'Bellucci'nin oynadığı şey o kadar kötüydü ki. Hayatımda bundan daha fazla kandırılmış ve kötü hissettiğim, üstüne sıkıldığım başka bir etkinlik olmamıştı', 'Tekdüze mektupların okunduğu, Callas'ın sesinin kayıttan geldiği, seyircisi bol, yavan bir anlatı...'

Bunları ben değil, geçtiğimiz iki gün üst üste sahne alan Monica Bellucci'nin tek kişilik oyunu 'Maria Callas: Mektuplar ve Anılar'ı izleyenler söylüyor. Maalesef benim de gözlemlerim farklı değil. Bir döneme damgasını vuran, güzelliğiyle büyüleyen dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci'nin yeniden ülkemize gelmesi ne büyük heyecan yaratmıştı. Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas'ın hayatındaki önemli kesitleri sunacaktı. İki önemli kadın aynı sahnede buluşacaktı. Beklentimiz büyüktü. Belki de ondan, hayal kırıklığımız da büyük oldu.







Bellucci, Callas'ın mektuplarını seslendirdi sadece. Bir okuma tiyatrosu gibi diyeceğim ama onda bile duygu yoğunluğunu seyirciye geçirmek için çaba sarf edilir. Bellucci'nin hiç öyle bir çabası yoktu. Hardal rengi bir koltuk, Callas'ın aryalarını duyabilmek için bir plak, çok az ışık, çok az mimik ve sıfır duygu vardı. Başladığı gibi aynı tonda bitirdi konuşmasını. 'İşte dünya starı böyle olur' diyebileceğimiz en ufak bir performans göremedik. Dahası, oyun sırasında esneyenler, uyuklayanlar ve hatta yarısı bile olmadan çıkanlar gördüm. Ben de saatime bu kadar çok baktığım bir oyun hatırlamıyorum. Biletleri 200 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişen gösteri, iki gün üst üste kapalı gişe oynandı. Ancak ardında büyük memnuniyetsizlik bıraktı.







'BANA TEKLİF GELSE KABUL ETMEZDİM'

Kendisi de tek kişilik oyunda sahneye çıkan Zeynep Özyağcılar, Bellucci'nin yaşattığı hayal kırıklığını net bir şekilde şöyle ifade etti: 'Maalesef izlediğimiz bir mektup dinletisiydi. Buna bir reji yapılamaz mıydı, oyunculuk performansı göremez miydik, tabii görebilirdik. O mektuplar bile olanca düzlükte, tek notadan okunuyor ve seyirlikten çok uzaktı. Bana bu iş teklif edilse kabul etmezdim, o kadar net söyleyeyim. Son yıllarda izlediğim en kötü tek kişilik performanstı. Hatta performans yoktu! Evimin dibiydi, gittim. Vallahi de pişmanım. Şu an bizim sahnelerimizde en az 10 tane canavar gibi tek kişilik performans sayarım. İsim kadar işe de değer verilmesini dilerim."





Sanatçı Volkan Severcan da "Ona hayranım ama hayatımda böyle bir şey görmedim. Dalga geçmişler resmen. Dünya starı dediğimiz biri turneye bu oyunla mı çıkmalıydı? Böyle bir şey yapıyorsan da bunu İtalyanca yapman gerekirdi, İngilizce değil. Böyle bir şeyi biz burada yapsak, topa tutarlar" dedi.











Oyuncu Özlem Öçalmaz da "Bellucci ile Callas'ı aynı projede birleştirmek müthiş bir fikir ama hiç iyi işlenmemiş, yazık olmuş" diye konuştu.