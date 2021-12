Nilgün’ün sevgili anlayışı bana uymaz masaj

A Para'da Sinan Özedincik ve Sonat Bahar’ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize programına Oya Başar konuk oldu. Başar, Nilgün Belgün’ün geçtiğimiz günlerde yaptığı “Somurtan erkekten iyi koca olur, gülen adama güvenilmez” şeklindeki açıklaması hakkında konuştu: “Nilgün ile 15 yaşından beri arkadaşız. O hep olmadık şeyler yapar. Onun, sevgili anlayışına hiç katılmam. Ben yanımda gülümseten insan isterim.”

A Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize', bu hafta da dopdoluydu! İlk bölümünde Nazan Şoray, Rabia Tunçbilek ve Dila Kalafatoğlu'nun şarkılarıyla renklendirdiği yayının ikinci bölümünde kahkaha tufanı koptu. Özedincik ve Bahar, programın diğer konukları Oya Başar, Begüm Birgören ve Cihat Aşkın ile de çok keyifli bir sohbete imza attı.







CİHAN AŞKIN

AKM'DE ÇALMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HEYECANDI

Seyirci olmadan biz olamayız. Onlar bizim can damarımız. AKM'nin açılışında icra yapan ilk sanatçılardanım. Bizim için büyük bir heyecandı. Çocukluğumdan hatırlarım; bilet gişelerine gidip etkinliklere bilet alırdım. 10 küsür sene atıl kaldı. Sonra büyük bir görkemle açıldı. Sanatseverler de sanatçılar da büyük ilgi gösterdi. AKM'de çalmak mutluluk verici.

Pandemide sosyal medyada mini konserler verdim. Bazen iki dilde yaptım, yurt dışından izleyenler vardı. Sonra yurt dışından sanatçıları davet edip, İtalya, Almanya, Amerika'dan aynı anda yayınlar yaptık. 15 Mart-30 Nisan arası 148 etkinlik yapmışız. Bana da ilaç gibi geldi. Hiçbir şey yapmasaydım bunalıma girecektim. Bunalımdan kurtulmak için buna sarılmak zorundaydım. Sanatın, müziğin açmayacağı kapı yok. Müziğin kültürlerarası birleştirici bir gücü var.

İlk bestemi 8 yaşında yaptım. Müziğe karşı olan ilgim gelişti, sonra eğitim aldım. Bu bir aşk, sevgi meselesi. Yeteneğe çok fazla inanan biri değilim, bence herkeste eşit bir yetenek var. Aslında her bilgi bizde var, onu algılama ve işleme biçimlerimiz farklı. Atatürk'ün yanında bulunmuş, kültür-sanat konularını bizzat kendisinden dinlemiş, Cumhuriyet döneminin önde gelen aydınlarından Cevat Memduh Altar'ın öğrencisiyim. Kendimi çok şanslı hissediyorum.

Klasik müziğe gençlerin ilgisi çok fazla. İnteraktif konserler yapılıyor artık, eskisi gibi değil.







OYA BAŞAR

NİLGÜN HEP OLMADIK İŞLER YAPAR

Plastik Aşklar'ı 3 senedir oynuyoruz ama 1.5 sene pandemi yüzünden oynayamadık. 100'üncü oyunu geride bıraktık. Begüm ile oyuna başlarken birbirimize, 'İyi eğlenceler' deyip başlıyoruz.

Ben evde oturmayı, vakit geçirmeyi çok severim. Kendi kendime yeterim. Yıllarca çalışmışız, doymuşuz artık. Evlere kapandığımız o dönemde, dijitalde tiyatro yapmam için teklifte bulundular ama kabul etmedim. Tiyatro seyircisiz olmaz...

Kanser sürecinin üzerinden uzun yıllar geçti. Zor zamanlar geçirdim. Yaşamı ciddiye alan biriyim. Aslında bu kadar ciddiye almamak gerekirmiş, bunu öğrendim. Üzüldüğüm, kırdığım şeyleri sildim. Kendimle barışık olmak için kızdığım, darıldığım insanları affetmem gerektiğini düşündüm.

Sadece aşk değil, arkadaşlıkta da o kadar sığ ki ilişkiler. Kimse kimsenin derdini paylaşmıyor, herkes günlük yaşıyor artık. Herkesin yüzünde sahte bir gülücük, sahte bir hesap ve herkes çok mutlu, çok iyi.

'Somurtan erkekten iyi koca olur, gülen adamdan iyi koca olmaz' demiş Nilgün Belgün... Nilgün'ün koca ve sevgili anlayışına hiç katılmam. Ben hayatımın her döneminde yanımda kim olursa olsun, gülümseyen ve gülümseten insan isterim. Biz Nilgün'le 15 yaşından beri arkadaşız. Birlikte çok zaman geçirdik. Gençken de böyleydik. Nilgün olmadık şeyler yapardı, ben de tam bir müdüre hanım gibi, 'Nilgün buraya gel' derdim. Nilgün'ün annesi 'Ah kızım, Oya gibi olsan' derdi. Sonradan gördüm ki aslında Nilgün gibi olmak lazımmış. Dedim ya, ben hayatı çok ciddiye almışım.



