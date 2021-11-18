Kemal Başar'ın kurucusu olduğu Tiyatro Keyfi, yeni sezona Ankara Bilkent Sahnesi'nde başlamıştı. Sahneledikleri oyunlarla da kısa sürede Ankara'daki seyircinin ilgisini çekmeye başlamışlardı ama geçtiğimiz günlerde Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ile Tiyatro Keyfi'nin arası açıldı. AST geçtiğimiz gün, 26 Kasım'da Bilkent Sahnesi'ndeki Bana Amy De adlı oyunu, oyuncunun rahatsızlığını gerekçe göstererek iptal etmişti. Tatsızlık bu sebeple başladı.

Seyirciler, 'Ankara'da oyuncunun rahatsızlığı yüzünden oynanamayan oyun, nasıl oluyor da İstanbul'da oynanabiliyor?' diye sorunca durum anlaşıldı. Meğer ortada oyuncunun rahatsızlandığı falan yokmuş. İki kurum arasındaki restleşme yüzünden oyun iptal edilmiş.

Tiyatro Keyfi, 'Ortada oyuncunun rahatsızlığı yok, AST yönetimi oyunu amatörce, nedensiz iptal etti. Seyirciye yanlış bilgi verip bizi zarara uğrattıkları için kınıyoruz. Hukuki yollara gitme hakkımız saklı' diye açıklama yaptı.



Bunun üzerine Kemal Başar'ı aradım. Başar konuyu doğrulayarak, yönetimin acemi ve saygısızca davranışı sebebiyle iki kurum arasında iplerin koptuğunu anlattı. Başar, 'Biletleri neredeyse biten oyunu, oyuncu hasta yalanıyla programdan kaldırıyorlar. Böyle bir şey yok, bu durum bizim itibarımızı zedeliyor. Sanat yönetmeni çocukça davrandı' dedi. Bakalım bu tatsızlık nasıl çözülecek.



KENTER GİDELİ İKİ YIL OLDU

Tiyatro demişken Türk tiyatrosunun yıldızı Yıldız Kenter'in aramızdan ayrılışının ikinci yılıydı dün. Gün boyu tiyatrocular ve tiyatroseverler Kenter'le ilgili paylaşımda bulundular. Enka Sanat da ustayı, Ayça Bingöl'ün yeniden sahnelediği Ben Anadolu oyunuyla andı. Öte yandan bugün, bir diğer usta Nejat Uygur'un da vefatının 8'inci yılı. Merhum sanatçı Zincirlikuyu'daki kabri başında anılacak.



TÜRKİYE-KORE KARDEŞLİĞİ GALATA'DA

Kore Kültür Merkezi'nin kuruluşunun 10. yılını kutlamak ve Türkiye-Kore yol arkadaşlığını perçinlemek için üç farklı şehirde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe önceki akşam Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisi damga vurdu. İki ülkenin kardeşlik hikayesinin kuleye yansıtılarak anlatıldığı gösteriye İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.



DERVİŞ'İN DÜNYA PRÖMİYERİ YAPILDI

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan "Derviş" adlı gösteri, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Senaryosunu İskender Pala'nın yazdığı gösterinin dünya prömiyerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da takip etti.



SABANCI VAKFI SANAT ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Merhum Sakıp Sabancı'nın, genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı'nın devam ettirdiği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, 28. kez sahiplerini buldu. Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki The SEED'de düzenlenen törende; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin resim, heykel ve geleneksel Türk sanatları bölümlerinden derece ile mezun olan genç sanatçılara ödüllerini, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan verdi. Dereceye giren 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet altını ödül verildi. Vakıf, 28 yılda 250'yi aşkın genç sanatçıyı 6 bin 720 cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.