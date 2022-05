Deniz Barut: Destan’da kullandığımız eski Türkçe’yi çocuklarıma öğretiyorum

Destan dizisinde rol alan güzel oyuncu Deniz Barut, a Para’da yayınlanan Biz Bize programına özel açıklamalar yaptı. İki oğlu olan Barut, “Dizide kullandığımız eski Türkçe kelimeleri çok beğenip hayatıma kattım. Bunları çocuklarıma da öğretiyorum” dedi

Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize programı renkli konuklarıyla A para ekranlarında izleyiciyle buluştu. Programın ilk bölümünde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, Destan dizisi oyuncusu Deniz Barut ile İkinin Biri adlı tiyatro oyununda rol alan Zeyno Günenç konuk oldu. İkinci bölümde Mehtap Bayrı, Gizem Güneş ve şarkıcı Cenk Yüksel yer aldı.



GİZEM GÜNEŞ

BİZİM SETTE EGO YOKTU

Adı Sevgi, ilk başrolümdü, benim için büyük sorumluluktu. Çok güzel bir basamaktı. Hem yapım şirketi hem oyuncu arkadaşlarım çok destekledi. Bitmesine üzüldüm ama kendimi geliştirdiğim güzel arkadaşlıklar edindiğim bir yer oldu. Bizim sette ego yoktu. En büyük şanslarımdan biri de partnerimin Yunus Emre olması.

12 yaşında Binbir Gece dizisinde oynadım. Ortaokuldaydım ve dışlandım. Ergenlik dönemime denk geldi. Haftanın bir iki günü okula gidemiyordum, sete gidiyordum. 'Okula gelmeden dersleri geçiyorsun' diyorlardı. Halbuki çok çalıştım arayı kapatmak için. Lisede de ön yargılarla karşılaştım.

Fransızca öğretmenliği mezunuyum. Çamlıca Kız Lisesi'nde bir yıl boyunca stajyer öğretmenlik yaptım. 4N1K adlı dizim yeni bitmişti, popüler bir öğretmendim. Ama ikisini birlikte yürütmek çok zor.







DENİZ BARUT

ATA BİNMEK BENİ REHABİLİTE EDİYOR



Dizi çok yoğun ama keyifli gidiyor. Seyirciden de güzel karşılık aldı. Uzun bir eğitim dönemi geçirdik. Kılıç aksesuvar kullanımı, at binme dersleri ve aynı zamanda kıymetli danışmanlardan tarih dersleri aldık. O dönemin ruhunu yakaladığımızı düşünüyorum. .

Benim için çok özel bir yeri var Destan'ın. İlgi duyduğum bir dönemdi, çok şey öğrendiğim bir dizi oldu.

Atla sahnelerim var. At hepimize çok iyi geldi. Artık hayatımdan çıkaramam sanırım. Beni bu kadar anlayabileceğini düşünemezdim. Gerginliğinizi hissediyor, anında yansıtıyor ve rehabilite ediyor. Atla terapi diye bir şey var. Bir tedavi yöntemi bu.

Sahnede bir yerde attan inip saraya girmem gerekiyor. Sıkılmış, çocuk gibi, koşmak istiyor: Sahne arasında 'Yeter artık yerinde dur' dedim. Hemen durdu.

Dizide kullanılan eski Türkçe'den bazı kelimeleri çok beğenip hayatıma kattım. İki oğlumun kelimeleri kısaltmasına üzülüyorum. Onlara da bu kelimeleri öğretiyorum.



ZEYNO GÜNENÇ

İSTEMEDİĞİM ŞEYLERİ YAPMAMAYA KARAR VERDİM



Her yaş dönemimi görüyorum televizyonda. Her yaş Çocuklar Duymasın'ı biliyor. Kaç jenerasyon yetişti bizimle birlikte. Koca adamlar kadınlar gelip, sizinle büyüdük diyorlar. 2002'de başladı 2022'deyiz. TV'de hiç ara verilmedi. Teklif hakları olsaydı çok daha iyi olurdu. Bir kere para alıyoruz ama hep meşhuruz.

10 yıl aradan sonra İkinin Biri adlı oyunla döndüm tiyatroya. Haziranda tekrar açıkhava oyunlarımız olacak. Kadromuz 50 yaş üstü ama inanılmaz tempoda oynuyoruz. Seyirci bile yoruluyor izlerken. Birbirimize çok güveniyoruz sahnede, bu çok önemli.

Sadece tiyatro yapıyorum. İstemediğim şeyleri yapmamaya karar verdim artık. İstediğim şeyleri yapıyorum. Tiyatro çok daha aktif tutuyor beni. Sahneye çıktığıma oh be diyorum, iyi ki bu işi yapıyorum diyorum.



