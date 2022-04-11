Son dönemin adından sıkça bahsettiren yazarı Florian Zeller, ülkemizde de rağbet gören yazarlardan. Daha önce 'Baba' ve 'Evlat' adlı oyunlarını çeşitli tiyatrolarda izleme imkânı bulduğum Zeller'in aile bireylerini ele aldığı üçlemesinin ilk oyunu 'Anne', Engin Hepileri'nin kurucusu olduğu Tiyatro.İn tarafından sahneye taşındı. Bazı oyuncular vardır. Kadroda yer aldığı zaman eminsinizdir onun performansından. Hiç yanıltmaz. O varsa tamam dersiniz, ben de bu duygularla gittim oyuna. Yıldız Kenter tedrisatından geçmiş çoğu oyuncu gibi Engin Hepileri de yine bu oyunda şaşırtmıyor. Belki 'Akciğer' veya '39. Basamak'taki oyunlarından biraz düşük kalıyor ama yine tatminkar bir performans sergiliyor. Bunda oyunun yükünü üstlenen ve bu yükün altından başarıyla kalkan anne rolündeki Defne Karalar'ın üstün performansının da etkisi var.







Karalar, bir kadının hayatını adadığı çocukları yuvadan uçup gittiklerinde yaşadığı o depresif yalnızlık halini çok iyi aktarıyor. Kadının beyninin içinde geziyoruz adeta, ses efektleriyle bu etki gayet iyi yansıtılmış. Ancak hangisi yaşanmış ya da hangi olay hayal ürünü, anlamak biraz zor. Tekrarlanan cümleler ve olaylar biraz kafa karışıklığı yaratıyor. Öyle ki Engin Hepileri'nin kaç defa ceketini, yeleğini çıkarıp giydiğini sayamadım. Doğa Halis ve Sevda Erginci'nin de kadrosunda yer aldığı oyun, psikolojik gerilim sevenlere iyi gelecektir. İlk kez reji üstlenen Onur Ünsal da bu zor oyunun altından başarıyla kalkmış. Öte yandan Zeytinburnu'nda bir kültür merkezinin sahne programlarını organize eden Tuba Duran Fidan'a da kocaman bir alkış. Hazırladığı repertuvarla bölgeyi tiyatroseverler için önemli bir lokasyon haline getirmeyi başardı.



BERKSOY'UN TOSCA'SI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'un kızı, sinema ve tiyatro oyuncusu Prof. Zeliha Berksoy, Puccini'nin Tosca operasını sahneye koyuyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın da kadrosunda yer aldığı operanın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.







Karahan'ın Mario Cavarodossi'yi canlandıracağı eser, 26 Nisan'da Ankara'da bir kongre merkezinde perde açacak. Öte yandan İstanbul Devlet Opera ve Balesi de geçtiğimiz sene hayata veda eden değerli opera sanatçısı Erol Uras için anma konseri düzenliyor. Uras'ın sanat hayatı boyunca oynadığı rollerin seslendirileceği konser, 13 Nisan'da Süreyya Operası Sahnesi'nde.



BU İKAZA KULAK VERMEK GEREK

Küresel ısınmanın olumsuz etkilerini yakıynen hissetmeye başladığımız bu günlerde doğa ile ilgili iki önemli sergiden bahsetmek istiyorum. Biri, küresel sorunların başında gelen iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak amacı güden sanatçı Murat Germen'in 'Küresel İkaz' adlı sergisi... Germen'in Norveç ve Grönland'taki izlenimlerini yansıtan 17 fotoğraf, küresel ısınmanın boyutlarını tehlikenin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor.









Sergi, Karaköy'deki bir sanat merkezinde 30 Nisan'a kadar sürecek. Doğa ile ilgili bir diğer sergi de Etiler'de görücüye çıktı. Sanata Bi Yer platformu sanatçılarının karbon salınımı, doğa tahribatı ve şehrin trafik yükünün azaltılmasını amaçlayan eserlerinden oluşan 'Doğa Nerede?' sergisi 31 Mayıs'a kadar görülebilir.



BRONZ HEYKELLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Seramik sanatçısı Arzu Martin, bronz materyaliyle tanışmasıyla ortaya çıkan karakter heykelleri Arnavutköy'deki bir galeride sanatseverlerin beğenisine sundu. Yaklaşık 20 yıldır çamurla haşır neşir olan sanatçının 'Awakening' isimli sergisi ay sonuna kadar sürecek.