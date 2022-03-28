Süheyl- Behzat Uygur Tiyatrosu, 'Süt Kardeşler' adlı oyunla geçtiğimiz hafta çıktıkları Karadeniz turnesine devam ediyorlar. Merzifon, Samsun, Amasya, Ordu, Rize, Gümüşhane ve Trabzon'dan oluşan turne, renkli görüntülere sahne oluyor. Gittikleri her yerde kapalı gişe oynayan ekip, salonu dolduran tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Oyun öncesi ve sonrası da halkla bir araya gelerek Karadeniz lezzetlerinin tadına bakmayı ihmal etmeyen Behzat Uygur, eğlenceli görüntülerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.







Ancak turnede küçük kazalar da olmuyor değil. Örneğin, geçen hafta oyuna hazırlık yapılırken dekor devrildi. O sırada dekorun önündeki koltukta oturan Süheyl Uygur, az daha büyük panonun altında kalıyordu. Kendini son anda kurtaran Uygur, adeta ölümden döndü. Öğrendim ki aynı dekor daha önce yine Behzat Uygur'un üzerine devrilmiş. Yine yakın zaman önce oyun sırasında bir koltuk kırılmış. Bu kadar ilgi gören ve sevilen Uygur kardeşler bence kurşun döktürsünler, oyuna da nazar dualarıyla çıksınlar. Çok geçmiş olsun.



PELİN KARAHAN KOMEDİ OYUNUYLA SAHNEDE

Komedi sinemasının en çok gişe yapan filmlerine imza atan yönetmen Selçuk Aydemir, bu kez tiyatro oyunu sahneye koyuyor. Aydemir'in yazıp yönettiği 'Şaşırt Beni' adlı oyun, iddialı kadrosuyla sezonun en dikkat çeken işi olacağa benziyor. Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran gibi komediyi iyi yapan isimlerin yer aldığı kadronun sürprizi ise Pelin Karahan.







Genellikle dram işlerinde yer alan Karahan'ı ilk kez tiyatro sahnesinde görmek farklı bir tecrübe olacak. Ayrıca, sinema dilini çok beğendiğim Selçuk Aydemir'in tiyatroda neler yapacağını da çok merak ediyorum. Kötülerle onlar gibi olmadan mücadele edilemeyeceğine karar veren birinin, kendini komik durumların içinde bulmasını anlatan oyun, Maslak'ta bir sahnede 23 Nisan'da perde açacak.



CAZIN USTALARI İSTANBUL'DA BULUŞACAK

İKSV tarafından, 25 yıldır gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapılarını 25 Haziran'da, 29'uncu kez açmaya hazırlanıyor. Festival bu yaz da cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını müzikseverlerle buluşturacak.







25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında, güncel cazın efsane sesi ve beş Grammy ödüllü kraliçesi Dianne Reeves, Melody Gardot, John Mc- Laughlin, Enrico Pieranunzi gibi sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak olan festival, 200'ü aşkın yerli yabancı sanatçıyı ağırlayacak.



NFT GELİRLERİ OTİZMLİLERE BAĞIŞLANDI

İGA İstanbul Havalimanı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Hayaller Dijitale Taşınıyor- Tuvalden Piksele' projesini duyurdu.







Proje kapsamında otizmli çocuklar havalimanının erişilebilir hizmetlerini deneyimleme fırsatı yakalarken, NFT satışlarından elde edilen gelir TODEV'e bağışlandı.