Dünyanın ilk kahve pişirme tekniği olan Türk kahvesi, Amerika yolunda. Turkish Coffee Lady Vakfı, tarafından hazırlanan 8 şehirde çekilen 'Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri' belgeseli, Amerika'daki 'Türk Mutfağı Haftası'nda Los Angeles ve San Diego'da görücüye çıkacak. 20 Mayıs'ta Los Angeles Başkonsolosluğu'nda Türk kahvesinin tadına bakacak olan Amerikalılar, 22 Mayıs'ta Long Beach'teki Türk Festivali'nde de belgeseli izleme imkânı bulacaklar. 2012 yılından beri gönüllü bir ekiple beraber dünyayı 'Gezici Türk Kahvesi Evi' ile gezen ve Turkish Coffee Lady Vakfı'nın kurucu başkanı olan Gizem Şalcıgil White, Türk kahvesinin bilinirliğini artırmaya kendisini adamış.







5 Aralık'ın ABD'nin başkenti Washington'da 'Dünya Türk Kahvesi Günü' olarak kutlandığının altını çizen White, 'Amerika'da günde 400 milyon bardak kahve tüketildiği halde, Türk kahvesinin kültürel değeri toplum tarafından yeterince bilinmiyor. Tüm dünyaya kahve kültürünün yayılmasında büyük rol üstlenmiş olan 500 yıllık kahve kültürümüzü ve tarihsel önemini etkili şekilde anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



ÇAĞDAŞ SANAT FUARI BAŞLIYOR

Baharın gelişiyle birlikte İstanbul'da çağdaş sanata odaklanan yeni bir sanat fuarı doğuyor. Contemporary Istanbul'un yeni çağdaş sanat fuarı CI Bloom için geri sayım başladı. CI Bloom, Tersane İstanbul'da 23 sanat galerisini sanatseverlerle buluşturacak.







Contemporary İstanbul Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 12-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan fuar için oldukça heyecanlı olduğunu belirterek, "Contemporary İstanbul, sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük ilgi yaratmaya devam ediyor. Çağdaş sanata olan ilginin artıyor olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.



103. YILA ÖZEL 100 KİŞİLİK DEV KONSER

İŞ Sanat, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yılına özel olarak hazırladığı konser ile sanatseverlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk'undan esinlenerek bestelediği Nutuk Oratoryosu, 17 Mayıs'ta İş Kuleleri Salonu'nda prömiyerini yapacak.







Librettosunu geçen yıl vefat eden emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın yazdığı, "Nutuk Oratoryosunu'nu şef Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Opera Orkestrası ve Korosu seslendirecek. 60 kişilik orkestraya 40 kişilik koronun eşlik edeceği bu konser kaçmaz.



ÇOCUKLARA KİTAP OKUYARAK GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİNİ AŞILADI

Atv dizisi Hakim'de rol alan Burcu Kara'dan alkışlanacak hareket. Kara, iklim krizi ve geri dönüşüme dikkat çekmek için yazılan 'Kuşlara Fısıldayan Kız' adlı kitabı seslendirdi.







Sara Şahinkanat'ın yazdığı, Hüseyin Sönmezay'ın resimlediği kitap, Kora adlı kız çocuğunun gözünden geri dönüşüm bilincini küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılamak amacını taşıyor. Kara'nın seslendirdiği kitaba dijital olarak erişilebiliyor.