BEGÜM BİRGÖREN

'İYİ Kİ EVLİYİM' DİYENLERDENİM

Oya Abla ile çalışmak büyük bir şans. 90 dakikalık tek perdede, dinamik akıp giden bir oyunda, beraber aynı sahneyi paylaşmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyorum. Seyircinin de keyifle eşlik ettiği bir oyunumuz var.

Pandemide ilişkiler çok yıprandı ama ben iyi ki evliyim diyenlerdenim. Eşim edebiyat öğretmeni, kitaplarla ve sinemayla geçen bir dönem oldu. Evde olmak, beraber vakit geçirmek bana çok iyi geldi. O süreçte evin her yerini boyadım. Elimden tamirat işleri gelir. Sanat yönetmenliği ve dekor çok ilgimi çekiyor, alan yaratmak atmosfer yaratmak çok sevdiğim konular. Osman Sekiz diye bir sinema filmimiz var, Ezel Akay'la çektik. 28 Ocak'ta gösterime girecek. Yakın zamanda da televizyon projem başlayacak.







NAZAN ŞORAY

ŞARKIM SAYESİNDE KENDİMİ YENİLENMİŞ HİSSETTİM

'Adrese Teslim' adlı yeni bir şarkı çıkardım. Çok severek okudum, güzel geri dönüşler alıyorum. 22 ülke arasında yapılan Info Vision Song Contest'in final oylamasında birinci seçildi. Bu sistem Eurovision şeklinde çalışıyor fakat online olarak. Eurovision fanlarının yaptığı bir yarışma. Daha önce Mabel Matiz ve Edis derece almışlar. Bu dereceyle kendimi yenilenmiş hissettim. Bu şarkıyı bana verdiği için söz yazarı ve besteci Selahattin Erhan'a çok teşekkür ederim. Sahne çalışmalarım da devam ediyor. Hâlâ 'Halhal' şarkısını istiyorlar benden... Hiç modası geçmedi. İçinde benim ismim geçiyor. Benim için de çok özel bir şarkı. Barış Manço'ya 'Neden başkasına değil de Nazan'a verdiniz?' diye sordular, 'Ben vermedim, o aldı' dedi.

Sinemadan sahneye çıktım. Yaşım küçük olduğu için sanat müziği söyleyemezdim. Batı müziği söyle dediler. Sinema sanatçısıyım, biraz çıkayım, tekrar döneceğim diyordum. Kendimi eğitmek için şan dersi aldım. Bir günde 2 şan dersi alıyordum, iyice yerleşsin hata yapmayayım diye. Selami Şahin'den şarkı aldım. 'Sana Merhaba Dedim Elveda Diyemem ki' şarkımı benimle tanıştığı anda yazmıştı. Selami Şahin Amerika'da olsa özel adası filan olurdu, çok değerli bir isim.







RABİA TUNÇBİLEK

'BİZ BİZE' PROGRAMI BANA UĞURLU GELDİ

'Sevdan Celladımdır' adlı şarkımı, Emrah Karaduman'la pandemiden önce yapmıştık, beklettik. Pandemiden sonra yaptığım ilk şarkı 'Müsaadenle'ydi. İlk sizin programınızda söylemiştim, çok da uğurlu geldi. İzlenmesi 20 milyonu geçti. 3 defa en iyi çıkış şarkısı olarak seçildi. Başarıyı devam ettirmek için bu şarkımı çıkardım. Yabancı şarkı söyleyen bir kızdım. Katıldığım yarışmada Whitney Houston şarkısıyla birinci olmuştum. 'Sen nasıl pop söyleyeceksin?' diyorlardı. Endüstri mühendisliği mezunuyum ama içimde hep müzik aşkı vardı.



DİLA KALAFATOĞLU

KLİP ÇEKMEK İÇİN ENSTRÜMANIMI SATTIM

'Ne Yani' adlı şarkım henüz çok yeni, ilk defa burada seslendireceğim. Mustafa Özen klibini çekti. Bu söz ve müziği bana ait olan 4'üncü şarkım. Bir saatte yazdım ama nakaratı eksikti. Yapımcımız Samsun Demir'e gönderdim, 'Nakarat ekleyelim' dedi. Bir arkadaşımla dövmesini sildirmek için gittiğim dövmecide 'Sildim dövmemi' şeklindeki nakarat çıktı. İyi izlenmesi var.

French Horn yani korno diye bilinen, dünyanın en zor ikinci mesleği olan bir klasik müzik enstrümanını çalıyorum. Klip çekeceğim diye 2016'da kornomu sattım.