ÖZGÜN

Mümkansız diye bir kelime yok. Mümkün olan bir şeyin imkânsıza dönüşmesinin ortak noktası gibi. Aslında her şey mümkün deriz ama bazı sebeplerden dolayı imkânsız hale dönüşebiliyor. Bu kelimeyi şarkıda kullanmak zor gelmedi. Hemen dillere düştü. Klibi de spor salonunda çektik. Nisandan sonra yine yoğun bir sahne programımız olacak.

Ayrıca oğlum Ediz'den ilham alarak çocuk şarkıları albümü yapmıştım. Şimdi bir çocuk oyunu müzikali hazırlığı içindeyim. Yaza yetiştirmeye çalışıyorum.

Ediz 7 yaşında. Pandemi sürecinde arkadaşlarından uzak kalması bizi yordu ama iyi toparladı. Down sendromluların bağışıklığı çok düşük olduğu için ekstra dikkat ettik. Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların erken yaşta bitmeyen eğitimleri var. Her geçen gün onunla yeni bir şey öğreniyoruz. Oğlum bana çok şey öğretti. Ondan önce boşa geçen yıllarım varmış. Onun down sendromlu olmasını öğrendikten sonra benim için bambaşka bir hayat başladı. Hayatımda her şey ciddileşti. Bir insanın bir insanı nasıl daha fazla sevebileceğini Ediz'den sonra öğrendim. O aşkı, sevgiyi, gerçekten sevmenin ne olduğunu Ediz'le öğrendim.

11 yaşında konservatuvara yatılı girdim. 10 sene ailemden uzaktaydım. Ediz'in doğumuyla annemler Eskişehir'den İstanbul'a geldiler. Ben 35 yaşımdan sonra aile ortamına girdim.

2000 yılından itibaren Gürkan Kömürcü ile çalışıyorum. Bana çok katkıları oldu. Birlikte yaptığımız ilk şarkı 'Mahzen' en çok çalan şarkılardan oldu. İlk çıkış şarkım 'Elveda' ve sonrasında 'Vefa' da öyle. Her şarkı hit olacak diye bir şey yok. Müzik değişiyor, insanların müzik dinleme alışkanlıkları değişiyor. Müzisyen uyumu önemli.







BURADA KARŞILAŞMAK SÜRPRİZ OLDU

40 yıllık Arp Sanatçısı Çağatay Akyol da konuklar arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde Yusufeli Barajı'nda arp çalan ve Türkiye'nin ilk erkek arp sanatçılarından olan Akyol, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda müdürlük yaptığım zaman Özgün konserlerimize geliyordu. burada karşılaşmak çok güzel sürpriz oldu. Çok iyi yol kat etti. Kendi müziğini çok iyi geliştirdi" diyerek Özgün'den övgüyle bahsetti.







IŞIL YÜCESOY



45'İMDE ÇOCUK DOĞURDUM BUNDAN BÜYÜK RİSK Mİ OLUR?



İlk kadın Türk şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş'in şarkılarını 'Vefa' adlı albümde seslendirdim. 76 yaşına geldim vedalaşmam, teşekkür etmem gereken isimler var. Bugün buradaysam ve kimliğim neyse, onun sayesinde oldu. Fikret Şeneş kuyruklu yıldızlarımdan biri, ona teşekkür etmeyeceğim de kime teşekkür edeceğim. Boğazda bir gece kulübünde Esin Afşar, Ayten Alpman gibi sanatçılarla program yapıyordum. Bir gün programa bir grup geldi. Aralarında Fikret Şeneş de vardı. Bana 'Nereden çıktın, beyaz Rus musun, ajan mısın?' diye sordu. İlk kez öyle tanıştık. Sonra hep yanımda oldu. Her şeyi ondan öğrendim. Şarkı sözü olarak bakmak yanlıştır Fikret Şeneş'e, o bir şarkı rejisörüdür. Yaşamadığı hiçbir şeyi yazmazdı.

Kadınların iki büyük yanılgısı vardır. Biri; birlikte oldukları adamları düzeltmek isterler. Diğeri de kalıcı olduklarını sanarlar, en büyük yanılgı...

Çalışmak ve torunum beni ayakta tutuyor ama en önemlisi verdiğim ilk konserde halka verdiğim söz ayakta tutuyor. Size 80 yaşında da şarkı söyleyeceğim demiştim. Pandemide çok şey ürettim, evimde stüdyo yaptım. Ürettiklerimin hepsi ev mamulüdür.

Yabancıların şarkılarına söz yazıyoruz diye isyan ettiğim zaman Ya Seninle Ya Sensiz'i yaptım. Tarzınızı değiştiriyorsunuz diye kıyamet koptu. 100 binin üzerinde sattı. O paraları aldım 'Bir Evet Yeter' Long Play'ine yatırdım, iflas ettim. Risk olmadan olur mu? 45 yaşında çocuk doğurdum, bundan büyük risk mi olur?

O kadar hızlı yaşanıyor ki her şey, çabuk tüketiliyor. Vurdumduymazlık var. Şarkı söyleyenler ne söylediğinin farkında değil. Şarkı söylemek sadece detone olmamak değil.









HAKAN ALTINER



FİLMDE HAKİM ROLÜNDEYİM, GERÇEK HAYATTA AVUKATIM



Oscar adayı filmde yer almak çok kişiye nasip olmuyor. 'Bağlılık Hasan' vizyona girdi, çok güzel karşılandı. Semih Kaplanoğlu, çok iyi bir yönetmen. İyi bir iş yaptık.

Filmde emekli bir hakimi oynuyorum. Ben aynı zamanda hukuk okudum. 8 yıl avukatlık yaptım. Gönlümde hep tiyatro vardı. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünü Yıldız Kenter Hoca vesilesiyle teklif ettiler. Bugün 70 yaşındayım, 33 yaşıma dönsem yine aynı kararı veririm.

Tiyatrolar çok iyi gidiyor. Pandemiden sonra seyirci nasıl gelir diye çekincemiz oldu. Seyircimiz bizi şaşırttı.



SOMER KARVAN



BU ROL TEKLİFİ BANA GELDİĞİNDE HAYRET ETTİM



Biz filmleri çekerken pandemi yoktu. Bigadiç'te çektik. Rüzgârın kendisini çok hissettirdiği bir yerdi. Bir kitle beni Recep İvedik filminden biliyor. Semih Hoca sanıyorum bilmiyordu. Söyleyecek sözü olan entelektüel, ne istediğini çok iyi bilen bir yönetmen. Böyle bir teklif geldiğinde hayret ettim. Şimdiye kadar hep komedi ağırlıklı işlerde oynadım. Bana uzak bir karakteri oynuyorum; saftirik bir çiftçi. İlk defa böyle bir şey oynuyorum.

Tiyatro da devam ediyor. Dario Fo'nun 'Hırsız' adlı oyununu ilk kez sahneleyeceğiz. 8 Aralık'ta Profilo Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacağız.