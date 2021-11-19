‘Destan’ görücüye çıktı

Akkız ile Batuga’nın hikayesini destansı bir dille ekrana taşımaya hazırlanan Destan, 23 Kasım’da atv’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Önceki gün basının karşısına geçen dizi ekibi, Destan’a dair ayrıntıları anlattı

Atv'nin Bozdağ Film imzalı, iddialı dizisi Destan önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılan tanıtım toplantısında görücüye çıktı. Başrolleri paylaşan Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin yanı sıra tüm oyuncu kadrosu ile yapımcı Mehmet Bozdağ'ın ve yönetmenlerin de katıldığı toplantıda keyifli anlar yaşandı. Oyuncuların dizi kostümleriyle geldiği basın toplantısında konuşan yapımcı Mehmet Bozdağ, "İslamiyet öncesi Türk dünyasını ve Türkler'in Müslüman olma hikâyesini anlatıyoruz. Akkız ve Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini destansı bir şekilde ele alıyoruz. Diziye Orta Doğu'dan büyük ilgi var. Birçok ülkeye satıldı. Örneğin, Katar'da da aynı gün yayınlanacak. Yolumuz uzun. Uzun soluklu bir iş olacak" dedi.



PROFESÖRLERLE ÇALIŞTIK

Dizide Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin rolüne dair detayları paylaştı: "Uzun süren eğitimlerden geçtik. Kılıç, yakın dövüş, at binme ve okçuluk eğitimleri aldık. Tarih profesörleriyle dönemi çalıştık. Zor bir süreçti ama sahaya çıktığımızda ayakları yere basan bir karakter ve hikâye yarattık. Tarihe ve spora olan yatkınlığım avantajım oldu. Kariyerimin ilk başlarında, savaşçı bir kızı oynamak istiyorum demiştim. Neler yapabileceğini göstermek benim hayalimdi. Hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Mehmet Bey'in hayali bir kadın kahraman hikayesi yaratmaktı. Benim hayalim de kadınlarımıza güçlü ve kahraman bir kadın verebilmekti. Bu iki motivasyon, harika ekiple birleşince çok güzel bir iş çıktı ortaya."



OMUZ OMUZA BİR EKİBİMİZ VAR

Dizide Alpagu Han karakterini canlandıran Selim Bayraktar canlandırdığı rolü şöyle anlattı: "Ailesi ile olan ilişkisi, devlet işlerinin önüne geçmeyen bir karakter. Zaten tarihe baktığınızda Türk hanlığı bu günlere bu zihniyetle gelebilmiş. Tarihi gerçekliği olan karakterleri daha önce oynamıştım. Bu tür karakterleri oynamak kolay değil. Bir hanı oynayacaksan buna önce kendimi sonra ekibi inandırmam gerekiyor. Uzun soluklu bir işte bunu devam ettirebilmek hiç kolay değil. Neyse ki ekibimiz ve oyuncu arkadaşlarımız büyük destek veriyor. Zaten her zaman böyle omuz omuza olmak gerekiyor."



PLATODA HANLIK KURULDU

DİZİNİN çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, sekizinci asır Orta Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Ayrıca Beykoz Kundura Fabrikası'nda ise, 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer alıyor. Döneme ait 50 çadırlık iki oba, 15 bin metrekare üzerine kuruldu.