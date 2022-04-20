Güney Kore pop müziği K-pop'un önde gelen temsilcilerinden TraxX adlı grubun üyesi olan Daud Kim, 2019'da Müslüman olduğunu açıklamasından bu yana ilk kez umreye gitti. Şarkıcı, Mekke ve Medine'yi ziyaret etmek istediğini daha önce sık sık dile getirmişti. Kim, isteğini üç yıl sonra gerçekleştirebildi. Şarkıcı, sosyal medya hesabında umre ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. K-pop yıldızı fotoğrafında ihrama girmiş şekilde Kabe'nin önünde görülüyor.







"Nihayet Mekke'ye geldim. En şanslı kişi benim çünkü Allahu Teala beni seçti ve beni buraya getirdi. Bu fırsat için minnettarım" diyen şarkıcı, şöyle devam etti: "Allah'a şükürler olsun, dünyanın en kutsal şehrine gelme şansını verdiği için... Bütün Müslümanlar için dua ettim. Allah günahlarımızı bağışlasın. Dualarımızı kabul etsin."

Genç yıldızın bu paylaşımı, K-pop müziğine ilgi duyan Müslüman Türk hayranlarının da büyük beğenisini topladı. Ocak ayında Türkiye'ye gelip paylaşımlar yapan, "Türkiye'yi çok seviyorum" diyen ünlü şarkıcının, binlerce Türk hayranı var.



İKİ AYRI BALE ESERİ TEK GÖSTERİDE

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği iki ayrı bale eseri Yunus Mana ve Alaz ile Cemre, 4-5 Mayıs'ta aynı gösteride AKM'de sanatseverlerle buluşuyor.







Librettosu Işık Noyan'a ait olan neoklasik bale eseri Yunus Mana, ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin mana arayışındaki yolculuğunu sahneye taşıyor. Yunus'un varlığın manasının insanın kendi özünde olduğunu keşfetmesini konu edinen oyun, Hacı Bektaş-ı Veli, Taptuk Emre ve Mevlâna gibi önemli figürleri de Yunus'un hikâyesinde taşıdıkları roller üzerinden ele alıyor. Modern bale eseri Alaz ile Cemre, trajik bir aşk öyküsünü konu ediniyor.



DOĞANÇAY'IN İKİ ESERİ 10.6 MİLYONA SATILDI

Maçka'daki müzayede evi online müzayedelerine rekor kırarak devam ediyor. Önceki gün yine online olarak düzenlenen 372. modern ve çağdaş tablolar müzayedesinden bir rekor daha geldi.







Müzayedede Burhan Doğançay'ın eserleri büyük ilgi gördü. 900 bin liradan satışa sunulan 'Ship of Fools' adlı eser, KDV ve komisyon dahil 5.4 milyona satılarak müzayedenin en pahalı eseri oldu. Yine Doğançay'in 2.4 milyondan satışa çıkan 'Kurdeleler' serisinden bir eseri, KDV ve komisyon dahil 5.2 milyon liraya satıldı. Geçtiğimiz ay yapılan müzayedede Ömer Uluç imzalı eser, 7.8 milyona satılarak rekor kırmıştı.



ÇOCUK VE GENÇLİK SANAT BİENALİ BAŞLIYOR

Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nin altıncısı, bu sene 20 Nisan- 22 Mayıs tarihleri arasında Beşiktaş'ta bir kültür merkezinde gerçekleşecek.







Tüm etkinliklerin ve katılımın ücretsiz olduğu 2022 Bienal Programı kapsamında; Devrim Erbil, İsmail Acar, Güven Kıraç gibi isimler çocuklarla buluşacak. Bienal'in sürprizleri arasında ise 13 yaşındayken Almanya'da Mozart ödülünü alan ilk yabancı olan Ali İnsan bulunuyor. 2006 doğumlu Ali İnsan, Kadıköy meydanında halka açık konser verecek.



'TİYATRO BİR TİCARETHANE DEĞİLDİR'

Erdal Beşikçioğlu'nun kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu Tatbikat Sahnesi, açılışından bugüne kadar oyunlarını sahnelediği Zeytinburnu'ndaki kültür sanat merkezi ile çalışmasını etik sebeplerden ötürü sonlandırdığını bildirdi. 'Bir Delinin Hatıra Defteri', 'Küvetteki Gelinler', 'Acting', 'Gidion'un Düğümü, Miriam Yasta gibi oyunlarla zengin repertuvara sahip Tatbikat Sahnesi oyunlarını yakında İstanbul'da başka bir salonda sahnelemeye devam edeceğini de şu sözlerle belirtti:







"Tiyatro bir ticarethane değil, bir sanat dalıdır. Bundan sonra İstanbul'da devam edeceğimiz tiyatro sahnemizi ve yerimizi en kısa zamanda siz seyircilerimize ileteceğiz."



AŞKIN ÇOCUKLAR İÇİN ÇALACAK

Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiren Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Karaköy'de ücretsiz olarak iki ayrı konserde sahne alacak.







Şefliğini Prof. Rengim Gökmen'in yapacağı konserlerde orkestraya ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın eşlik edecek. Konserde; Antonio Vivaldi Dört Mevsim'den Türk valslerine kadar geniş bir repertuvar ile klasikleşmiş eserler seslendirilecek.