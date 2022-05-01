Rol aldıkları diziler ilgiyle izlenen ünlü aktrisler, tiyatro sahnelerinde adeta parlıyor. Örneğin Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi popüler oyuncular 'Alice' müzikalinde kendilerine hayran bırakıyorlar. Elçin Sangu, 'Şehirde Kimse Yokken'de Aslı Enver de 'Sırça'daki performansıyla övgüleri topluyor. Bu yıldız isimlere son olarak Pelin Karahan dâhil oldu. Karahan, Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği 'Şaşırt Beni' adlı ilk tiyatro oyununda ilk kez sahne deneyimi yaşadı.







Karahan, sanki yıllardır tiyatro yapıyormuş gibiydi. Bunda ekibin de çok payı var. Yasemin Baştan, Murat Akkoyunlu, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Çağdaş Onur Öztürk ve Tuna Kırlı, sanki Karahan için yazılmış metinde güzel oyuncunun işini çok kolaylaştırıyorlar. Bir tiyatro oyunu sahneye koymaya çalışan ekibin başından geçenleri anlatan oyun, 2 saat boyunca bol kahkaha vaat ediyor. Ünlü yönetmen Selçuk Aydemir, tiyatro işini de kıvırmış. Gülmek isteyenler kaçırmasın.







AKM'NİN 150 BİN LİRA ÖDÜLLÜ HEYKEL YARIŞMASI

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi, yeni bir heykel yarışması düzenliyor. Taksim Meydanı'ndan görünür olacak heykel, alanında duayen isimlerden oluşan bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda seçilecek. AKM'nin ikonik mimarisine katkıda bulunması beklenen eserin yaratıcısı, 150 bin liranın sahibi olacak. Yarışmaya 25 Temmuz'a kadar başvurulabiliyor. Öte yandan AKM, hafta içinde Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un da katıldığı gecede ödüller sahiplerini buldu.







'İNSANLAR' GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Havaların ısınması ve bayram tatilinin gelmesiyle beraber Ege ve güney sahillerindeki etkinlikler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Örneğin, Nurhayat Arıkan 'İnsanlar' isimli kişisel seramik sergisini Bodrum'da açtı. Sanatçının eserlerini ilk kez izleyici ile buluşturduğu sergi, 10 Mayıs'a kadar sürecek. Öte yandan tatilcilerin uğrak yeri Göcek'teki Fimi Adası'nda da sezon açılışı Cielo, Murat Tokuz, Memo Garan ve Umutcan Genç konserleri ile geçekleşti.



MOSKOVA YOLCUSU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi rejisörlerinden Recep Ayyılmaz, bu yıl 22-28 mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Uluslararası Genç Opera Yarışması Nano Opera'da uluslararası sanatçılardan oluşan final jürisinde görev almak üzere Rusya'ya davet edildi. Ayyılmaz, 'Moskova Helikon Opera'da düzenlenecek genç opera rejisörleri yarışması 'NANO OPERA'da Türkiye'yi temsil edecek.