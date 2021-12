Çehov'un Çarlık Rusyası'nda geçen efsane oyunu 'Vişne Bahçesi', her daim sanatçıların sahnelemekten keyif aldığı bir eser oldu. İlk kez 17 Ocak 1904 tarihinde Moskova'daki Moskova Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk kuramcısı Konstantin Stanislavski yönetmenliğinde sahnelenen oyun, aradan 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen cazibesini koruyor. 19. yüzyıl Rusya'sında, toprak sahibi bir aile ekseninde; farklı dönemlerdeki seyirciyi kendi hayatlarına bakmaya davet eden bu güçlü oyunun, günümüzde de pek çok tiyatro topluluğu tarafından sahnelenmesi dikkatimi çekti.







Oyun, İKSV tarafından düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Mehmet Birkiye rejisiyle Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenmiş ve büyük ilgi görmüştü. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından da Bengisu Gürbüzer Doğru rejisiyle seyirciyle buluşan 'Vişne Bahçesi'ne farklı bir yorum da Tiyatro Sahnekarlar'dan geliyor. Daha önce Çehov Kabare'yi sahneleyen ekip, bu kez 'Vişne Bahçesi'ni sahneye koyuyor. Bora Severcan rejisiyle, Volkan Severcan, Erhan Yazıcıoğlu, Gülen Karaman, Özdemir Çiftçioğlu gibi deneyimli ve kalabalık bir ekipten oluşan oyun, bu akşam Trump Sahne'de perde açıyor. Özellikle 'Firs' karakterini canlandıracak olan Erhan Yazıcıoğlu'nun performansını çok merak ediyorum. Yolu açık olsun.



KISA FİLM FESTİVALİNİN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film tarafından 4. kez düzenlenen Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleştirilen festivalin ödül töreni, Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlendi. Festivalde, bu yıl başkanlığını yönetmen Atalay Taşdiken'in üstlendiği, İsa Qosja, George Ovashvilli, Serdar Orçin ve Nazlı Eda Noyan'dan oluşan jüri üyelerinin değerlendirdiği







Yarışma Kategorisi'nde En İyi Film ödülünü 'Death Locked Out' adlı yapımıyla Amir Karami aldı. 448 başvurudan 19 filmin değerlendirildiği törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.







Başkan Yıldız gecede, İranlı yönetmen Mecid Mecidi ile görüşmeleri doğrultusunda Türk-İran ortak yapımı merhamet temalı bir film çekilebileceğini ve buna destek olacaklarını açıkladı. Demircan da kültür anlamında önceliğin sinema olduğunu belirtip "Sinema hem eğitiyor hem de öğretiyor" dedi.



ÖNCE YUNUS EMRE ANILDI SONRA 'LEYLA İLE MECNUN' SAHNELENDİ

Atatürk Kültür Merkezi'nin tiyatro sahnesi önceki gün iki önemli esere ev sahipliği yaptı. Önce Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Mehmet Güntekin yönetiminde Yunus Emre eserlerini seslendirdi.







Ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönettiği, İskender Pala'nın yazdığı 'Leyla ile Mecnun' oyunu seyirciyle buluştu. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyun; birbirine kavuşamayan ve aşkları uğruna ölen iki gencin öyküsünü anlatıyor.



GALATAPORT'TA YENİ YIL ŞENLİĞİ BAŞLIYOR

Yapıldığı günden beri halktan büyük ilgi gören Galataport, ilk büyük konser etkinliğine hazırlanıyor. Minik hediyelik eşya tezgahlarından ünlü markaların alışveriş stantlarına, 'Kendin yap' atölyelerinden atlı karınca ve buz patenine kadar pek çok aktivitenin yer aldığı Christmas Market Galataport İstanbul etkinliğinde, birbirinden ünlü isimler de konser verecek. Demet Evgar-Tuluğ Tırpan ikilisinin 17 Aralık'taki sahnesiyle başlayacak olan konser takvimi; Can Bonomo, Edis, Sertab Erener, Yalın, Cem Adrian ve Karsu gibi isimlerle devam edecek. Eğlenceli konsept, 26 Aralık'a kadar sürecek.