SUAT ARIKAN

OPERADA SEYİRCİ SIKINTIMIZ YOK ARTIK JEANLI SEYİRCİLERİMİZ VAR



Don Kişot'un operasını oynadım daha önce. Benim hayatımda çok önemli bir karakter Don Kişot. Şu an müzikalini yapıyoruz, Mançalı Adam diye. 13 sene AKM'siz bir yaşamımız oldu. Atölyelerimiz, kostümlerimiz, idari binamız hepsi ayrı yerdeydi. Geri döndüğümüzde çok mutlu olduk. 41 yıldır devam eden bir sanat hayatım var. Yaştan dolayı Mançalı Adam müzikali ile salı akşamı emekliye ayrılacağım. Ancak, 29 Mayıs'ta Sinan Operası'nda yine sahneye çıkacağım. Emekli oldum diye sahne hayatım bitecek anlamına gelmiyor

Kostümle ilişki, oyunculuğu çok destekleyen bir şey. Kostüm başka bir rol kişisine bürünememe büyük katkı sağlıyor. Kostüm, makyaj, sahne, ışık ve seyirci ile bütünleşince başka bir havaya bürünüyorum.

Eser seyirciyle buluştuktan sonra sanat eseri olur yapan da sanatçı olur. İstediğiniz kadar resim yapın ya da kitap yazın, seyirciyle buluşmazsa anlamı yok, sanatçı değilsiniz o zaman.

Cebeci'deki Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum. İstanbul'a geldikten sonra operanın aslında korkunç bir şey olmadığını anlatmaya çalıştım. Çok ciddi ve kasvetli gözükür ama aslında çok gırgır bir şeydir.

Avrupa'da çocuklara gençlere operayı sevdirmek için inanılmaz mücadele ediyorlar. Almanya'da bir operaya gidin, herkesin saçları beyazdır. Yaş ortalaması çok yüksektir. Gelecekte kim opera seyredecek diye panik halindeler. Bizim öyle bir derdimiz yok, bizim seyircimiz çok genç. Seyirci sıkıntımız yok. Artık jeanli seyircimiz var. Biletler çıkar çıkmaz bitiyor.

Bir operacının yaşamına çok dikkat etmesi gerekiyor. Yumurta içenlerin sesi çok güzel olur derler ya da soğuk içme sesin kısılır derler halbuki tam tersi, soğuk yararlı bir şey. Bunun gibi yanlış yerleşmiş bilgiler var. En önemlisi kaliteli gece uykusu.

Operada güzel sese gerek yok. Ses eğitilen bir şey herkes opera söyleyebilir. Çirkin sesli insana da ihtiyaç var. Tiyatro herkesin güzel olmak zorunda olmadığı gibi herkese her sese ihtiyaç var. Yeter ki o tekniğe ulaşabilsin.

Opera sanatçısı değil opera şarkıcısı denmesi gerekir. Opera bale kadar korkunç değil. Balerinin hayatı yok ve çok erken bitiyor. Çok saygı duyuyorum balet ve balerinlere.



MEHTAP BAYRİ

ZEYTİN AĞACINA AŞIK OLDUM ZEYTİNYAĞI İŞİNE GİRDİM



Adı Sevgi dizimiz bitti. Çok kısa sürede birbirine alışan, eğlenen birlikte olmaktan mutlu olduğumuz bir proje oldu. Yolculuğumuz kısa sürdü, tadı damağımızda kaldı.

Vefa Lisesi mezunuyum. Yatılı okudum. Kemal Sunal'ın sevgilisini oynama şansım oldu. Yıllar sonra oğlu Ali'yle de karı koca oynadık. Kendisinden çok şey öğrendim. Gençlerin önünü açtığını gördüm.

Zeytin ağacına âşık oldum. Dizi çekimine gittiğim Muğla'da bir yer aldım. Babamla hayalimizdi. Onun ömrü vefa etmedi. Ben o hayali gerçekleştirmeye adadım kendimi. Kurslara gittim. Kaliteli zeytin ve zeytinyağı yapmaya çabalıyorum. Yağımı yarışmalara gönderdim ve ödüller aldım.



CENK YÜKSEL

MÜZİK DÜNYASI CADI KAZANI



Yeditepe Üniversitesi'nde Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerim devam ediyor. Nefes Ses ve Kutsal Dönüşüm adlı bir kitap çıkardım. Çok satanlara girmesini beklemiyordum, çok güzel bir sürpriz oldu benim için.

Müzikten sahneden hiç kopmadım. Konservatuvardan şan bölümünden mezunum. Müzik, profesyonel hayatım. Tarkan'ın 3 sene vokalini yaptım. Hep sahnede olan biriyim. Saf bir niyetle şarkı söylemek için yola çıktım ama baktım ki cadı kazanı. Akademi kendimi iyi hissettiğim, beni besleyen bir yer. Şöhret gelip geçici ve taşıyabilmek çok kolay değil. Zor bir psikoloji. Akademisyen tarafım olduğu için magazinel bir yanım yok.