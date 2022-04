Işın Karaca: Arabesk furyasını ben başlattım, trend’in sebebi benim

Son dönemde popüler olan arabesk müziği gündeme getiren ilk kişi olduğunu söyleyen Işın Karaca, “Arabesk albümlerle 3 yıl üst üste en çok satan albümlerin sahibi oldum. Arkamdan bir sürü insan geldi” diye konuştu

Güçlü sesiyle pop müziğe yön veren isimlerden biri olan Işın Karaca, 'Sen Ben Aşk' adını verdiği albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Geçtiğimiz hafta Avustralya'da 3 konser veren ünlü sanatçı, uzun yolculuğu esnasında sorularımı yanıtladı ve birçok konuda iddialı açıklamalarda bulundu.

Son dönemde herkes single yaparken siz albüm yaptınız...

11+1 parçalık bir albüm yaptık. Misyonum 20 yıldır sadece düzgün müzik yapmaya ve Allah'ın bana verdiği sesle insanların dertlerine, sevinçlerine ortak olmaya çalışıyorum. Single parçalar yapınca bu misyonumu tamamlayamıyorum gibi geliyor.

Klip şarkınız 'Rest'te 'Uslanmıyorlar uslanmıyorlar, yıllandıkça yollanmıyorlar' diyorsunuz. Polemik yaratır bu sözler, kim üstüne alınsın?

Polemik yaratsın diye yazılmadı. İnsanoğlu hiç uslanmıyor maalesef. İlişkilerdeki dayanılmaz suskunluğumuzu dile getirdik.

Şarkıların düzenlemelerini sevgiliniz Can Yapıcıoğlu yaptı. Nasıl bir iş birliği var aranızda?

Can, benim tanıdığım en çalışkan insanlardan biri. Bir taraftan düzenleme yapabiliyorken diğer taraftan senfoni yazıyor. Ben ona müzik cambazı diyorum.

İlişkinizin temel dayanağı nedir?

İkimizin derdi de müzik. Birlikte sahnede olmaktan, müzik yapmaktan, hayatı paylaşmaktan çok keyif alıyoruz.

Nasıl bir âşıksınız peki?

Her kadının olması gerektiği gibi. Son derece domestik, herkes kadar kıskancım.







Yaş farkına takılıyor musunuz?

Aramızda bir yaş farkı olduğunu düşünmüyorum, o benden daha olgun hatta. Biz kendi aramızda yaşı problem etmiyoruz, başkaları neden ediyor onu anlamıyoruz. Bakıyorsunuz, 20 yaşındaki kız 65 yaşındaki adamla beraber oluyor, sonra başkasıyla evlenip çoluk çocuğa karışıyor. Sanki evlenince aklanılıyor.

Evlilik baskısı var mı üstünüzde?

Hayır, bizde öyle bir baskı yok. Can da ben de şu an bulunduğumuz yerde çok mutluyuz.

Yeniden anne olacak mısınız?

Biyolojik saatim çocuk yapmama hâlâ müsaade ediyor ama yeniden çocuk yapmak, sıfırdan başlamak ister miyim, yeni dünyaya çocuk getirmek ister miyim bilemiyorum. Can da asla çocuk sahibi olmak istemiyor, şimdiki fikrimiz bu.



SAHNE ADABI DİYE BİR ŞEY VAR

Gülşen'in sahne kostümleri ile ilgili yaptığınız 'Ben de bir kız annesiyim. Her şey dozunda olmalı. Bunu normalleştiremezsin, bu kadarı fazla' yorumu çok konuşuldu...

Ben Gülşen'in müziğini, kariyerini çok seviyorum. Konu giyimle alakalı bir şey değildi. Sahne adabı diye bir şey var. Beyonce'un Coachella konserini izlerseniz konsepti ve niye öyle bir şey yaptığını anlarsınız. Burada öyle bir kareografi yok, sanata dair değildi yapılan şeyler. Bahsettiğim buydu.







