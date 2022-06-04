Sabah ve Daily Sabah'ın ana medya sponsoru olduğu İstanbul Resitalleri son konseriyle sezonu kapatıyor. Şampiyonlar Sezonu adı verilen sezon tam da adına yakışır bir şekilde geride kaldı. Aralık ayında sezon açılışını Kuzey İrlandalı usta piyanist Barry Douglas ile yapan resitallerde sırasıyla Fransız piyanist Laure Favre- Kahn, İngiliz Kraliyet Nişanı MBE sahibi Christian Blackshaw, Japon piyanist Momo Kodama, Kazak Piyanist Alim Beisembayev, Amerikalı piyanist Claire Huangci, Rus piyanist Alexei Volodin ve Martina Filjak müzikseverlere buluştu.







Sezonun son konserinde ise 50 yıllık müzik kariyeriyle günümüzün önde gelen Beethoven yorumcularından İrlandalı piyano virtüözü John O'Conor sahneye çıkacak. Ünlü piyanist 10 Haziran akşamı Sakıp Sabancı Müzesi The Seed sahnesinde konser verecek. 30'dan fazla albümü bulunan sanatçı yine Beethoven sonatlarıyla sezona yakışır bir final yapacak.



Set arkasında yaşananlar bu sergide

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 28 Mayıs'ta açıldığı günden beri sinemadan sergiye, konserden tiyatroya onlarca etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Festival kapsamında birden fazla etkinliğin olduğu yoğun bir gün geride kaldı. Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 44. kişisel sergisi 'Ayağımdaki Diken' sergisi AKM'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. Dikkate değer bir başka sergi de Atlas Sineması'nda açıldı.







Usta yönetmen Reis Çelik'in küratörlüğünde hazırlanan 'Kamera Arkası' sergisini Çelik'le gezme imkanı buldum. Sergi, 1900'lü yılların başından 2000'li yıllara kadar Türk sinemasının kamera arkasını gün yüzüne çıkarıyor. 1990'lı yıllardan sonra teknolojinin de gelişmesiyle beraber sinemamızda kamera arkası görüntülerine ulaşmak mevcut. Ancak öncesi tam bir muamma. Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve hatta Kemal Sunal gibi film yıldızlarının setten sete koşturduğu o dönemde kamera arkası görüntüsü almak gibi bir bilinç oluşmamıştı. Bunun farkında olan küratör yönetmen Çelik çeşitli koleksiyonerlerden ve kendi arşivinden yola çıkarak kamera arkasındakileri gün yüzüne çıkarmayı amaçlamış. Elde edilen yüze yakın fotoğraftan oluşan sergi film çekmenin ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor. Sinema tarihine ışık tutan sergiyi 12 Haziran'a kadar görebilirsiniz.