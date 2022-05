Kendimi affettirmek için albüm yaptım hayatımın ilk sırasında müzik var

KEREMCEM

■ Şarkı ve müzik yapmayalı çok uzun zaman olmuştu. Esas sebebimin şarkı ve müzik yapmak olduğunu fark ettim. O yüzden 10 şarkılık bir albüm yaparak kendimi affettirmek istedim. İçinde 15 yıl önce yaptığım şarkı da var, İngilizce ve Farsça şarkı da var. 10 şarkı gerçekten zormuş. Albüm yapmayı unutmuşum. Üretim süreci bana çok iyi geldi. İlk çıktığım dönemki heyecanı yaşıyorum. Haziranın ilk günlerinde çıkacak. Konser yapmayı, göz göze şarkı söylemeyi çok özledim.

■ Setleri de çok seviyorum ama şu an önceliğim müzik. Hayatımın ilk sırasında müzik var.

■ Saçımı ilk defa bu kadar uzattım, çok hoşuma gitti.

■ Aşk Çağrırırsan Gelir filmini pandemiden önce çektik. Ancak vizyona girdi. 5 ilişki özelinde geçen, tatlı, eğlenceli bir film. Ordu'da çektik. Hayran kaldım. İkinci memleketim gibi.

■ Aşkı, sevgi ve saygı dolu bir şeye çevirmezsen 3 yıl kadar ömrü var. Dönüştürmek lazım. Birlikte kaliteli vakit geçirmek gerek.

■ Pandemi başladığında sürekli herkes sosyal medyadaydı, biraz kalabalık geldi bana ve soğudum. Öyle olunca 100 bin takipçi gitmiş ama bu hiç üzüldüğüm bir şey değil.



ZEYNEP ÖZYAĞCILAR



KÖTÜ KADIN ROLLERİ ÇOK İLGİMİ ÇEKİYOR

■ En Güzel Parçam adlı oyun gelecekte geçiyor. Yapay zeka ile aşk yaşayan bir kadını anlatıyorum. Kadın erkek ilişkilerinde hep klişe şeyler anlatılıyordu. "Gerçeğinden ne gördük ki, yapayı neden olmasın?" diyerek yola çıktım. Oyunda kadının aşkla iyileşmesini görüyoruz. Yapay zekaların acı duyduğu bilimsel olarak tespit edildi. Dolayısıyla oyunda anlattıklarım olabilecek şeyler.

■ Tek kişilik oyunları izlemeyi seven biri değilim. İnsanlar izlerken tek kişilik oyun olduğunu unutsun istedim. Benim giyinme soyunma aralarımda ev aletleri konuşuyor. Çapkın buzdolabını babam, kahve makinasını annem seslendiriyor. Büyük bir işe kalkıştım. Babam oyunu prömiyerde izledi. 4 defa dışarı çıkmış, çok ağlamış. Çok beğenmiş.









■ Annemle babamın 50 yılı aşkın süren güzel bir evlilikleri var. Babam, 'Sana benden daha güzel bir şiir yazan adam olmadan seni kimseye vermem' dedi. Çıta çok yüksek. Babam kovid oldu, 'Seni gerdanından öpememek bana çok acı veriyor' diye mesaj attı. Sonra beni öperek kovid yaptı. Testim pozitif çıkınca da karşıma çıkıp göbek attı.

■ İki tarafın özgür olduğu, üretip çalıştığı ilişkinin uzun ömürlü olduğunu düşünüyorum. Hatta mümkünse ayrı evlerde olsa diye düşünüyorum. Tamamen ayrı demiyorum, flört halini korumak lazım.

■ Güzellik geçici... Güzelliğe yatırım yaparak oyunculuğu sürdürmek zor. Yaşlandıklarında ne oynayacaklar mesela. Oyunculuk, eğitim ve çaba gerektirir. Dozunda ve dengeli estetiğe karşı değilim. Ben de hiç yok.

■ Dizi filmleri kabul etmiyor değilim. Mutlu olacağım şeyleri yapmak istiyorum. Kötü kadın rolleri çok ilgimi çekiyor. Hayal ettiğim, yapmayı planladığım gibi bir kötü kadın izlemedim.



TARIK PAPUÇÇUOĞLU



GENÇLER ROL MODELLERINI IYI SEÇSINLER YOKSA YOK OLUP GIDERLER

■ Hayatımda hiç 1 haftada bitirdiğim bir film olmamıştı.