Sosyal medyada 'Ama Işın Karaca'nın da kızı var' diye yorumlar yapıldı. Siz nasıl karşıladınız?

İnsanların söyledikleri çok da umurumda değil açıkçası. Zaman geçtikçe anlaşıldı neden böyle bir şey söylediğim.

Sanırım o tepki anne Işın'ın tepkisiydi. Sanatçı Işın, sahne kostümleri konusunda hâlâ aynı mı düşünüyor?

Benim kızım büyük şovlar izliyor. Müziğin, ışığın, dansın önemini bilen bir kız. Ben 20 yıl önce çok ciddi bir kiloyla Türk halkının karşısına dekoltemin kalitesini şaşmadan çıktım. Her şeyin bir kalitesi olması gerekiyor. Bazı hareketler çok kalitesiz durunca, ne yazık ki benim annelik tarafım devreye giriyor.



HERKES BU PİYASADA OLMAMALI

Albüm yapacağını söyleyen Merve Boluğur'a da 'Bir sen eksiktin güzel kız' diye bir eleştiriniz oldu. Müzik dünyasında yeni isimlere yer yok mu? Söylediğinizi kıskançlıkla bağdaştıranlar oldu...

Kim neyle bağdaştırmak istiyorsa öyle yapsın. Şarkı söylemek müzik yapmak o kadar kolay bir şey değil. Her önüne çıkan şarkı söylememeli. Bu piyasada herkes olmamalı. Zaten çıkanları da görüyoruz. Girdikleri gibi çıkıyorlar.

Zaman zaman çeşitli polemiklerle anılıyorsunuz. Dobra olmanın sıkıntısını çektiğiniz zamanlar oluyor mu?

Hep aklımdakileri söyledim, içimden geldiği gibi davrandım. Hiç yalan söylemedim, söylemlerim patavatsızlık değil dobralık. Söylediklerimin pişmanlığını yaşamadım.







KENDİMLE GURUR DUYUYORUM

Arabeske ilgi bitmiyor. 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını siz de yorumlamıştınız. Aleyna Tilki ve Gülşen de söyledi. Onları nasıl buldunuz?

12 yıl önce arabesk albümleri yaptığım zaman önce kimse yüzüne bakmıyordu. Bazı kişilerin 'Ben arabesk söylemem, dinlemem' dediği talihsiz açıklamaları olmuştu. Sonra arabesk albümleriyle 3 yıl üst üste en çok satan albümlere sahip oldum. Çok bıçaksırtı bir işti. Bu kadar batıya dönük olan bir sanatçının arabesk söylemesi tuhaf karşılanıyordu. Biz bunu yaptığımız dönemde millet pop müziği adı altında arabesk yapıyordu. Arabesk furyasını ben başlattım, bu trendin sebebi benim. Ben başladım arkamdan bir sürü insan geldi. Bu dönemi hatırlattığım için kendimle gurur duyuyorum.

Albümde rap öğeleri barındıran şarkılar mevcut. Rap'in gördüğü ilgiye kayıtsız kalmamak için mi böyle bir tercihiniz oldu?

Rap müziği ilk kez bu albümde yapmıyorum. 15 yıl önceki 3'üncü albümümde de rap yaptım ben.

'Işın Karaca, 19'uncu kez taşınmaya hazırlanıyor, sanatçılar arasında en çok ev değiştiren isim olarak biliniyor' diye bir bilgi var. Nedir işin doğrusu? Neden bu kadar çok taşınıyorsunuz?

Yok canım yalan, 19 değil 119 o. Evliya Çelebi yatıyor ruhumda. (Gülüyor) Tabii ki öyle bir şey yok. Ne yazık ki çok arsız bir ev sahibine denk geldiğimiz için pandemide, taşınmak zorunda kaldık. Biliyorsunuz, Urla'da, İstanbul'da, Londra'da ayrı oturuyorum. Bir insanın evi açık olunca sürekli taşınıyor.