-4-5 Aralık tarihinde de Kuğu Gölü Balesi'ne ev sahipliği yapacak.