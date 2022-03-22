Hafta sonu çevrimiçi olarak düzenlenen bir müzayede, rekor satışa ev sahipliği yaptı. 321 eserin satışa çıktığı müzayedede Ömer Uluç'un 'Bir İskemle/ Bir Kuş/Büyük Çıplak/Kırmızı Figür/ Bir Yaratık' adlı 1990 tarihli tuval üzerine akrilik eseri büyük bir çekişme sonucu, KDV dâhil 7 milyon 845 bin liraya alıcı buldu. 210x245 cm boyutlarındaki eser 1.4 milyon liradan satışa çıkmıştı.







Müzayedede Osman Hamdi Bey'in 1878 yılında yaptığı 'Kapı Önünde Kasap' adlı tablosu ise KDV dâhil 4 milyon 887 bin liraya satıldı.







Müzayede şirketi, bu satışlarla kendi rekorunu egale etti. Ocak ayındaki ilk müzayedede Neşet Günal'ın Duvar Dibi adlı eseri 4.6 milyon liraya satılmıştı.



'SAMSAK DÖVECİ' GÜNDEM OLDU

'Langıdı lanlan langıdı lanlan samsak döveci, gümbüdü gümbam gümbüdü gümbam ebe gümeci...' Ben uydurmadım; Kütahya yöresine ait bir türkünün sözleri bunlar. Son birkaç gündür herkesin dilinde... Klarnet virtüözü Serkan Çağrı'nın Elif Buse Doğan'la birlikte icra ettikleri 'Samsak Döveci' adlı bu türkü, bir anda gündem oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaki yerini alınca ben de türkünün alametifarikasını merak ettim ve hemen Çağrı'ya sordum.







Çağrı, 2013'te Grup Laçin tarafından da seslendirilen türkünün kısa sürede yeniden popüler olmasını sosyal medyaya bağlıyor. Müzik dünyasında bu şekilde çok fazla örnek olduğunu söyleyen müzisyen, anonim türkü için reklam teklifleri aldığını hatta tribünlerde marş olarak söylemek isteyenler olduğunu belirtti. Bu arada, şifalı ürünlerin karıştırıldığı kaba döveç deniyormuş ve hazırlanırken çıkan gümbüdü bam diye çıkan sesler türküye ilham olmuş.



AKSİYON SAHNELERİNDEKİ BAŞARISININ SIRRI SPOR

Atv dizisi Kuruluş Osman'da izlediğimiz Umut Mirza, aksiyon sahnelerindeki başarısıyla dikkat çekiyor. Spor aşığı olan ve boş vaktini spor salonunda geçiren Mirza, bu başarısını düzenli antrenman yapmaya bağlıyor.







Mirza, haftada en az 100 saat antrenman yapıp, en az 7 saat uyuyup, gün içinde mutlaka 30 dakika öğle uykusuna yatıyormuş. Mirza'nın, 2016'da Tayland'da düzenlenen Mr. Global yarışmasından 'En İyi Fizik' ve 'En Maskülen Erkek' ödülleri aldığını, Türkiye'nin dünya çapında tescillenmiş en iyi fiziğe sahip erkeği unvanına sahip olduğunu da hatırlatayım.



BOLULU MİNİK KÜLTÜR ELÇİLERİ

10 yıldır önemli sanat etkinlikleri yapan EPOS 7 Derneği, bu yıl 'Minik Kültür Elçileri' projesini başlattı. EPOS 7'nin ilk 'Minik Kültür Elçileri', Bolu ilindeki tarihi ve kültürel değerlerle ilgili etkinlikler yapan 20 gönüllü çocuk oldu.







Çocuklar, projenin fikir annesi olan Elif Topçuoğlu önderliğinde Bolu'nun kültür mirasını tanıttı. Kimi resim yaptı, kimi video çekti.



KUZULARDAN İLHAM ALDI 1 MİLYONU KAZANDI

Türkiye'de kültür sanat alanında bugüne kadar verilen en büyük ödülü veren İGART Sanat Projeleri Yarışması sonuçlandı. Yarışmanın kazananı ve 1 milyon TL büyük ödülün sahibi 'SAYA'nın Sesi' adlı eseriyle Betül Kotil oldu.







Havalimanının en dikkat çekici alanlarından metro çıkışındaki viyadüğün alt yüzeyi için tasarlanan eserin, yaz aylarında uygulamasının tamamlanacağı belirtildi. Kotil, eserini kuzulardan ilham alarak hazırladığını söyledi.