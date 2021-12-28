Vatan ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı İstiklal Marşı'mızı milletimize armağan eden ve hemen sonrasında "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyerek ömrünü milli mücadele ruhuna adayan milletvekili, şair ve düşünce adamı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının üzerinden 85 yıl geçti. 1873'te Fatih'in Sarıgüzel semtinde doğan Ersoy, 63 yıllık hayatına nice başarıları ve gururu sığdırdı. Türk milletinin İstiklal Mücadelesi'nde sadece şairliği ile değil, fikir ve mücadele adamı olarak da çok önemli bir yer tutan Mehmet Akif Ersoy'u gençlere sadece istiklal Marşı'mızın yazarı olarak değil; şair, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, kur'an mütercimi ve milletvekili olarak çok yönlü kişiliğini de ayrıca hatırlatmak gerekir.







Örneğin, sadece doğruyu söylemek amacını taşıdığı "Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek" sözünü söyleyen Ersoy, Türkçeyi aruz ölçüsüne başarıyla uygulayan birkaç şairden biri. Bu bilgi bile onun güçlü bir sanat adamı olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla kalemini, şiirini, davasını, bütün hayatını milletine adamış milli şairimizi ben de büyük bir minnet ve saygıyla anıyorum.



BOĞAZ'IN ORTASINDA MUHTEŞEM ARYA

Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Limak Filarmoni Orkestrası ile iki konser verdi. Önce Ankara'da sahne alan Karahan, geçtiğimiz gün de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnedeydi.







Francesco Ivan Ciampa'nın orkestra şefliğini yaptığı konserde, dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Karahan'a daha önce de pek çok kez aynı sahneyi paylaştığı dünyaca ünlü İtalyan soprano Anna Pirozzi eşlik etti.Konser öncesinde Karahan, Türk misafirperverliğini konuşturdu. Karahan, ilk kez sahne almak için İstanbul'a gelen Pirozzi'yi Boğaz turuna çıkardı. İstanbul'un tarihi güzelliklerine hayran kalan Pirozzi, Karahan ile boğazın ortasında arya yaptı. Tarihi yarımada manzaralı aryayı, sosyal medyadan paylaşan Karahan'a tebrik yağdı.



59. VENEDİK BİENALİ'NİN KATILIMCILARI AÇIKLANDI

Pandemi nedeniyle ertelenen, 2022'de yapılacak olan Venedik Bienali'nin tüm katılımcıları açıklandı. 23 Nisan-27 Kasım 2022 tarihlerinde Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nde yer alacak olan Türkiye Pavyonu için yapıt üretecek sanatçının Füsun Onur olduğu geçtiğimiz yaz açıklanmıştı.







Türkiye Pavyonu'nun küratörlüğünü üstlenen isimse, İstanbul Bienali'nin ve İKSV'deki tüm güncel sanat projelerinin direktörü Bige Örer olacak.







Onur'un sergisi, İKSV'nin girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla, Arsenale'de 2014- 2034 dönemi için tahsis edilen uzun süreli mekanda yer alacak. Öte yandan 'The Milk of Dreams' teması altında gerçekleşen ve küratörlüğünü Cecilia Alamani'nin üstlendiği 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin biletleri de satışa sunulmuş durumda...



'ATLA TERAPİ'YE DESTEK SERGİSİ

Sanat ve sporu bir araya getiren İstanbul Atlı Spor Kulübü (İASK), 'Baran Cup' engelli atlama yarışlarıyla eş zamanlı olarak bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Marcus Graf'in üstlendiği, ressam Fevzi Karakoç'un 'İmgenin Ötesi' isimli sergisi, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde kapılarını açtı.







17 Ocak 2022 tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak sergide yer alan resimlerin satışından elde edilecek gelirin yüzde 10'u 'Atla Terapi' sosyal sorumluluk projesine aktarılacak. İASK daha önce de yaptığı sergilerle özellikle engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynayan atla terapiye destek vermişti.