Pandemi sebebiyle suskun kalan müzik dünyası yavaş yavaş eski günlerine kavuşmaya başladı. Yerli sanatçıların hemen her günü konser programlarıyla dolu... Dünyaca ünlü yabancı sanatçılar da turne kapsamında İstanbul'da sahne alacak. İKSV tarafından düzenlenen ve bu yıl 50. yılını kutlayan İstanbul Müzik Festivali kapsamında sahne alacak önemli isimlerin dışında, müzikseverlerin yakından takip ettiği yabancı starlar da hayranlarıyla buluşacak.







Örneğin, R&B ve pop müzik dünyasının en çok dinlenen yıldızı Jason Derulo, 25 Mayıs'ta İstanbul Kent Festivali'nde sahne alacak. Ülkemizde de büyük hayran kitlesine sahip İngilizİrlandalı müzik grubu One Direction'ın üyesi Louis Tomlinson solo projesi ile ilk kez ülkemizde. Tomlinson, 30 Haziran'da Küçükçiftlik'te sahne alacak. BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell da 30 Haziran'da Ankara'da, 1 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak.







Yine bir diğer ABD'li dünya starı Halsey, kendisini sabırsızlıkla bekleyen Türk hayranlarıyla 3

Eylül'de Küçükçiftlik'te buluşacak. Dünyanın en ünlü kemancılarından Ara Malikian, 9 Haziran'da Zincirlikuyu'daki bir sanat merkezinde sahne alacak. Metal tarihinin en büyük gruplarından Manowar da üç yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor.







Grup, 18 Haziran'daki konserinde heavy metal şöleni sunacak. Indie pop'un fenomen gruplarından, Belçikalı Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra İstanbul'da. İsrailli ünlü şarkıcı Riff Cohen'in de grup ile aynı sahneyi paylaşacağı konser, 27 Mayıs'ta Küçükçiftlik'te gerçekleşecek. 'One Day'/'Reckoning Song' şarkısıyla listeleri altüst eden müzisyen Asaf Avidan da 11 Eylül'de konser verecek. Kısaca, İstanbul bu yaz müziğe doyacak.



BAHARIN GELİŞİNİ MÜJDELEYEN SERGİ AÇILIYOR

Yaklaşık 3 yıl önce Bir Sanatçının Portresi adlı eserinin 90.3 milyon dolara satılmasıyla dünyanın yaşayan en pahalı ressamı unvanını kazanan İngiliz sanatçı David Hockney, ilk kişisel sergisiyle Türkiye'de. Sanatçının 'Baharın Gelişi, Normandiya, 2020' adlı sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde açılıyor. Daha önce Londra'daki Royal Academy ve Brüksel'deki Bozar'da izleyiciyle buluşan sergi, sanatçının baharın gelişini müjdeleyen 116 tablet resmini içeriyor.







2000'lerden itibaren akıllı telefon ve tabletle çizimler yapan Hockney, sergide yer alan eserlerinin tümünü 2020'de, Kovid-19 salgınının ilk dönemi sırasında, Normandiya'daki evinde üretti. Yarın başlayacak ve 29 Temmuz'a kadar sürecek sergideki resimler, insanın içini açıyor ve yaşam zevkini artırıyor. Baharı tablet ile çizen ressamın eserlerini mutlaka görün.



ARIKAN 'DON KİŞOT' İLE VEDA EDİYOR

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20. yüzyılın en önemli sopranolarından birisi olarak tanımlanan Leyla Gencer'i ölümünün 14. yılında Kadıköy Süreyya Operası'nda düzenlenen konser ile andı. Konserde arya seslendiren isimler arasında İDOB Müdürlüğü'nü ve sanat yönetmenliğini 20 yıldır üstlenen Suat Arıkan da vardı. Usta sanatçı bu akşam da 'Mançalı Adam Müzikali'yle seyirci karşısına çıkacak.







Don Kişot rolünde seyirciyle buluşacak olan Arıkan, 41 yıllık sanat hayatına da bu müzikalle son noktayı koymuş olacak. Arıkan, 11, 12, 23 ve 24 Mayıs'ta son kez sanatseverlerle buluşacak ve sahnelere veda edecek. 20 yılda çok önemli işlere imza atan opera ve baleyi geniş kitlelere sevdiren Arıkan'a bir sanatsever olarak teşekkür ediyorum...