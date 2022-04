Sabah ve Daily Sabah olarak ana medya sponsorluğunu üstlendiğimiz İstanbul Resitalleri Şampiyonlar Sezonu, her biri ödüllü uluslararası usta ve genç virtüözleri, Sakıp Sabancı Müzesi The Seed sahnesinde sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.







Mart ayında Japon piyanist Momo Kodama'yla birlikte ödüllü Kazak piyanist Alim Beisembayev'i ağırlayan İstanbul Resitalleri ilerleyen günlerde iki şampiyona ev sahipliği yapacak. 2018'de dünyanın en prestijli uluslararası piyano yarışmalarından Geza Anda'da hem birincilik hem de Mozart Ödülü kazanan Amerikalı piyanist Claire Huangci, 14 Nisan'da sahne alacak.







Henüz 7 yaşında Amerika'da dahi çocuk olarak anılan ve sonrasında üstün başarılar göstererek dünyaca ünlü piyanistler arasında kendisine yer bulan Çin asıllı sanatçı, daha önce de İstanbul'da verdiği konserlerde büyük ilgi görmüştü. Kaçırılmaması gereken bir diğer konser ise 30 Nisan'daki Alexei Volodin konseri. İstanbullu müzikseverlerin yakından tanıdığı Rus sanatçı, son 20 yıldır, klasik müziğin uluslararası liginde ismi en üst sıralarda yer alıyor. Yoğun ilginin olduğu bu iki konsere şimdiden bilet almakta fayda var.



METAVERSE'TE RESİM SERGİSİ

Son birkaç aydır Metaverse dünyasıyla ilgili planlar projeler yapılıyor, hemen hemen tüm sektörler o sanal dünyada yer almak istiyor. Sanat dünyası da NFT ile başlayan bu sürece bir şekilde adapte olmak için birbiriyle yarışıyor. İş Sanat, zengin resim koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan özel bir seçkiyle hazırlanan NFT sergisini Metaverse'te sanatseverlerle buluşturacağını açıkladı.







Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun üstlendiği 'Tablolarla Boğaziçi'nde Bir Gezinti' adı verilen sergide Hikmet Onat, Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halil Paşa gibi usta isimlerin eserleri NFT olarak 8-20 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşturulacak.



PETER PAN MÜZİKALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Perdelerini açtığı ilk günden bu yana tiyatrosever bir kuşağın yetişmesinde büyük etkisi olan Akbank Çocuk Tiyatrosu 50'nci yılına özel büyük bir prodüksiyona hazırlıyor. J.M. Barrie'nin ölümsüz romanı Peter&Wendy'den uyarlanan 'Peter Pan ve Varolmayan Ülke' müzikali için geri sayım başladı.







23 Nisan'da perde açacak olan ve 20'den fazla oyuncunun rol aldığı müzikalde; Peter Pan'ı Yağız Can Konyalı canlandıracak. Öte yandan şarkıcı Sami Levi de çok istediği müzikalde oynama hayaline kavuşacak. Levi, oyunda Kaptan Kanca rolünde. 7 yaş üzeri tüm çocuklara uygun olan müzikalin biletleri satışa çıktı bile.



TEŞVİK ÖDÜLÜ 3 TİYATROYA PAYLAŞTIRILDI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 50. yılında da tiyatroyu ve genç tiyatrocuları desteklemeye devam ediyor. Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin bağışlarıyla hayata geçirilen 220 bin lira değerindeki Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü bu yıl üç tiyatro topluluğuna paylaştırıldı.







İKSV; Fiziksel Tiyatro Araştırmaları'nın 'Haberci'; Kadıköy Boa Sahne'nin 'Fırtına' ve Tiyatro Hemhâl'in 'Berci Kristin Çöp Masalları' isimli oyunlarını destekleme kararı aldı. Bu teşvikle birlikte 2018'den beri destek verilen tiyatro topluluğu sayısı 22'yi bulmuş oldu.