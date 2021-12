Şovlardaki küfür ebeveynleri rahatsız ediyor

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu a para'da yayınlanan Biz Bize programı, bu hafta da birbirinden ünlü konukları ağırladı. Programın ilk bölümünde sürpriz bir misafir de vardı. Hande Ünsal'ın şarkılarıyla, Yavuz Seçkin'in esprileriyle renk kattığı programda Bekir- Nazife Aksoy çiftinin 20 aylık oğulları Asil de vardı. Canlı yayın boyunca uslu durup, hiç ağlamayan minik Asil, seyircilerin dikkatini çekti.







YAVUZ SEÇKİN



İnteraktif şovlar yapmayı, insanlar arasına karışmayı seviyorum. Evde eğlence, bir yere kadar. Aile fertleri birbiriyle bir yere kadar şakalaşabiliyor ama bizim evdekiler şanslılar. Ben onların istedikleri her türlü formata geçebiliyorum.

'İkinci El' adını verdiğim bir performans hazırladım. Mustafa Topaloğlu, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hakkı Bulut gibi isimlerin ikinci eli olsam ne yapardım diye yola çıktım. Mesela Hakkı Bulut'un öğretmen, Ahmet Çakar'ın doktor olması. Bu gerçek mesleklerini, sahnede canlandırıyorum. Hiç gülmeyecek insanı bile Mustafa Topaloğlu taklidiyle güldürürüm.

Bugüne kadar ses ve görüntü olarak 100'ü aşkın ünlüyü taklit ettim. 10'ar dakika arayla üç dört ünlüyü canlandırdığım bir şovum vardı. Hızlı değişimlere çok alıştım.

Yeni isimlerde malzemesi bol olan yok. Hâlâ 30 yılın sermayesini yiyoruz. Bülent Ersoy 30 yıldır taklit ediliyor. Eskiler daha bilindik, eskiye hep özlem var.

Yenilerde hızlı bir tüketim var. İnsanlar beni biliyorlar, bir şaka yaptığımda alınmıyorlar. Benim taklidimi yapma diyen hiç yok, tam tersi serzenişlerde bulunanlar var.







NE ARA BU HALE GELDİK?



Seçkin, Hasan Can Kaya'nın son programındaki ağır küfür içerikli ifadelerle ilgili de konuştu: Bundan hoşlanan bir kitle var demek ki onları yakalamış, oradan gidiyor. Ben bir ebeveyn olarak da bakıyorum olaya, bunları çocuklar da izliyor, o yüzden küfre karşıyım. Yaşı küçük birileri izliyorsa ben argo kullanmam, atarım çöpe.

Belli yaş sınırı olan yerlerde daha rahat olabilir insanlar ama televizyonda daha dikkatli olmak gerekiyor. Biz ne ara böyle olduk, bu hale geldik bilmiyorum. Ben hiçbir şovumda, şu an başkalarının kullandığı argo dilin yüzde 10'unu kullanmadım. Belki de insanlar bu yüzden beni sevdiler.

Anadolu'ya gittiğinde o argo şakayı yapamazsın, TV gibi değil. Kitlesi bilerek gitmiş ona, kabul ama ekranda ve dijital medyada çocukların karşısına çıkması ebeveyn olarak herkesi rahatsız eder.



BEKİR AKSOY



İNSANLAR EĞLENMEK İSTİYOR

Nazife yönetmenlik de okuduğu için tiyatroyla ilgili uzun uzun konuşup, saatin nasıl geçtiğini anlamadığımız zamanlar oluyor. Benim yazdığım bir oyunda birlikte sahneye çıkacaktık ama erteledik.

Şimdilerde Nilgün Belgün'le yeni bir oyun hazırlığı içindeyiz. Nilgün, benim çok eski dostum, 90'lı yıllardan beri arkadaşız. Kalpten Kalbe adlı oyunumuzla ocak ortasından sonra sahneye çıkmayı planlıyoruz.

