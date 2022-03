Türk müzisyenler yurt dışında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü oyuncular Sandra Bullock ve Channing Tatum'un başrolünü paylaştığı Kayıp Şehir adlı sinema filmi önceki gün ülkemizde gösterime girdi. Aaron Nee ve Adam Nee'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin müziklerinde ise Türk müzisyen Pınar Toprak imzası var.







Toprak, filmin başrol oyuncusu Sandra Bullock başta olmak üzere ekiple birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaşarak "Harika insanlarla çalıştığım için çok gurur duyuyorum. Filmi izleyen herkesin güldüğü ve eğlendiğini görmek çok keyifliydi" dedi. 1980 İstanbul doğumlu Toprak, konservatuardan sonra taşındığı Chicago'da caz müziği eğitimi aldı, ardından Berklee College of Music'te film müziği dalında lisans eğitimini tamamladı. 22 yaşından beri Los Angeles'ta yaşayan Toprak, daha önce de Jude Law ile Samuel Jackson'un rol aldığı Captain Marvel filminin müziklerini yapmıştı. Sanırım Toprak'ın adını bundan sonra daha çok duyacağız.







Bugün Dünya Tiyatro Günü…

1961 yılından beri tüm dünyada kutlanan özel bir gün… Bugüne özel yayınlanan yerli bildiride yazar ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi imzası var. Selvi, "Tiyatro insanlığın dünyaya açılan gözüdür" diyor. Tiyatronun kapanması demek dünyaya gözümüzü kapatmak demektir diyerek tiyatro dünyasının pandemi yüzünden iki yıldır zorlandığının altını çiziyor. Neyse ki son dönemde tiyatrolar yavaş yavaş eski ritmine kavuşmaya başladı. Oyuncular seyircilerine ve alkışlara kavuştu. Bugün de pek çok oyun seyirciyle buluşacak ve bildiriler okunacak. Bu vesileyle tüm tiyatro emekçilerinin günü kutlu olsun. Öte yandan Devlet Tiyatroları'nın Sabancı Vakfı iş birliğiyle düzenlediği tiyatro festivali de bu yıl 23. yaşını kutluyor. Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında tiyatroseverler 30 Nisan'a kadar 22 oyun seyretme imkânı bulacak.







Artweeks Akaretler başlıyor

Tarihi dokusunun yanında dinamik yapısıyla da İstanbul'un en önemli kültür sanat destinasyonlarından olan Akaretler Sıraevler, sanatı sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Çağdaş sanatın merakla beklenen etkinliği Artweeks@Akaretler'in 6. Edisyonu, 30 Mart'ta izleyiciler ile buluşacak. Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş'un organizasyonunu üstlendiği bu edisyonda yine sanatseverlere farklı disiplinlerden pek çok eser sunulacak. Örneğin etkinliğin ana aksını oluşturan galeri ve koleksiyonerlerin dışında NFT projeleri de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.







Metropolitan Müzesi'nde Türk el işçiliği öne çıkıyor

Dünyanın en büyük ve köklü müzelerinden biri olan New York Metropolitan Sanat Müzesi (The MET)'nin İslam Sanatları bölümünün 10. yılını kutlayan 'Heirloom Project' ; tarihi teknikleri ve tasarım ilkelerini takip etmek ve sürdürmek, geleneksel el sanatlarını ve ustalığı korumak amacıyla dünyanın dört bir yanından başarılı zanaatkârlarla iş birlikleri yapıyor. Seçkide Begüm Özbaş Kısakürek ve İris Süloş Özbaş kurduğu bir Türk mücevher markasının gelincik motifli özel küpe tasarımları da yer alıyor. 925 ayar gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama gelincik motifli küpeler müzede sanatseverlerle buluşuyor.