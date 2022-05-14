İlki geçtiğimiz ekim ayında AKM'nin açılışıyla birlikte yapılan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali büyük ilgi görmüş ve 15 günde yaklaşık 8 milyon kişi tarafından takip edilmişti. Festivalin ikincisi de yine büyük bir ilgi göreceğe benziyor. Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün AKM'de yaptığı açıklamada 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında tiyatrodan müziğe, sinemadan söyleşilere kadar sanatseverleri heyecanlandıran onlarca etkinliğin yer alacağını söyledi.







28 Mayıs'ta Yunan sanatçı Glykeria'nın AKM'deki konseriyle başlayacak olan festival, bu kez 84 farklı noktada, 4 bin 500'ün üzerinde sanatçının 1500'den fazla etkinliğine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bestelenen Sinan Operası'nın bir kez daha sahneleneceği festival Fatih Erkoç'tan Meryem Uzerli'ye, Suzan Kardeş'ten Refik Anadol'a alanında pek çok ünlü ismi sanatseverlerle buluşturacak. Galata Kulesi, Şişhane Meydanı, Fransız Sokağı, Tomtom Sokak, Odakule, Karaköy Vapur İskelesi ve daha pek çok yer; açık hava sahneleri ile festival havasını her yerde yaşatacak.







Öte yandan bu festivalle eş zamanlı olarak Ankara'da da Başkent Kültür Yolu Festivali ilk kez yapılacak. Güney Koreli K-pop grubu Mirae'nin açılış konseriyle başlayacak olan festivalde İspanyol şarkıcı Buika, dünyaca ünlü Bosna Hersekli sanatçı Dino Merlin, Afrika'nın altın sesi Salif Keita, enerjik sahne performanslarıyla çok sevilen keman dehası Ara Malikian, CSO Ada Ankara Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak olan dünyaca ünlü isimlerden bazıları. Sanatın birleştirici gücüne inanan Bakan Ersoy, 1-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Sur Festivali'nin düzenleneceğini, kültür yolu festivallerine seneye mayıs ayında İzmir'in ekleneceğini sözlerine ekledi.







'KARABAĞ'IN MİRAS'I AKM'DE AÇILDI

AKM sadece yerli sanatçılara değil uluslararası sanatçılara da ev sahipliği yapıyor. Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli'nin Azerbaycan halkının tarihi zaferine ithaf ettiği 'Karabağ'ın Mirası' kişisel resim sergisi de AKM'de kapılarını açtı. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da katıldı. Yavuz, pandemi sonrası artan sanatsal faaliyetlerin hemen hepsine bizzat katılmaya çalışıyor. Yoğunluğuna rağmen yüzünde gülümsemeyi eksik etmeyen Yavuz'a, enerjisinin formülünü sorduğumda, "Aşk ile koşan yorulmaz" yanıtını verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 2022 yılının Azerbaycan'da Şuşa Yılı olarak ilan edildiğini söyleyen Abbasbayli, "Ben savaşa tanık olan bir sanatçı olarak, Suşa'nın sesini eserlerimle tüm dünyaya haykırmak istedim" dedi.







RESİMLERİ ÜNLÜLER SESLENDİRDİ

Müzisyen, yazar, öğretim görevlisi ve ressam Cenk Yüksel, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Yüksel'in Sesim Resim adını verdiği proje kapsamında, TEGV'in nitelikli eğitim desteği verdiği kişilerden ve gönüllülerinden alınan, ilham veren 10 hikâye, Cenk Yüksel tarafından resmedildi ve Cem Davran, Ceyda Düvenci, Ziynet Sali gibi ünlü isimler tarafından seslendirildi.