‘Kostümlerimi sahneye yeni çıkacaklara hediye ediyorum’

A Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize' programı dün yeni mekanında yeni sezona merhaba dedi. Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürlüğü binasının Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. köprü) manzarasıyla ekrana gelen Biz Bize'nin ilk konukları Muazzez Ersoy, Kemal Başar ve Aykut Enişte 2 filminin başrol oyuncuları oldu. Şarkıcı Esra Üçcan da şarkılar seslendirdi



MUAZZEZ ERSOY



Pandemide evdeydim. Aşk Versin Kararını adlı şarkım pandemide ortaya çıktı. Yeni şarkı kısa zamanda gelecek. Konserler de başladı. Kıbrıs'taydım geçtiğimiz hafta. İki gün üst üste keyifli konserlerimiz oldu. Yılbaşında karlar şehri Abant'tayım. Ben karı çok seviyorum. Müziği çok özlemişim. Sahneye hazırlamanın o tatlı heyecanını, stresini özlemişim. Pandemide evde kendi kendime şarkı söylüyordum. İnşallah sonuna geldik diye düşünüyorum, biz samimiyeti, dokunup kucaklaşmayı çok seviyoruz. Sağlıkla sarılabileceğimiz günler yakın zamanda gelir inşallah. Yeni nesil sanat müziğine uzak gibi gözüküyor. Ama uzak değil. Seviyorlar bence. 7-8 senedir Türk müziği programı yapıyorum. Bu tür müziklerin her kanalda yapılıyor olması lazım ki yeni nesil de bunu sevip dinlesin. Ben müziğin her türünü çok severim. Ama tabi ki branşım Türk sanat müziği. Müzikte sınır yok benim için. Türk müziği ile açıp, cazla devam ediyordum. 30 yıl oldu caz okumayalı.

Yemek yemeyi seviyorum ama günde bir öğün yiyorum. Pandemide 3-4 kilo almıştım onu verdim. Uzun yıllar önce uzak doğu sporu yaptım, halter çalışması yaptım. Şimdi artık sporu sahnede koşturarak yapıyorum. Sahnede o kadar çok efor sarf ediyorum ki, kostüm üstüme yapışıyor. Su içinde kalıyorum gerçekten.

Ben rahmetli annemin doğum günümde bana aldığı iki altın bileziği ondan habersiz bozdurarak ilk kostümümü almıştım. O şekilde sahneye çıktım. Önümde benim gibi düşünenler olmadığı için zorluk çektim. Ben de kostümlerimi sahneye yeni çıkacak olan güzel kızlarımıza hediye ediyorum.

Doğru ve doğal görünümü koruduğu sürece estetiğe karşı değilim.



KEMAL BAŞAR



Hâlâ şarkı söylemek istiyorum

İlk programınızın konuğu olmaktan çok memnun oldum. Tiyatro çok hareketlendi. Pandemi de fena gitmedik. Ankara ve Bursa turneleri ses getiriyor. Kadını merkeze koyduğumuz Amy Winehouse'tan yola çıktığımız ve rock ve caz müzik yaptığımız oyun büyük ilgi görüyor. Orhan Kılıç'la birlikte oynadığımız Ted Bundy, rahmetli babam Savaş Başar anısına yaptığım, şarkılar söyleyip hikayeler anlattığım 'Şarkısı Olan Hikayeler' de devam ediyor.

Piyasa müsaade etse sadece şarkı söylemek istiyorum. Ama şarkı söyleyerek para kazanamıyorum ki. Ben hiçbir zaman aç tiyatrocu olmadım. Tiyatrodan da para kazandım. Rahmetli Hasan Saltık sana albüm yapacağız demişti. 55 yaşında beni pop star mı yapacaksın dedim. Kalan Müzik'ten çıkan kalır dedi. O şekilde bir albüm çıkarmıştık. Ama pandemi bir patladı. Hâlâ şarkı söylemek istiyorum. Benim bütün tiyatro eserlerimde müzik çok öndedir.

Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek. Bizim işimiz estetik, hekimlere çok iş düşüyor. Yeter demeleri gerekli, bazı mimiklerin lazım olduğunu söylemeleri gerekir. Tek tip oldu ifadeler.

Babam 47 yaşında vefat etti. Kısa zamanda çok önemli işler yaptı. 30'lu yaşlarıma kadar Savaş'ın oğlu olarak anılıyordum. Şimdi oğlum Savaş çok başarılı bir oyuncu ve müzisyen. Bana verilen öğütlerin tersini yaptım hep, ben de oğlumu kendi yoluna bıraktım. Ödüllü, başarılı bir oyuncu oldu.



FİLMİMİZE SEKTÖR DE SAHİP ÇIKIYOR



HAKAN YILMAZ



Aykut Enişte filmini izlememiştim. Teklif geldiğinde filmi dijital platformdan izledim. Yüz yüze ilk kez tanıştık Cem'le. Beni öyle sıcak karşıladılar ki İlk filmde oynamışım gibi hissediyorum. O kadar adapte oldum. Bizim oyunlar da kapalı gişe gidiyor. Ebru'yla çok iyi arkadaşız. 400 oyunu devirdik. Gergedan Yapım'ın sosyal medya hesaplarından oyun takvimlerine bakabirler.



CEM GELİNOĞLU



Serinin ilk filmi sevildi, en çok gişeyi yapan filmimdi. Dijital platformlarda büyük ilgi görünce ikinciyi çekmeye karar verdik. Hakan Yılmaz ile Nezaket Erden'in kadroya dahil olması bize güç kattı. Filmdeki enişteyi kendi eniştemden esinlenerek yazdım. Benim de Aykut diye bir eniştem vardı ama filmdeki gibi değildi tabii ki. Hakan Abi de o karakteri aldı götürdü. Filmimize sektör de sahip çıkıyor, iyi gişe yapması diğer yapımcıları da olumlu etkileyecek.



MEKİN SEZER



Ahmet Mekin 90 yaşında hâlâ karizmasını koruyor. Ahmet Mekin benim için önce dede. Ben ne zaman oyunculuğa karar verdim, o zaman onun oyuncu kimliği bende öne çıktı. Mezun olduğumuz 8 arkadaşımızla bir tiyatro kurduk. 25 Kasım'da Oyun Atölyesi'nde oyunumuz var. Tiyatroyla müziği bir arada götürüyorum. Elektronik müzikle uğraşıyorum ben de.



MELİS BABADAĞ



Ben de mimarlık yaptım. Şantiyelerde ofislerde çok zaman geçirdim. Pandemide ben de resme merak sardım... Küçüklükten beri resim yapmayı seviyorum. Resmi fotoğraf sanatıyla birleştirip sergi açmayı düşünüyorum. Dijitalde de bir şeyler yapacağım.



ESRA ÜÇCAN



'Masal' adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturan Esra Üçcan programda piyano eşliğinde 3 şarkı seslendirdi. Üçcan; 'Babam diplomat. Kuveyt'te doğdum, Fransa'da 14 yıl yaşadım. 9 yaşında Hacettepe'de piyano bölümünü kazanıp 2 sene gidebilmiştim. Yıllar sonra Fransa'da konservatuvar eğitimime devam ettim. İç mimarlık eğitimi aldım ama müzik ağır bastı. Şantiyelerde dolaşacağıma müzisyen olacağım dedim. Türk sanatçıların eserlerini Fransızca seslendirmeye karar verdim. Sosyal medyada paylaşınca kendi kitlem oluştu. Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak adlı şarkısına Fransızca söz yazıp seslendirdim. Özdemir Erdoğan'ın Bana Ellerini Ver şarkısı da aynı şekilde Fransızca çok sevildi.