■ Akademide mimarlık okudum ama hiç mimarlık yapmadım. Baba mesleğim tekstil. 30 yıl kadar tekstil sanayiciliği yaptım. Sabah fabrikaya akşam oyuna gidiyorum. Uzun yıllar ikisi bir arada devam etti. Tiyatroyu hiçbir zaman geçim kaynağım diye düşünmedim. Maddi yönüyle hiç ilgilenmedim o yüzden. Sevmeden yapılacak bir iş değil.

■ Aileme ve özellikle de eşime anlayış gösterip bu yaşama biçimime çok destek oldu. Çocuklarımı ve eşimi ihmal etmedim.

■ Devekuşu Kabare'de Cihat Tamer'den rolü devraldım sonra rolü Kemal Sunal aldı.

■ Gençler rol modellerini doğru seçsinler, yoksa yok olup gidiyorlar. Ünlü olma derdine düşmesinler. Rahmetli Altan Erbulak oyunculuğun ilk 32 yılı çok zordur gerisi kolay derdi. Sabırla olan şeyler bunlar.



DİDEM UZEL



SARI EKRANI VE OYUNCULUĞU ÇOK ÖZLEDİM

■ Kırılma noktası var, üniversite öğrenicisiyken yarışmaya girip Türkiye güzeli seçildim. Onun getirdiği hayatla yoğrularak oyunculuk yapmaya, ekranlara çıkmaya başladım. Sonra hayatınıza bir insan giriyor... Sonra onun yolunu seçtim ve şartlar Amerika'da yaşamayı gerektirdi. İyi ki de öyle yapmışım. Aslan gibi bir çocuğum var şu an. 11 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönüp adapte olmak gerçekten zordu. Ancak düzene girdi her şey. 6 yaşına geldi oğlum. İşime geri dönmeyi planlıyorum. Ekranı ve oyunculuğu çok özledim.

■ Çocuklar Amerika'da, Avrupa'da okusun diye düşünmekten çıkmak gerek. Çocuklar ailelerinin yanında güvenli ve huzurlu oldukları yerde başarılı olurlar. Şu an dünyanın hiçbir yerini güvenli bulmuyorum. Ailenin olduğu, kendi toprağın güvenli. İstediği zaman gider okur.

■ Geçen yıl Orlando'da Aslan düşüp kafasını orta sehpaya vurdu. Alnında yara oldu. Apar topar hastaneye götürdük ama hastane bizi almadı. 3 hastane dolaştık, pandemi var diye bizi almadılar. Beyin kanaması geçiriyor olabilir diye endişe ettim. Bir film çektirmek için hastanenin kapısında ağladım. Bunları paylaşmadık. 10 yıl önce de apandisitim patlamak üzereymiş. Ölmek üzereyim, yine saatlerce hastanede beklemiştim. Amerika diye gözümüzde büyütmemek lazım. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir sitem olamaz. Sağlık sistemi burada daha iyi işliyor. Burada daha mutluyum.

■ Doğalımı bozmadan ben de ufak dokunuşlar yaptırıyorum. Her şeyin yaşıyla birlikte ruhu var. Yüzümle oynamayı sevmiyorum. Güzelleşmiyor, çirkin oluyor insan. Güneşe de çıkmamayı tercih ediyorum



ERSİN KORKUT



HAFTA NASIL GEÇTI ANLAMADIK

■ Filmde Selo adlı kapıcıyı oynuyorum. Orçun Kaptan ve Murat Akkoyunlu'nun enerjileri çok yüksekti. 1 hafta nasıl geçti anlamadık.

■ İyi Kötü Çirkin adlı tiyatro oyunumuz var. İyilik üzerine kurduğumuz bir oyun. Frankfurt ve Berlin'de sahneye çıkacağız.

■ Teknisyen olarak arkada getir götür yapıyordum. Bana Bir Şeyler Oluyor adlı oyunun prömiyerine 2 gün kala bir oyuncu rahatsızlandı. Kim oynar diye düşünürlerken rol bana kaldı.



SEDA DEMİR



HER ŞEYİ KEŞFETMEYİ SEVİYORUM

■ Ben son 3 gün dahil oldum filme. O yüzden gergindim. Ama çok güzel ağırlandım. Yapımcımız Hakan Eren ile senaristimiz ve yönetmenimiz Onur Aldoğan'a teşekkür ederim. Güzel bir tecrübe geçirdim. Çok set gördüm ama Şimdi Yandık filmin benim için ayrı.

■ Dramdan sonra romantik komedi ve komedi işlerinde oynamıştım. Her şeyi keşfetmeyi seviyorum. Yüzme ve voleybol geçmişim var. Koşuda ödüllerim var. Veteriner sağlık okudum, Fransızca siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudum. Felsefe okuyorum şimdi.