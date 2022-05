Şu sıralar 'Güne Bakan Cam Kırıkları' adlı oyun ile sahnede seyirci ile buluşan deneyimli oyuncu Kerem Atabeyoğlu'nun uzun yıllar maketlerle uğraştığını bilmeyen yoktur. Küçük yaşlardan itibaren merak sardığı maket koleksiyonunu genişleten Atabeyoğlu, yıllar içinde kendisini o kadar geliştirdi ki artık yaptığı maketlerle ödüller alır hale geldi. Maket tezgahının başında sabırla zaman geçirmeye bayılan Atabeyoğlu, ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Modelcilik Kulübü'nün düzenlediği 7. Ölçekli Dünyalar Model Show Yarışması'nda üç ödül kazandı.







Türkiye'nin birçok yerinden, farklı meslek dallarından kişinin katıldığı, 50 farklı kategoride 800 maketin yarıştığı yarışmada usta oyuncu 'What If' kategorisinde altın, Bilim Kurgu kategorisinde bronz ve Diorama kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.







Söyleşi yaptığımızda "En meşhur aktör olmaya, kırmızı halılara ulaşmaya çalışan bir adam olmadım ama yaptığım maketin yapabileceğimin en iyisi olması için kendimi paralarım" diyerek iddiasını ortaya koyan Atabeyoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanın hobisinin, zevkinin işin erbabları tarafından ödüllendirilmesinin ne büyük bir sevinç olduğunu anlatamam. Bunun ödülünü almak beni çok mutlu etti."



BALİKESİR'DE TİYATRO FESTİVALİ

Devlet Tiyatroları'nın Adana, Trabzon ve Bursa gibi illerde yıllardır sürdürdüğü tiyatro festivalleri, diğer illere de örnek oluyor. Balıkesir de festival düzenlenen iller arasına katıldı. Balıkesir Tiyatro Festivali, 18-22 Haziran tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenleniyor.







Burcu Kıratlı ve Gürkan Tavukçuoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Her Aşk Biraz Komiktir', Salih Bademci'nin rol aldığı 'Fanatik', Zeynep Beşerler ve Selen Soyder'in başrolleri paylaştığı 'Hangisi Karısı' gibi ilgi gören oyunlar, festival kapsamında tiyatroseverlerle buluşacak.



DİJİTAL SANATTAN KAÇIŞ YOK

Her ne kadar henüz adapte olamasam da dijital sanat gerçeğinden kaçmak imkânsız. Dünyaca ünlü markalar, sanatçıların dijital işlerine sponsor olmaya devam ederken bu yönde yeni teknolojileri geliştirmekten de geri kalmıyorlar.







Bu kapsamda Dijital Sanat Platformu hayata geçirildi. Devrim Danyal ve 20 yıla yakın süredir dijital sanat üreten Hakan Yılmaz'ın yer aldığı toplantı ile dün tanıtılan platformda; Yasin Yaman, Ecem Dilan Köse, Necmi Deniz Akıncı gibi genç sanatçıların dikkat çeken eserlerini görmek mümkün.



TÜRK DANSÇILAR NEW YORK YOLCUSU

Her yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen BC One'ın Türkiye Finali, önceki gün Antalya'da gerçekleştirildi.







Yarışmada birinciliği alan Jasmijn 'Jazzy' Nölting ve Oğuzhan 'Jester' Karademir, 12 Kasım'da New York'ta gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye de hak kazandı.



GENÇ KUŞAK FESTİVALİ'NDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Uşak Belediyesi tarafından 'Bir Gençlik Projesi' sloganıyla hayata geçirilen Genç Kuşak Festivali, önceki gün yoğun bir katılımla başladı.







Renkli görüntülere sahne olan festivalde ünlü sanatçı Eypio da konser verdi.