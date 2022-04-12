Şef, seyyah ve araştırmacı M. Ömür Akkor, 10 yıldır Türkiye'nin birçok kazı alanında mutfak tarihi ve kültürüyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bunun yanı sıra 26 yıldır Türkiye'yi gezen ve bu seyahatlerden edindiği izlenimleri kaleme alan Akkor yeni bir kitap daha yayınladı.







'Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü' adını taşıyan kitapta Akkor, İslam mutfak kültürüne ait detayları okuyucuyla paylaşıyor. Yemek tarifleri kadar yemek kültürüyle ilgili ayetler ve hadislerin yer aldığı, anlatılan malzeme ya da bölgelerle ilgili önemli bilgiler veren kitapta Akkor, o dönemki yemek kültürünü, sofra adabını ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyor. Hurmanın önemine dikkat çeken Akkor, o dönem hurmanın yemek sayıldığını anlattığı kitabında şöyle bir anekdota da yer veriyor:







"Ayrıca misafir kabul etmek, aç doyurmak, tek başına yemek yememek, yemeğinden ikram etmek, davete icabet etmek, yenilen yemekten hizmet edenlere de yedirmek, hastalarla yemek yemek gibi yemekle alakalı çok önemli tavsiyeler vardır. Hazreti Peygamberimizin, bir kişinin yemeğinin iki kişiye, iki kişinin yemeğinin dört kişiye yeteceğini özellikle belirttiği de kayıtlarda bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin en sevdiği yemeğin tirit olmasının sebebi de bayat ekmelerin ziyan edilmemesi mantığıdır." Daha önce Selçuklu Mutfağı, Bursa Mutfağı, Türkiye Gastronomi Atlası gibi kitaplarını okuyucuyla buluşturan Akkor'un bu çalışması da sıradan bir yemek tarifi kitabının ötesinde dönem koşullarını ve kültürünü yansıtması bakımından arşiv niteliği taşıyor.



OYUNUNUN GELİRİ OTİZMLİ ÇOCUKLARA

OYUNCU Bilal Altınçekiç ve Fulden Akyürek'in birlikte rol aldıkları 'Hadi Uyu Artık' adlı komedi oyunu, yakın zaman önce perdelerini açtı.







Kadın-erkek ilişkilerini eğlenceli bir uslüpla anlatan oyunun 25 Nisan'da Akatlar'daki gösteriminden elde edilecek gelirin bir kısmı otizmli çocuklarla paylaşılacak. Bu güzel fikir için ekibi kutluyorum, umarım çok izlenir.



'BEKLENEN ŞARKI' RESTORE EDİLMİŞ HALİYLE İZLENDİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali kapsamında sinemaseverler nostaljik bir ana tanıklık etti. Sinemamızın ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun yönetip yapımcılığını üstlendiği ve başrolü Zeki Müren'le paylaştığı 1953 yapımı Beklenen Şarkı adlı film, yenilenmiş haliyle gösterildi.







Türkiye'de ilk star olan Cahide Sonku ile o yıl Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenimi süren Zeki Müren'in ilk sinema filmi olması bakımından önem taşıyan film, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Canlandırdığı Zeki'nin hikâyesi, kendi hayatı ile benzerlikler taşıyan filmde sanatçı, gerçek hayatta olduğu gibi radyoda hastalanan 'diva'nın yerine geçer ve sesiyle herkesi büyüler...



AFYON VE İSTANBUL'DA SERGİ

Merhum fotoğraf sanatçısı Ara Güler adına Bomonti'de açılan müzede 'Muhtelif İstanbul' sergisi sanatseverlerden ilgi görmeye devam ediyor. Sergide Güler'in siyah beyaz 58 İstanbul fotoğrafı,







Güler Apartmanı'ndan arşiv kutuları, kendisiyle özdeşleşmiş fotoğraf makinesi, hikâyelerini yazdığı daktilo ile 1950 ve 60'lı yıllara ait kontakt baskı örnekleri yer alıyor. İstanbul'da bu sergi devam ederken, usta sanatçının Afyon ziyaretinde çektiği fotoğraflar ise Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iş birliği kapsamında 21 Nisan'a kadar görülebilir.