Kitap yazarken oğlum Leo bana ilham verdi

Oyuncu Özge Özberk uzun süredir setlerden uzak ancak bu durum üretkenliğini engellemedi. Nitekim bir yandan resim yapmaya devam ederken diğer yandan üç çocuk kitabı yazıp okuyucuyla buluşturdu. 'Mavi Kuş', 'Kurabiye Ormanı' ve 'Yapabilirsin Dostum' adlı kitaplarının imza günlerinde sevenleriyle buluşmaya devam eden Özberk ile yazım sürecini, anneliği ve yeni projelerini konuştuk.

Öncelikle hayırlı olsun. Çocuk kitabı yazmak nereden aklına geldi?

Kendimi bildim bileli renkli çocuk kitaplarına hayranlığım vardır. Oğlum doğduğu andan itibaren de bu hayranlığım bir amaca dönüştü. Ona iyi ve doğru hikayeler anlatabilmenin peşine düştüm. İşte bu süreçte tıkandığımız bir noktada benim hikayelerim ortaya çıktı.



Yazmak ne kadar vaktini aldı? Nelerden beslendin?

Çocuk kitabı yazmak çok keyifli ve özenli olunması gereken hassas bir iş. Her cümleye, her kelimeye dikkat edilmesi gerekiyor. Resimli hikaye yazmak biraz daha farklı. Cümlelerinizi kısa ve anlaşılır tutmak, resimlerin çocukların dikkatini dağıtmayacak şekilde hikayeyi tamamlaması gerekiyor. Üç kitap ortalama 1.5 yılda tamamlandı.







'Mavi Kuş', 'Kurabiye Ormanı' ve 'Yapabilirsin Dostum' adlı üç kitabını neden aynı anda yayınladın?

Mavi Kuş serinin ilk hikayesi. Diğer iki kitap da kendi başlarına ayrı hikayelerden oluşuyor. Fakat finalleri birbirine öyle güzel bağlandı ki kendi açımdan diğerlerini bekletmek haksızlık olurdu.

Bu kitaplarla çocuklara hangi değerleri aşılamayı amaçladın?

Üç kitabın da içeriği farklı. İlk hikaye olan Mavi Kuş; dış görünüşünden dolayı başkalarını yargılamamayı ve dostluğun önemini anlatırken ikinci kitap olan Kurabiye Ormanı Tonton Amca'nın anlattığı hikayeler yoluyla iyi insan olmaktan bahsediyor. Bunu hiç masal dinlemek istemeyen bir çocuğun gözünden aktarıyorum. Serinin son kitabı Yapabilirsin Dostum ise oğlum Leo'nun sürekli yaptığı dominolardan yola çıkarak kurduğum bir hikayeydi. Başarılı olabilmek için yenilsen bile asla pes etmemeyi, destek almayı ve hayallerinin peşinden gitmeyi anlatıyor.



Yanılmıyorsam, 'Mavi Kuş'un müzikali olacaktı...

Mavi Kuş'un müzikal olarak hikâyesini ve şarkı sözlerini de yazdım. Bu konu beni çok heyecanlandırıyor ve hayata geçirmeyi çok istiyorum. Çocukların tiyatroya gitmelerini çok destekliyorum ve bunun için ben de doğru zamanı bekliyorum.

'Yapabilirsin Dostum'daki kahraman, oğlunun adı Leo ile karşımıza çıkıyor. Bu hikâyeye onun tepkisi nasıl oldu? Yazım sürecinde sana katkıda bulundu mu?







Leo şu anda 12 yaşına bastı. Hâlâ domino yapmayı çok seviyor. Bu hikaye tam da onu anlatıyor. Hikayede ismini görünce önce biraz utandı ama sonrasında çok sevdi. O sabırlı bir çocuk. Oyunun finalindeki sevinci yaşamayı hayal ederek yılmadan başlıyor oyuna. Bu da bana bu kitabı yazarken ilham verdi. Tabii kitabın içindeki fazladan domino taşı hikayesi de kurgunun güzel bir parçası oldu.

Kitaplarda sabır kavramına özel bir vurgu var...

Çocuklar günümüzde çok alternatifli büyüyorlar. Teknoloji geliştikçe ellerindeki makinelerin yenilenmesi de o kadar hızlı oluyor. Yeniledikçe daha fazlası geliyor.



Leo artık büyüdü. Birçok anne çocuğu için 'Keşke küçük hep kalsa' der. Sen de öyle mi diyorsun?

Leo'ya sürekli ne ara büyüdün sen diyorum. Her yaşını dolu dolu geçirip çok anı biriktirdik. Gelecekte yapacaklarımızın hayalini kuruyorum hep. Umarım o da benimle aynı fikirdedir. Ergenlik yaklaşıyor malum.

Şu an aranızda nasıl bir ilişki var, birlikte neler yapıyorsunuz?

Her devrin annesi olmaya çalışıyorum. İyi polis, kötü polis, arkadaş, dost, anne, kanka. Pandemiyle beraber çocuklarda çılgınca bir bilgisayar oyunu bağımlılığı başladı. Bu dünyanın içine doğdular maalesef. Bu konuda planlı olmaya çalışarak birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz.







Onun için nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? Senin gibi oyuncu olmasını ister misin?

Her anne gibi mutlu bir hayat geçirmesini istiyorum. Mutlu olacağı işleri yapsın istiyorum. Babamın bize çocukken öğütlediği gibi; her ne iş yaparsanız yapın severek yapın, başarı zaten arkasından gelir. Bu benim mottom olmuştur.

Peki Leo'nun nelere ilgisi var?

Tenis oynuyor fakat özel ilgi alanı Star Wars. Şimdiden kendine ait oluşturduğu Star Wars lego koleksiyonu var. Sabırla lego yapmaktan asla vazgeçmiyor.



Resim yapmaya devam ediyor musun, sergi ne zaman gelir?

Resim yapmayı bırakmadım ama resim yapma şeklimi değiştirdim. Uzunca bir süredir temel resim ve illüstrasyon dersleri alıyorum. Şu andaki hedefim sergi değil ama bir sonraki kitaplarımın çizimlerini yapmak.

Kitap yazmayı sürdürecek misin, halihazırda yeni kitaplar var mı?

Beni bu kadar heyecanlandıran bir dünyadan ayrılmayı asla düşünemiyorum. Halihazırda tamamlamak için gün saydığım 2 resimli çocuk kitabım, bir de 9-12 yaş arası çocuklar için yazdığım fantastik-macera hikayem var. Umarım seneye bu zamanlarda okuyucularıyla buluşur.