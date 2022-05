Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin: Babamla düet hayalimi gerçekleştirdim

LİDER ŞAHİN



Babamla Rezil Rüsva şarkımda düet yaptık. Onunla düet yapma hayalimi gerçekleştirdim.

Selami Şahin 54 yıldır bu işin içinde olan büyük bir üstat. Şarkı 3.5 dakika, onun söylediği kısım 30 saniye. O kadar büyük bir katkısı oldu ki, onu görmek bile başka bir etki yaratıyor. Selami Şahin'i yeni bir şarkıda duymayı özlemişiz yorumları gelince hemen albüme soktum. 3 şarkılık mini bir albüm geliyor. O müzikle, sahneyle besleniyor. 'Bana konser almazsanız o zaman yaşlanırım' diyor.

Aile şirketimizde yapımcıyım. Babamın tüm repertuvarını, yapımcılığını, menajerliğini ben ve kardeşlerim yapıyoruz. Babam bu işleri 2000'lerin başında bize teslim etti. Onu genç kuşakla birleştirmek için çok düşündük ve ona göre bir orkestra kurduk. 300 hiti var. Gençler 'Selami Bey bu da mı sizin?' diye soruyor.

Kendi şarkılarımda bir ayda bitirmiyorum prodüksiyon sürecini. 3 ay sürüyor. Yüksek bütçeli klipleri, iyi isimlerle çekiyorum. Bu şansı güzel değerlendirmeye bakıyorum. O yüzden 6 aylık periyodlarla gidiyoruz. Hem yapımcı hem yönetmen hem de oyuncu gözüyle bakıyorum. Hepsini bir arada yapmaya çalıştığım için özellikle titizleniyorum.









HAKAN PEKER



KLASIKLEŞMEKLE ESKIMEK ARASINDAYIM



Pop müzikte eskimek ve klasikleşmek var. İkisi arasında çok ince bir çizgi var. Ben o aradayım. Klasikleşmek, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Kayahan gibi olmak. Bizse eskiyoruz.

Gündemden düşmek istersem kendi isteğimle düşerim. Sürekli gündemde kalmak istesem de kalırım. Eskiden şarkılar daha çok konuşuluyordu, şimdi insanlar konuşuluyor, şarkılar değil.

Prime time kuşağını oyunculara kaptırdık. Şimdi oyuncular ve onların özel hayatları rağbet görüyor.

Karam şarkım hâlâ dinleniyor. Ama biz bu şarkıları yapalım da 20 yıl sonra dinlensin diye yapmadık. Dinlendikçe daha çok seviliyor, her nesli yakalıyor.

Arabeskin bitip popun başladığı dönemin ilk temsilcisiyim. Yarıştığım şarkılar Coşkun Sabah'ın Anılar'ı, Zekai Tunca'nın İmkansız'ıydı… Onların arasına pop şarkısı Efsane'yi koyduk. Arabesk ve fantezi müzik modası varken, 1980-1990 arası, pop müzik satmaz gözüyle bakılırken yaptım Bir Efsane albümünü. O albüm tutunca pop satıyor algısı gelişti. Şu an aklınıza gelen kim varsa benden sonra çıktı.

İngilizce şarkı söyleyeceğim, dans edeceğim, yerli Michael Jackson olacağım sanıyordum. Hiç öyle olmadı. Herkesin ezberleyeceği Türkçe bir şarkı yapmalıyım ki, ancak o zaman Hakan Peker olurum dedim.



ESRA KILIÇ



KONSERVATUARA HAZIRLANIRKEN EĞİTİM ALIP 1.5 YIL AŞÇILIK YAPTIM



Annem ve babam da hafif çekik gözlü. Yüz hatlarımla beraber Uzak Doğulu imajı çıkıyor. Aslında Batı Karadenizliyim. Tatarlık olabilir.

Liseden sonra konservatuara hazırlandım. Okula girmeden aşçılık eğitimi aldım. 1.5 yıl aşçılık yaptım. Yemek yapmayı seviyordum ama ön planda olmam lazım diye düşünüp garsonluğa çıkıyordum. Sonra üniversiteye gittim, tiyatro eğitimi aldım. Kendi evimde yemek yapmıyorum. Profesyonel mutfaklarda çalıştıktan sonra evde yapmak istemedim.

Yılanlı sahneyi gerçek yılanlara çektik. Gerçek olacağını düşünmedim ama bizim setimizde bir sürü hayvan var. Yılandan korkup korkmadığımı da bilmiyordum. Görünce korktum, çok tedirgin oldum. 10 dakika sonra yılanla iletişim kurduk.



