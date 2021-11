Usta tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu yine yerinde durmuyor. Efsane 'Asi Kuş' oyununu hafta başında Mersin'de sahneleyen Poyrazoğlu, farklı bir oyunla Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında seyirci karşısına çıktı. 'Şıngır da Şıngır Beyoğlu' adını verdiği oyunda, Beyoğlu tiyatrolarının ve ünlü yıldızların bilinmeyen öykülerini anlatan usta sanatçının, 7 ve 14 Kasım'da sadece 2 kez sahnelediği oyun seyirciyi kesmedi. Sevenleri Poyrazoğlu'nu sahnede daha fazla görmek istiyor. Poyrazoğlu da zaten bunun bilincinde ve sürekli üretiyor.



Bu oyunla da seyirciyle buluşmaya devam edeceğini öğrendim. Hz. Muhammed'in 'İki günü aynı olan zarardadır' hadisini kendisine düstur edinmiş, sürekli kendisini yenileyen bir sanatçı... 20 yaşında Şehir Tiyatroları kapısından içeri giren ve ardından kendi tiyatrosunu kuran Poyrazoğlu, bu yıl tiyatrosunun 50'nci yılını kutluyor. Acısıyla tatlısıyla nice başarıyla geçen 50 koca yıl. Poyrazoğlu, sanat yolculuğunu 'Hayatım Roman' adlı oyununda seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Az önce sözünü ettiğim hadise uygun yaşadığını da bu oyunda anlatıyor. Ayrıca, dedesinin Atatürk'ün doktoru olduğunu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde oyun sırasında dünyaya geldiğini, eczacılık deneyimlerini, askerlik anılarını, tiyatro serüvenini, Zeki Müren'den Gülriz Sururi'ye kadar onlarca ünlüyle olan ilişkisini ve birçok anıyı kendine has üslubuyla öyle bir anlatıyor ki, soluk almadan izliyorsunuz. Kendi cenaze törenini anlattığı bölümlerde gülmekten kırıp geçiren Poyrazoğlu, annesiyle olan ilişkisine değindiğinde ise kalbimizi titretiyor. Usta oyuncu, 'Aşık değilsen ölüsün' diyen annesi sayesinde kitap okuma sevdasına tutulduğunu ve hiçbir gününü kitap okumadan geçirmediğini anlatıyor. Oyun sonundaysa Shakespeare'in 29'uncu sonesinden bir bölümü ezberletmeden yolcu etmiyor seyircisini. Denk gelirseniz oyunu mutlaka izleyin.



AKM'DEN BALALAYKA SESLERİ YÜKSELDİ

Sanatseverlerin yeni buluşma noktası olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önceki akşam dünyanın en önemli balalayka sanatçılarından biri olarak kabul edilen Andrey Gorbachev'i ağırladı. Gorbachev'e, Can Okan'ın şefliğini üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti. Konserde, Antonin Dvorak, Niccolo Paganini, Alexander Tsygankov ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserleri seslendirildi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında dün imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom, AKM'nin ana destekçisi oldu. AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom'un adı verildi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, anlaşmanın 7 yılı kapsadığını ve önümüzdeki 7 yıl boyunca her yıl 45 milyon lira ayni bağış ve 15 milyon lira nakit destek sağlanacağını açıkladı. Bu iş birliği yeni deneyimleri de beraberinde getirecek. Örneğin, AKM'nin içindeki Robot Cafe, Türkiye'de bir ilk olacak ve ziyaretçilere hiç karşılaşmadıkları yeni bir deneyim sunacak. Bekleyip görelim.



OKULLAR AÇILMADAN...

Okullar açılmadan öğrencilere bir tavsiye... 67'den fazla ülkede dijital platformlarda yayınlanan ve Urduca dahil 13 dile çevrilen animasyon dizi Kukuli, 20 Kasım'da Trump Stage İstanbul'da, 21 Kasım'da ise MOİ Sahne'de konser verecek. Öğrenciler bu konsere gidip ara tatil döneminin son günlerini çok sevdikleri karakterlerle geçirebilirler. Ayrıca Trump AVM'de bu hafta sonu Baby Shark müzikali ve Kral Şakir gösterisi de çoçukları bekliyor olacak.