Kadın-erkek ilişkilerini anlatan çok eğlenceli bir oyun. Üçer ayrı erkek, üçer ayrı kadını oynuyoruz. Keyifli bir oyun izleyiciyi bekliyor. İnsanlar gerçekten artık çok sıkıldı ve eğlenmek istiyorlar. O yüzden tiyatrolara da büyük ilgi oluyor. Sektör için de çok önemli bu ivme.







NAZİFE AKSOY:



ASİL'LE ZAMAN GEÇİRMEK İSTEDİM

Aynı evde iki oyuncu olması güzel... Bekir ile hiç susmuyoruz, çok konuşuyoruz. Birlikte çalışmak istiyoruz ama nasıl olur bilmiyoruz.

Bu sezon için bir projemiz vardı, hayat şartları durdurdu. Asil'i de bir bakıcıya bırakmak istemedim, onunla birlikte vakit geçirmek istedim.

Sahne sanatlarındaki kadınların yer aldığı, Susma Bitsin platformu var. Kadınlarla ilgili ayrımcılık konusu gündemimizde, çünkü cinsiyet eşitliğine inanıyoruz.



NİLGÜN BODUR



BENDE ROBIN HOOD SENDROMU VAR

Turkuvaz Kitap'tan çıkan 'Kaideye Tamah Etmeyen İstisnadır Hayat' adlı kitabını okuyucuyla buluşturan Nilgün Bodur, kitapla ilgili bilgiler verdi:

Enerjim yüksektir. Hayata küsersem, herkes küser diyebilecek bir insanımdır.

Hiçbir zaman umutsuz olmadım. Pozitif düşünceye çok önem veririm.

İnsanı depresyona, insan sokar. Pandemiden çok daha hızlı yayılan bir hastalık daha var; narsizm... Robin Hood sendromu var bende, birilerine bir şeyler anlatacağım ve onları kurtaracağım diye düşünüyorum.







HANDE ÜNSAL



ANNEMİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUM

Sözü ve müziği bana ait, 'Daha İyi' adlı şarkım çok iyi gidiyor. Arada kalmış olan bir kadının hikâyesinden esinlendim. Bildiğiniz gibi annem Niran Ünsal da müzisyen.

Annemin 90'larda popüler olması ve İstanbul'a gelmesinden dolayı ben anneannemle İzmir'de büyüdüm. Bende çok büyük bir emeği var.

Aslında müziğin içine doğmuş oldum. Yazma yeteneğimin farkında değildim. Annemin de yanında bir sürü söz yazarının olması sebebiyle onların elinde büyümüş gibi bir durum oldu. Yazdıklarımı gösterebileceğim çok isim vardı. Hep müzikle iç içeydim.

Çok erken yaşta para kazanma hevesim başladı. Önce annemle çalışmaya başladım, sonra vokalistlik yapacağım diyerek kendi paramı kazanacağım dedim. Ama kendi ayaklarının üstünde durmak zormuş. Annemi şimdi daha iyi anlıyorum. Yaptığımız iş, sağlam bir psikoloji gerektiriyor.

Ben kendi yolumu çok iyi çizdim. Annem de bana 'Yapamazsın' demedi. Beni çok doğru yönlendirdi. Ocakta yeni şarkımı çıkaracağım.



ZEYNEP TURAN



2022'DE SIFIRDAN BAŞLAYACAĞIZ

'Sıfırdan' adlı yeni kitabını çıkaran Zeynep Turan, '2022'de sıfırdan başlayacağız' diyor ve ekliyor: Bu kitabı çocuklara, gençlere ve değişecek dünyaya yazdım.

Dünyamız değişecek, nisandan sonra maskelerden kurtulacağız. Z kuşağı öne çıkacak. 2022'de en çok Koç burcu konuşulacak.

En üretkeni Boğa olacak. En çok neşe saçan İkizler olacak. Yengeçler, daha realist olacak. En öğreneni ve öğrendiğini uygulayanı ise aslan olacak. 2022'nin en şanslısı ise Başaklar...

Terazilerin gözündeki gönül perdesi kalkacak. Akrepler sıfırdan başlayıp harekete geçecek. Yaylar yuva düzen kuracak.