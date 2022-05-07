Türk edebiyatına iz bırakmayı başarmış; şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek, 39. ölüm yıldönümünde tiyatro eserleriyle ve sergiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde anılacak. 25 Mayıs 1983 yılında aramızdan ayrılan Necip Fazıl'ın 'Reis Bey' adlı oyunu 14-15 Mayıs tarihlerinde, 'Bir Adam Yaratmak' oyunu ise 17-18 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda izleyici ile buluşacak.







Necip Fazıl'ın 1960 ihtilalinin ardından girdiği hapiste yazdığı oyunlardan biri olan 'Reis Bey', Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 2018 yılından bu yana sahneleniyor. Bugüne kadar 167 temsil vererek 78 bin 725 tiyatrosever tarafından izlenen oyun, görevinden hiç taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı, kanun makinesi, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesini anlatıyor.







Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Bir Adam Yaratmak' ise Necip Fazıl'ın 1937 yılında Zonguldak'ta bir maden ocağında yazdığı ve ilk olarak Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konulan eseri olarak biliniyor.







Anma etkinlikleri kapsamında bir de sergi düzenleniyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan, Şeyma Kısakürek Sönmezocak'ın küratörlüğünü üstlendiği 'Bir Şiir Bir Hayat/Zindandan Mehmed'e Mektup' başlıklı sergi 13-26 Mayıs tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon'da ücretsiz olarak gezilebilecek. Türk Edebiyatı Vakfı'nca 1980'de 'Sultanu'ş Şuara (Şairler Sultanı)' unvanı verilen Necip Fazıl Kısakürek'e bir kez daha rahmet olsun...







DİJİTAL OYUNDA TÜRK OYUNCULAR YER ALDI

Dünyaca ünlü bir oyun şirketinin dünya genelinde milyonlarca hayranı olan ve ülkemizin en popüler oyunlardan biri haline gelen oyununda tanıdık isimler yer alıyor. Ünlü oyuncu İlayda Alişan, oyunda Türk ajan Fade'i seslendiriyor. Güzel oyuncu, Türk kültürünün özelliklerinin titizlikle işlendiği ajan karakterinin lokal seslendirmesini yaptı.







Dijital oyun dünyasında bir oyun karakteri seslendirmenin heyecanını yaşayan bir diğer isim ise Selin Çuhadaroğlu. Geçtiğimiz yıl atv'de yayınlanan Akıncı dizisiyle tanınan Çuhadaroğlu karakterin global seslendirmesini yaptı. Oyunun müziklerinde de Türk kadın sanatçı Helin Şentürk imzası var.







2 KİŞİLİK ORKESTRA

Pandemi sonrasında çok fazla oyun seyirciyle buluşmaya başladı ama maalesef bahsedilen ve önerilen oyun sayısı 5'i geçmiyor. Bir elin parmağı kadar etkileyici oyunlar arasında 'Istırap Korosu' yer alıyor. Kasım ayında perdelerini açan oyunda Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu rol alıyor.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği oyun, izleyicileri 'sessiz' ve 'huzurlu' bir apartmana davet ederken 2 oyuncu 14 farklı karaktere hayat veriyor.

Karakter geçişlerini üzerlerinde oturdukları kutulara vurarak aktaran iki oyuncu, iki kişilik orkestra gibi. Yazarın 'yazdığım en komik oyun' diye tanımladığı 'Istırap Korosu', İKSV'nin 2019'da Gülriz Sururi-Engin Cezzar Destek Ödülü alan bir oyun. Denk gelirseniz kaçırmayın.