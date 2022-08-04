Misyonuyla, duruşuyla hep iyi hatırlanan, gerçekten kalplerin prensesi olmayı başaran Prenses Diana'nın hayatı sinema ve dizilerden sonra müzikale de taşındı. Geçtiğimiz yazdan beri Amerika'da sahnelenmeye başlayan 'Kalplerin Kraliçesi' adlı müzikal, İstanbullu seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.







Zincirlikuyu'daki bir performans sanatları merkezinde 13-14 Ağustos tarihlerinde sahnelenecek olan gösteriyi önemli kılan ise Prenses Diana'yı bir Türk sanatçının canlandıracak olması.







İtalyanlar tarafından 'La Diva Turca' olarak anılan opera sanatçısı Leyla Gencer'in ardından yurt dışında, alanında isminden en çok söz ettiren Türk mezzo sopranolardan Lori Şen, İngiliz prenses için yazılan eserde Lady Di'yi canlandırıyor. Ses üzerine yaptığı çalışmalarla akademik kariyerini de yurt dışında sürdüren Şen'in 10 gün gibi kısa sürede hazırlanıp sahneye çıktığı müzikali ben de çok merak ediyorum.



65. YILA ÖZEL SERGİ AÇILDI

Açıldığı günden bu yana kültür sanat faaliyetlerinin ilk adresi haline gelen AKM, bu kez de Türkiye- Güney Kore diplomatik ilişkilerinin 65. yılına özel Kore-Türkiye Dostluk Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.







AKM Galeri'de gerçekleştirilen sergide, Türkiye'den 10, Kore'den ise 7 önemli sanatçının 40'a yakın eseri bir araya getirildi. İki ülke sanatçıları arasında yeni diyalog ve etkileşimlere zemin hazırlamayı amaçlayan sergi, 8 Ağustos'a kadar sürecek.



ADA YOLCUSU KALMASIN

Bozcaada Caz Festivali bu yıl 26- 27-28 Ağustos'ta 6. kez düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla hayata geçen festivalde sahne alacak sanatçılar geçtiğimiz gün Salon İKSV ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanla duyuruldu.







Tuluğ Tırpan, Cenk Erdoğan, Alp Ersönmez, Çağrı Sertel, Volkan Öktem gibi caz sanatçılarının sahne alacağı festivalin ağır topu ise klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici olacak.



İŞARET DİLİ İLE KONSER VERECEK

Sevilen şarkıcı Öykü Gürman bu akşam belki de kariyerinin en ilginç konserlerinden birine çıkacak. Bu akşam Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında sahne alacak olan Gürman'ın şarkıları işitme engelli konuklar için işaret diliyle aktarılacak.







İşitme Engelliler Federasyonu (İEF), Borsa İstanbul İşitme Engelliler Lisesi öğrencileri ve İşitme Engelliler Derneği'nin üyeleri de bu sayede konser heyecanına ortak olacaklar. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizin de sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Engelli bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlerden engelsizce faydalanabilmelerini sağlayacak çalışmalara öncülük ediyoruz" dedi.