ŞENAY GÜRLER



TORUNUMDAN SONRA ANNELİĞİ DAHA İYİ ANLADIM



Medea'ya Göre Ahlak bir mit. Benim oynadığım karakter Medea, çok tartışılan bir karakter. Çocuklarını, kardeşlerini öldürmüş bir kadın. Kendisini terk edip giden kocasının intikamını çocuklarından alıyor. Ahlak üzerinden kadının toplumdaki yerini sorgulayan bir oyun. Yönetmenimiz Yeşim Özsoy çok farklı yorumladı. Ahlak karakterinin bir erkek tarafından canlandırılması da çok önemli bir durum. Çok önemsiyorum.

Kalp Yarası dizisi çok güzel geçti. Antakya'da çektik biliyorsunuz, uzun süre orada yaşamak nasıl olacak diye tereddütlüydüm. Ama dizi bitince Antakya'dan kopmak çok zor geldi, çok kadim bir yer.

Herkesin zorluğu kendine göre. Ben de kendime göre zorluklar yaşadım. Hayat mücadelesi erken başladı benim için. Erken yaşta annem babam hastalandı, onları kaybettim. Ardından anne oldum, boşandım. Bekar anne olarak çok yalnız hissettiğim bir dönemdi. Boşanmış bir kadın olarak ötekileştiriliyorsun, dışlanıyorsun. Buna kızımla beraber karşı durmak zorundaydım. Her şeye rağmen tek başına olsan bile başarabilirim duygusuyla mücadele ettim. Hayatımı cüzi koşularda devam ettirdim.

Kızım olduğunda çok küçüktüm. Çocukla birlikte mücadele eden yalnız bir kadındım. Üniversiteyi de o dönemde okudum. Hem boşanmışım hem okula gidiyordum toplum tarafından kabul edilen bir kadın profili değil. Üniversiteyi bitirip İstanbul'a geldim. Uzun süre bir şey yapamadım. Dolayısıyla kızımın büyüdüğünü fark edemedim. O yüzden anne olmanın nasıl bir duygu olduğunu torunum olduğunda öğrendim. Anneliğin keyfini torunum olduğunda yaşadım. Çok hoşuma gidiyor bana 'Şenay' diyor. Çok güzel bir diyaloğumuz var, ondan çok şey öğreniyorum.



ÖZGÜN ÇOBAN



EVİMİ SIRTIMDA TAŞIMA FİKRİ CAZİP GELDİ



Ahlakı oynayacak olmak çok heyecanlandırdı beni. Kadın olmak, toplumsal cinsiyet rolleri, yargılama üzerine düşünen biri olarak, bunu yargılayan kişiyi oynuyor olmak çok heyecan verici. Zaman zaman Medea'ya zaman zaman kadına hak vermeliyiz. Ona hak verirken bunu sorgulamalıyız diye düşündüren bir oyun. İşin draması Medea'da, eğlenceli kısmı bende.

Karavan maceram pandemi öncesinden başladı. Pandemide karavanda yaşamak büyük bir özgürlük imkânı yaşattı bize. Zaten 18 yaşından beri çadır ve doğa kampı yapan biriyim. Yaş aldıkça daha konformist oluyorsunuz, benim konformistliğim karavan düzeyinde. Hayatım boyunca lüks otele gideyim diye düşünmedim. Evimi sırtımda taşımak fikri cazip geldi, gezmeyi seviyorum. Türkiye'de inanılmaz doğa var ama çok iyi bakmıyoruz maalesef. Karavanla her gittiğimizde yerde önce etrafı topluyoruz.

Karavan kültürü varla yok arasında ülkemizde. Halk bize beleşçi diye bakıyor. Hâlbuki karavanla gittiğinde daha çok para harcıyorsun, oradaki esnafa da para kazandırıyorsun.



AYŞEN BİRGÖR



EVLİLİK SANDALI'NI KENDİ TARZIMA GÖRE YORUMLADIM



Yeni şarkım Evlilik Sandalı çıktı. Fettah Can ve Alper Narman'ın ortak yaptığı bir şarkı. Fettah Can'ın 2012 yılında yayınlamış olduğu Aklımda Kalanlar albümünde yer alan bu şarkıyı 2015'te Hande Yener okumuştu. Çok sevmiştim. Şimdi de ben okumak istedim. Pop sound'lu olan bir şarkıydı, bunu kendi tarzıma çevirdim. Daha çok yeni ama çok sevildi. Sahne çalışmalarım da devam ediyor.