Tarihimizin gurur kaynaklarından Mimar Sinan'ın yaşamından ve eserlerinin inşa sürecinden kesitleri konu edinen Sinan Operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında bir kez daha sanatseverlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sipariş edilen eser, ilk olarak 29 Ekim'de AKM'nin açılışı dolayısıyla sahnelenmişti ve AKM'nin yeni haline çok yakışmıştı.







Librettosu; Halit Refiğ'in 'Koca Sinan' adlı eserinden yola çıkılarak Bertan Rona tarafından kaleme alınan, müzikleri Hasan Uçarsu'ya ait olan eserde; Mimar Sinan'ı Ali Murat Erengül, Sultan Süleyman'ı Suat Arıkan, Hürrem Sultan'ı Nesrin Gönüldağ, Mihrimah Sultan'ı Hale Soner Kekeç ve Rüstem Paşa'yı Kevork Tavityan canlandırdı.







İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Zdravko Lazarov'un şefliğindeki eserde, Mimar Sinan'ın eserleri olan, Mihrimah Sultan ve Süleymaniye Camileri'nin yapımı boyunca yaşanan olayları ve Osmanlı'nın en ihtişamlı zamanlarının opera sahnesine yansıması görülüyor.



'Caniko'su görücüye çıkıyor

Türk tiyatrosunun unutulmayan ismi Yıldız Kenter'in hayatını anlatan belgesel nihayet gün yüzüne çıkıyor. Kenter'in sevdiği herkese 'Canikom' demesinden yola çıkılarak 'Caniko' adı verilen belgesel 20 Haziran'da seyirciyle buluşacak. Selçuk Metin'in yönettiği yapımın müziklerinde ise Murat Evgin imzası var. Prof. Dr. Dikmen Gürün danışmanlığındaki belgeseli çok merak ediyorum.







Belgeselde Haldun Dormen'den Demet Akbağ'a, Engin Hepileri'den Demet Evgar'a kadar pek çok önemli ismin Kenter'le ilgili anısı da yer alıyor. Gösteriminden bir gün sonra 'Yıldız'ın Yıldızları' adlı konser gerçekleşecek. Çiğdem Erken yönetmenliğinde hazırlanan ve birbirinden önemli sanatçıların sahneye çıkacağı gece, Kenter'e saygı duruşu niteliği taşıyor.



'Fetih' sergisi Türkiye'de tek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinlikleri devam ediyor. Önceki gün İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü münasebetiyle 'Fetih İstanbul Sergisi' tarih meraklılarıyla buluştu.







İş insanı Nejat Çuhadaroğlu'nun kurucusu olduğu Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin hazırladığı sergi, AKM'de açıldı.









Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı sergide konuşan Çuhadaroğlu, "Bildiğim kadarıyla, Fetih'le ilgili ilk ve tek sergi" dedi. Sergi 12 Haziran'a kadar görülebilir.



Latin Grammy'ye yaklaştı

Küçük yaşlarda yeteneğini fark ettiren, ulusal ve uluslararası okullarda başarı ödülleri alan Elif Sanchez, bu kez de İspanyolca albümüyle adından bahsettiriyor.







Uzun yıllar Boston'da kalan ve caz çevresi edinen Sanchez'in 11 şarkıdan oluşan 'MI VOZ' adlı albümünde 11 Grammy Ödüllü, 20'den fazla altın ve platin plak sahibi olan dünyaca ünlü besteci ve prodüktör Javier Limon imzası var. İspanyolca albüm çıkararak hayalini gerçekleştiren güzel şarkıcının yeni hedefi, bu albümle Latin Grammy'e başvurmak... Yolu açık olsun...