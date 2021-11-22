Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olan Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te aramızdan ayrılmıştı. Vefatının 8'inci yılında Zincirlikuyu'daki mezarının başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı, duygusal anlar yaşandı. Bedenen göçüp gitse de eserleriyle yaşamaya devam eden, yeri dolmayacak isimlerden biri olan sanatçının ölüm yıldönümünde Uygur Ailesi sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte Necla Uygur'u ziyaret etti.



Süha Uygur ve Behzat Uygur'un da eşleriyle birlikte yer aldığı ziyarette Vali Yerlikaya, evin duvarlarında asılı olan Nejat Uygur imzalı resimleri de incelemeyi ihmal etmedi. Vali Yerlikaya, o anları sosyal medya hesabından 'Hayatını insanları güldürmeye adayan büyük usta Nejat Uygur'u anmak için eşimle birlikte, büyüğümüz Necla Uygur'u evlerinde ziyaret ettik. Aramızdan ayrılışının 8'inci yılında Nejat Baba'yı oğulları ve ailesiyle özlem ile andık' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Bir devlet büyüğünün sanatçıya olan yaklaşımını göstermesi açısından bu ziyareti önemli buluyorum. Öğrendiğime göre; başta Necla Anne olmak üzere Uygur Ailesi de bu ziyaretten çok memnun kalmış. Öte yandan geçtiğimiz ayki Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu'nun açılışında da bir araya gelme fırsatı bulduğumuz Vali Yerlikaya'nın İstanbul gibi bir megapolü yönetirken kültür-sanat etkinliklerine vakit ayırabiliyor olması dikkatimi çekmişti. Vizyonuyla, kültür-sanat faaliyetlerine olan desteğiyle, sanata ve sanatçıya olan yaklaşımıyla örnek bir devlet adamı portresi çizen Vali Yerlikaya'yı son olarak Uygur Ailesi'ne göstermiş olduğu vefadan dolayı ben de takdir ediyorum...



Asırlık enstrümanlar

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) 200 yıllık tarihi boyunca kullandığı enstrümanlar, çeşitli belgeler ve orkestraya ait eşyalar, CSO1826 Sergi Alanı'nda ziyaretçilerin ilgisine sunulmaya başladı. Sergi alanını ziyaret edenler; müzisyenler tarafından kullanılan 19'uncu yüzyılın ilk çeyreğine ait borazan, 1838 yılına ait zil ile farklı yıllardan çeşitli materyaller ve orkestranın kullandığı klavsen, arp gibi enstrümanlarla tarihte yolculuğa çıkıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye edilen İstiklal Marşı'nın 1933 yılına ait ilk taş plak kaydı da CSO1826'da sergileniyor.



'Yunus Emre' balesinin dünya prömiyeri yapıldı

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıldönümü olması münasebetiyle yurdun dört bir yanından etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) de Yunus Emre'yi çağdaş müzik, opera ve dijital sanatlar eşliğinde bale gösterisiyle sahneye taşıdı. 'Yunus Emre: Gel Gör Beni Aşk Neyledi' adlı eserin dünya prömiyeri, önceki akşam Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapıldı. Reji ve koreografisini Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un yaptığı eserde Yunus Emre'yi balet Boğaçhan Bozcaada, Bacım Sultan'ı Burcu Olguner canlandırdı.



'Artakalan' eserler bu sergide

'İyi Bak Dünyana' diyerek dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağını her fırsatta vurgulayan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), çizgisel 'Al-Üret- Tüket' sistemine kendi cam pratiğinden sürdürülebilir bir üretim modeliyle yanıt veren cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.



Onar'ın ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği cam eserleri bir araya getiren ve küratörlüğünü Serra Yentürk'ün yaptığı 'Artakalan' sergisi 31 Aralık'a kadar görülebilir.