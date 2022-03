Türk vatandaşı olmak söylendiği kadar kolay değil

Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May: “Evlendikten 3 yıl sonra başvuru yaptım. Mülakata girdim, zor bir süreçti. Artık resmen Türk’üm çok mutluyum. Herkese kimliğimi gösteriyorum.”

Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunumuyla A para ekranında yayınlanan Biz Bize'de, bu hafa da keyifli sohbetlere imza atıldı. İlk bölümde, Türk vatandaşı olan ünlü oyuncu Jessica May, oyuncu Aslıhan Karalar ve şarkıcı Tayfun Duygulu yer aldı. İkinci bölüme ise 'Güne Bakan Cam Kırıkları' adlı oyunda birlikte rol alan Kerem- Almıla Uluer Atabeyoğlu çifti ve 'Sana Doyamıyorum' adlı yeni şarkısını piyasaya süren Ziynet Sali konuk oldu.



JESSİCA MAY



Türk kimliğimle katıldığım ilk canlı yayın bu program oldu. Annem isim değiştirmemi istemiyor. Henüz kendime Türk ismi seçmedim. Evlilik yoluyla başvurdum. 3 yıl evlilik üzerine 1 sene 10 ay bekledim. Uzun bir yoldu gerçekten. Mülakata gittim, polisler evimize geldiler, eşimle çapraz sorguya aldılar. Gerçekten çok zor bir süreçten geçtik.







'Herkese vatandaşlık veriyorlar' diyorlar. Hiç öyle değil. Bir sürü prosedürü var. Denildiği gibi Türk vatandaşı olmak kolay değil. Herkese kimliğimi gösteriyorum. Artık çok mutluyum.

Türkçe zor bir dil, hala diksiyon dersi alıyorum. Şan dersi almaya başladım. Türkiye ikinci vatanım diyordum, kalpten Türk'tüm; şimdi resmen Türk oldum.

Kütüğüm Çayeli'nde. Kimliğimde de 53 numara var. Mıhlama yapmayı da iyice öğrendim. Ailem de Türkiye'yi çok seviyor. Özellikle babam Karadeniz'i çok sevdi. Hatta 'Bana bir tane yayla alır mısın?' dedi.



TAYFUN DUYGULU



BÜTÜN ŞARKILARIMI EŞİME YAZDIM



Üzerinde çalıştığım beste sayısı 280'i geçti. 160'tan fazlasının sözü ve müziği bitti. Bütün şarkılarımı eşime yazdım. Şimdilerde eşime yazdığım 'Kanatsız Meleğim' adlı şarkının hazırlığını yapıyoruz.

Eşimin fikriyle, eski eşim Beste Açar'la yıllar sonra yeniden bir araya geldik ve birlikte bir sürpriz şarkı çalışmamız olacak.

3 kuşak müzisyeniz. Klarnet bölümü mezunuyum, 11 enstrüman çalabiliyorum. 9 yaşımdan beri saksafon çalıyorum. Sahnede 5 ayrı lisanda şarkı söylüyorum. Enstrüman da çaldığım için çok ilgi çekiyor. Müzik dersleri de veriyorum. Eşimle Çeşme'de yaşıyoruz.







KEREM-ALMILA ULUER ATABEYOĞLU



KOMBİ GİBİYİM EVDEN HİÇ ÇIKMAM



Memet Baydur'un yazdığı 'Güne Bakan Cam Kırıkları' adlı şahane text 15 yıldır başucumuzda duruyordu. Pandemi öze dönüş imkânı sağladı ve bu oyunu yapalım dedik. Mesleğimize yeni başlamış iki öğrenci gibi; ilk defa sahneye çıkıyormuş gibi yaptık.

30 kişilik bir sahnemiz var. İstanbul'un en güzel kitabevlerinden birinde oynuyoruz. Memet Baydur o kadar güzel bir kelime cambazı ki, onun repliklerini kitapların arasında sahnelemek istedik.

Almıla ile yaşamak beni çok besliyor. İlişkimiz boyunca kavgalı geçen bir günümüz olmadı, bir kere bile kalbimi kırmadı.

Maketle uğraştığım için evde sonsuz zaman geçirebilirim. Kombi gibiyim evden hiç çıkmam. Maket yarışmaları çok ilgimi çekiyor.







KEREM'DE ŞEYTAN TÜYÜ VAR



Oyunculuk açısından zevkli bir dönemdeyiz. Harika bir oyunumuz var. Tiyatro, çok iyi beslendiğim yer.

Oğlum olduktan sonra dizilere ara verdim. Her anne gibi oğlumun üstüne titriyorum. Dizileri bırakmadım, oğlumla yakın olmak istedim.

Kerem benim kilit taşım, şeytan tüyü var onda. Çok güzel seven, anlayışlı bir adam. Kerem'le yaşamak ve onunla çalışmak ödül gibi bir şey.

Ben milli yelkenciydim, profesyonel olarak yapmayı hiç düşünmedim. O dönem bireysel sporlarda profesyonellik yoktu. Halimden memnunum, oyunculuğu da çok seviyorum. Denize aşığım onunla bağımı koparmıyorum. Açılmayı çok severim, o özgürlük hissini çok seviyorum.



ASLIHAN KARALAR



İLK FİLM VİZYONA GİRDİ



Adanış Kutsal Kavga'yı yaklaşık 3yıl önce çektik. Pandemiden dolayı vizyona girememişti. İlk sinema filmimin heyecanını yaşıyorum. Ondan sonra iki ayrı filmde de rol aldım. Onlar da yakın zamanda gösterime girecek.

7 yıl piyano ve yan flüt eğitimi aldım. Annem ve babam mühendis, benim de mühendis olmamı istiyorlardı. Ama ben hep oyunculuk yapmak istiyordum. London Film Academy'de eğitim aldım.

Ailemden habersiz Best Model'a başvurdum. Bana oyunculuğun kapısını açsın istedim. Finale kaldığımda anneme söylemek zorunda kaldım. Birinci olunca Türkiye'ye yerleşip oyunculuk eğitimi almaya başladım.